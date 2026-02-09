  • Новость часаЛавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    9 февраля 2026, 11:19 • Новости дня

    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

    Лавров заявил об утрате США влияния и ослаблении НАТО, ЕС и ОБСЕ

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют прежнее значение из-за изменений в мировой политике и балансе сил.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют свою актуальность и уходят в прошлое, передает ТАСС.

    В интервью для международной сети TV BRICS он подчеркнул, что альянс не выполнил свои обещания не расширяться на восток, данные еще Советскому Союзу, а Евросоюз разрушил инфраструктуру сотрудничества с Россией. Лавров также отметил, что ОБСЕ «полностью подчинилась односторонним действиям Запада и забыла про основополагающий принцип консенсуса».

    Кроме того, глава МИД России выразил мнение, что Соединенные Штаты объективно утрачивают экономическое влияние в мировой экономике, а страны Глобального Юга, в том числе Китай, Индия и Бразилия, усиливают свою роль.

    Он обратил внимание на происходящие процессы в Африке, где все больше государств стремятся развивать собственную промышленность, а не просто экспортировать сырье. Лавров напомнил, что Советский Союз начинал помогать африканским странам в этом направлении.

    Лавров отметил НАТО как пережиток прошлого и заявил, что сценарии распада альянса не входят в интересы Москвы.

    Также Лавров указывал, что Запад делает все для того, чтобы ОБСЕ прекратила свое существование.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные страны стремятся превратить ОБСЕ в инструмент русофобской политики и поддержки киевских властей.

    8 февраля 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    @ Braze_Baiba

    Tекст: Дарья Григоренко

    В тени громких заявлений Белого дома, заместитель советника по нацбезопасности Энди Бейкер стал ключевой фигурой, формирующей новую линию США по отношению к Европе, выступая против расширения НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, за кулисами формирующейся внешнеполитической линии администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса ключевую роль играет Энди Бейкер. Несмотря на крайне низкий публичный профиль, Бейкер оказывает заметное влияние на политику Вашингтