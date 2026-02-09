  • Новость часаФСБ заявила о причастности спецслужб Польши к покушению на генерала Алексеева
    Как французов заставят рожать детей
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    Лавров: На агрессию Европы будет полноценный военный ответ всеми средствами
    Назван обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева
    Корба раскрыл план бегства после покушения на генерала Алексеева
    Bloomberg узнало о намерении Стармера уйти в отставку
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    Жители Западной Украины сообщили о падении давления газа
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    9 февраля 2026, 10:02 • Новости дня

    Zara начала закрывать магазины на Украине из-за убытков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Испанский ретейлер Inditex приступил к закрытию магазинов своего бренда Zara на Украине на фоне снижения числа покупателей и роста убытков.

    Сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендом Zara, начала закрывать свои магазины в Днепропетровске из-за убыточности, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    По данным источника, компания уже расторгла договоры аренды с крупными торговыми центрами в этом городе. Под вопросом остается и работа магазинов Zara в Одессе и Харькове, где наблюдается аналогичное снижение покупательской активности.

    Причиной закрытия магазинов Inditex на Украине стало резкое сокращение числа покупателей, что сделало бизнес нерентабельным. Представители компании отметили, что падение спроса и убытки вынудили пересмотреть целесообразность дальнейшей работы сети в ряде городов страны.

    Напомним, Zara закрыла все свои магазины на Украине в 2022 году, однако в 2024 году вновь вернулась на украинский рынок. Inditex была основана испанским предпринимателем Амансио Ортегой и сегодня объединяет более 5,5 тыс. магазинов примерно в 100 странах мира. Помимо Zara, в портфеле компании находятся такие бренды, как Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, владелец Zara опроверг возвращение бренда на российский рынок.

    Роспатент зарегистрировал на территории России торговый знак Inditex, который владеет Zara.

    Бренд Zara ранее вернулся в Россию через сеть магазинов ТВОЕ.

    8 февраля 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Востоковед Семенов: Арабский мир не приветствует террористические методы Украины

    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ОАЭ хорошо понимают ужасы терроризма и его последствия. Кроме того, Абу-Даби и Москву связывают долгие годы плодотворного сотрудничества по линии спецслужб, что и обеспечило эффективное задержание преступника, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник.

    «У России и ОАЭ выстроились достаточно плотные контакты по линии взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов. Многие аспекты подобного сотрудничества были оговорены еще в договоре о стратегическом партнерстве Москвы и Абу-Даби, подписанном в 2019 году», – напоминает востоковед Кирилл Семенов.

    «В этом документе достаточно подробно описывались намерения сторон о совместном противодействии терроризму и международной преступности. Соответственно, задержание исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева – не разовая операция, а результат долгого и плодотворного сотрудничества», – подчеркивает он.

    «При чем детальная работа с ОАЭ стартовала еще за несколько лет до начала СВО. Соответственно, Москва и Абу-Даби сумели сформировать успешный фундамент взаимодействия спецслужб, который и помогает сторонам осуществлять достаточно сложные операции в кратчайшие сроки», – акцентирует собеседник.

    «Несмотря на то, что взаимные обязанности, обусловленные договором, в данном случае сыграли решающую роль, важно учесть и тот факт, что ОАЭ, как и арабский мир в целом, не приветствуют террористические методы, применяемые Украиной в рамках текущего конфликта. Страны Ближнего Востока хорошо понимают ужасы подобных деяний и всегда стараются дать им отпор», – заключил Семенов.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь, «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    8 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью в АЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украины накупили домашних аккумуляторов, по суммарной мощности сопоставимых с ядерным реактором, сообщило украинское издание Delo.ua.

    Рынок резервных источников питания на Украине достиг суммарной емкости зарядных станций в 1,6 гигаватта, передает РИА «Новости». По информации украинского издания Delo.ua, общая установленная мощность аккумуляторов, которые приобрели жители страны для домашнего и коммерческого использования, превышает три гигаватта. Отмечается, что этот показатель практически равен мощности Южноукраинской атомной электростанции.

    Издание сообщает: «По состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания на Украине оценивается по суммарной емкости зарядных станций, установленных в домах и местах ведения бизнеса, в 1,6 гигаватта... Суммарная мощность превышает три гигаватта – это почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция».

    Ранее министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны. Директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что отключения электроэнергии на Украине могут превышать шестнадцать часов в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с подачей воды и электричества.

    Мэр города Кличко повторно призвал жителей покинуть Киев.

    В многоэтажных домах в Киеве начали лопаться трубы отопления.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    8 февраля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Благодаря эффективным действиям агентурной сети российских спецслужб удалось в кратчайшие сроки определить путь отступления организаторов преступления, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дубае был задержан исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    «Важно отметить, что задержание преступника состоялось в кратчайшие сроки. Это указывает на высокий профессионализм отечественных спецслужб. Скорее всего, столь быстрый выход на исполнителя объясняется задействованием широкой агентурной сети, члены которой предоставили оперативникам всю необходимую информацию», – сказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    «Интересно, почему в качестве места «отступления» был выбран именно Дубай. Этот город достаточно редко упоминается в сводках как территория, куда сбегают киллеры. Тем не менее, на мой взгляд, организаторы исходили из того, что речь идет о крупном мегаполисе, в котором пребывает большое число иностранцев», – рассуждает он.

    «То есть в таком месте при желании и должной подготовке достаточно просто затеряться и залечь на дно. Однако преступнику данный фактор не помог. При этом не стоит удивляться, что исполнителю удалось покинуть Россию. Данный факт ни в коем случае не говорит о нерасторопности представителей наших спецслужб», – продолжает собеседник.

    «Все-таки подобные покушения планируются с невероятной дотошностью. Расписывается буквально каждый шаг. Для осуществления преступления необходимо найти подходящий пистолет с глушителем, скрупулезно изучить график работы и привычки жертвы. И конечно, способы выезда из страны также просчитываются до мельчайших подробностей», – отмечает эксперт.

    «Скорее всего, покушение было совершено за два часа до времени вылета в ОАЭ. Соответственно, преступника где-то неподалеку от места стрельбы могла поджидать машина, которая и доставила его в аэропорт. За столь короткий промежуток выяснить все необходимые детали о личности злоумышленника попросту невозможно», – поясняет он.

    «Отдельно стоит поблагодарить и власти Объединенных Арабских Эмиратов. Факт задержания преступника на территории этой страны говорит о том, что между спецслужбами наших государств налажен нормальный рабочий контакт, который позволяет оперативно решать любые проблемы без бюрократических проволочек», – добавляет собеседник.

    «С ОАЭ мы работаем плодотворно и выверено. Стороны обращаются друг к другу по всем возникающим вопросам. Это абсолютно правильная и здоровая ситуация, которая и должна складываться в среде стран, готовых бороться с терроризмом и международной преступностью», – заключил Гончаров.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    9 февраля 2026, 09:30 • Новости дня
    ФСБ раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева

    ФСБ: СБУ обещала Корбе за убийство генерала Алексеева 30 тыс. долларов

    ФСБ раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы пообещали исполнителю покушения на генерала Генштаба Владимира Алексеева Любомиру Корбе крупное вознаграждение, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    В случае успешного покушения на Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тыс. долларов США, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Корба также занимался сбором информации о других российских офицерах. Агент украинской разведки за ежемесячное вознаграждение в цифровой валюте отслеживал перемещения высокопоставленных военных в московском регионе.

    ФСБ указывала, что Корба был завербован СБУ в Тернополе в 2025 году.

    Сами обвиняемые в подготовке убийства Алексеева поясняли, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.

    9 февраля 2026, 09:06 • Новости дня
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обвиняемые в подготовке убийства замначальника Генштаба генерала Владимира Алексеева заявили, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб, сообщили в ФСБ.

    Фигуранты Любомир Корба и Виктор Васин признали вину, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА «Новости».

    Они пояснили, что заказ на убийство поступил из СБУ.

    Следствие установило четкое распределение ролей между соучастниками планируемого преступления. Корба выступал непосредственным исполнителем покушения на генерал-лейтенанта, а Васин выполнял функции пособника, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что силовикам понадобилось всего несколько часов, чтобы установить стрелявшего в генерала Алексеева

    Напомним, Васин последние 10 лет пытался найти работу. У него скопился долг более 831 тыс. рублей.

    9 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о падении давления газа в областях на западе Украины

    Во Львовской и Ивано-Франковской областях упало давление газа у потребителей

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители Львовской и Ивано-Франковской областей Украины сообщили в соцсетях о сокращении напора газа в домах, о чем сообщили некоторые украинские СМИ.

    «Во Львовской и Ивано-Франковской областях упало давление газа, пишут местные паблики», – сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

    Напомним, 7 февраля мэр украинского Ивано-Франковска заявил о перебоях со светом и водой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль  назвал ситуацию с энергообеспечением на Украине критической. Блэкаут произошел на горнолыжном курорте Буковель на Украине. Кроме того из-за остановки ТЭС украинский город Бурштын остался без тепла.

    Минобороны России заявило, что целью ударов возмездия были объекты топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса на Украине.

    8 февраля 2026, 18:00 • Новости дня
    Взрыв произошел в Сумах на северо-востоке Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Подробности инцидента пока не уточняются, что затрудняет оценку возможных последствий и масштабов происшествия, передает ТАСС.

    В настоящее время в Сумской области действует воздушная тревога.

    В воскресенье в Одесском районе Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе произошла серия взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове также прогремели взрывы.

    В субботу на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетической инфраструктуре страны.

    8 февраля 2026, 19:56 • Новости дня
    Вашингтон и Киев обсудили выборы и референдум в мае

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США и Украины согласовали предварительный план, предусматривающий подготовку проекта мирного соглашения к марту и проведение референдума с выборами на Украине в мае, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

    Украинские и американские чиновники согласовывают планы по проведению выборов на Украине в мае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, стороны также обсуждают подготовку проекта мирного соглашения к марту этого года.

    «Источники сообщили агентству Reuters в пятницу, что украинские и американские чиновники обсудили график, включающий проект соглашения с Россией к марту, а также референдум по нему и выборы на Украине в мае», – приводит агентство прямую речь источников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что США стремятся к завершению конфликта на Украине к лету. Вашингтон намерен оказывать давление на Киев ради достижения этой цели.

    8 февраля 2026, 18:51 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Украины были зафиксированы взрывы, совпавшие по времени с объявлением воздушной тревоги сразу в девяти регионах страны, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    В Киеве вечером 8 февраля были слышны взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». «В Киеве прозвучали взрывы», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

    По имеющимся данным, воздушная тревога действует сразу в девяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел взрыв.

    8 февраля 2026, 21:45 • Новости дня
    Сийярто заявил о срыве мира на Украине из-за Европы

    Сийярто обвинил Европу в срыве мира на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что спецоперация на Украине могла бы уже завершиться, если бы европейцы не препятствовали мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

    Конфликт на Украине завершился бы быстрее, если бы европейские страны не вмешивались в усилия президента США Дональда Трампа, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА «Новости» со ссылкой на грузинский телеканал «Рустави-2».

    «После встречи президентов России и США в Анкоридже, когда президент Зеленский ехал в Вашингтон, европейские лидеры сопровождали его, как «няньки». Это было унизительно для президента Зеленского. Это очевидно со стороны, потому что показывает, что «опекуны» не оставляют пациента одного», – сказал в венгерский министр.

    На вопрос, к чему это привело, Сийярто заявил, что вышеописанное способствовало усилению военизации, потому что было ясно, что лидеры ЕС  сопровождали Зеленского в Вашингтон, чтобы предотвратить мирное соглашение.

    «Они приехали, чтобы помешать президенту Трампу убедить Зеленского в необходимости прекращения войны. Европейцы приехали в Вашингтон, чтобы затянуть войну, и, к сожалению, им это удалось, потому что война продолжилась», – заявил он.

    Глава венгерского МИД уверен: при отсутствии препятствий со стороны европейских политиков, конфликт на Украине мог бы завершиться значительно раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет участвовать в отправке войск европейских государств на Украину. Орбан отметил, что подобный шаг приведет к прямому военному конфликту с Россией.

    9 февраля 2026, 05:40 • Новости дня
    NYT узнала об «эволюции» домашних собак на Украине в диких из-за войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Исследователи обнаружили удивительные изменения у бывших домашних животных, находившихся на передовой линии боевых действий с Россией.

    В опубликованном в декабре в журнале Evolutionary Applications исследовании группа ученых обнаружила, что воздействие конфликта на Украине за короткий период превратило собак, ранее бывших домашними питомцами, в собак, обитающих в более дикой среде, пишет New York Times (NYT).

    Ученые собрали разнообразные данные о 763 собаках из девяти регионов Украины. Команда работала с приютами для животных, а ветеринары и волонтеры собирали данные о бездомных собаках в потенциально безопасных районах, а иногда и в районах, отнесенных к опасным территориям.

    «Большинство выводов исследовательской группы указывали на то, что собаки, находящиеся на передовой, за удивительно короткий период времени стали больше похожи на диких собак, таких как волки, койоты или динго, – пишет NYT.

    У собак на передовой редко встречались короткие морды, как у французского бульдога, или длинные, как у таксы. У многих также уменьшилась масса тела. Даже их уши приобрели другую форму: заостренные встречались чаще, чем висячие.

    «На передовой собаки с признаками «дикого» фенотипа действительно выживают чаще: прямые уши, прямой хвост, меньше белого окраса», – сообщил один из исследователей.

    Малгожата Витек, автор исследования и аспирантка Гданьского университета в Польше, добавила, что война действует как мощный фильтр, отдавая предпочтение качествам, повышающим выживаемость в экстремальных условиях.Сильнее всего ученых удивила скорость преображения животных, оказавшихся в зоне боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле. Енот Херсон, выживший при атаке ВСУ, стал героем образовательного проекта для детей и взрослых. Ослик Жорик, который помогал военнослужащим перевозить снаряды на СВО, теперь обживается в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге.

    8 февраля 2026, 22:41 • Новости дня
    Мирошник назвал причину «замораживания» населения киевской властью

    Tекст: Катерина Туманова

    Население собственной страны для киевской хунты явно не на первом месте, так как и глава режима Владимир Зеленский, и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига «готовы морозить свое население», сколько понадобится ради лишней копеечки европейских налогоплательщиков, отметил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «Пока у Киева остается в руках возможность перераспределения потоков электроэнергии, то они будут направляться на военные сборочные и ремонтные производства, а население будет снабжаться по остаточному принципу. Более того, и Сибига, и Зеленский готовы морозить свое население ровно столько, сколько будет нужно, если они учуют, что под сурдинку этой рукотворной трагедии можно выманить еще денег из карманов европейских налогоплательщиков и еврофондов», – написал Мирошник в Telegram-канале.

    Посол отметил, что возможности своих АЭС Киев стремится приспособить к развертыванию производств ВПК на своей территории совместно с европейскими военными концернами.

    «Крупная энергетика на Украине давно поставлена «под ружье» и рассматривается исключительно как военный потенциал режима, который не намерен его тратить на обеспечения гражданских потребностей населения. Злой и замерзший народ, согласный сходить в ТЦК погреться, Сибиге и Зеленскому нравится гораздо больше, чем живущий в комфорте и достатке», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750кВ во Львовской области. Украинские эксперты назвали  произошедшее одним из самых разрушительных ударов по энергетической системе страны. ДТЭК сообщил о потере на Украине значительной части доступной электроэнергии. Украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью в АЭС.

    8 февраля 2026, 19:06 • Новости дня
    Больница в Новой Каховке пострадала от удара ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ВСУ по Новой Каховке в городской больнице выбило окна, повреждены также дома и транспорт в близлежащих селах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Здание городской больницы в Новой Каховке Херсонской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ, написал Сальдо в Telegram-канале. В результате удара в больнице выбило окна, осколки повредили фасад здания.

    Также, по информации Сальдо, обстрелы затронули другие населённые пункты региона. В селе Раденск в ходе обстрела загорелся жилой дом, а в селе Гладковка был повреждён микроавтобус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что три мирных жителя пострадали в результате обстрела рынка в Каховке со стороны ВСУ.

    9 февраля 2026, 06:21 • Новости дня
    Зеленского уличили в попытке обмануть украинцев встречей с Путиным

    Депутат Чепа назвал желание Зеленского встретиться с Путиным попыткой обмануть украинцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Настойчивые попытки главы киевского режима Владимира Зеленского организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным являются лишь способом ввести население страны в заблуждение, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

    «Если это встреча для того, чтобы обмануть общественность, я не вижу целесообразности. Как Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Владимировичем – это только для того, чтобы ввести в заблуждение украинский народ», – сказал депутат ТАСС.

    По его словам, российская сторона уже показала готовность к контакту и диалогу на «американском треке».

    Напомним, Зеленский заявлял, что не собирается встречаться с Путиным в Москве.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига указывал, что Зеленский может встретиться с российским лидером и обсудить вопросы территорий и будущее Запорожской АЭС.

    9 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке

    «Северяне» рассказали о тщетной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Хатненском участке фронта разгромили попытки ВСУ двумя штурм-группами вернуть утраченные позиции в населенном пункте Чугуновка.

    «В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство. Населенный пункт под контролем ВС России. Ударами авиации поражены позиции 159 омбр в районе Колодезного. Штурмовые группы «Северян» продвинулись на двух участках на 150 м», – сообщили бойцы связанному с группой войск Telegram-каналу «Северный ветер».

    На всех участках фронта в Харьковской области идут тяжелые бои, штурмовые группы «Северян» продвигаются вглубь.

    В районе Старицы штурмовики зачистили участок лесного массива, продвинувшись на 150 м, а в районе Волчанских Хуторов по позициям ВСУ в лесопосадках отработала российская авиация. Уничтожены позиции 113 обр ТРО и 159 омбр ВСУ.

    В Сумском районе «Северяне» продвинулись на десяти участках, в Краснопольском –на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 950 м.

    По словам бойцов, противник провел две контратаки в районе Мирополья, но комплексным огнем атаки их были отражены, все штурм-группы ВСУ уничтожены.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку. Военный эксперт Дандыкин заявил об «эффекте домино» после освобождения Чугуновки. Российские войска установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области.

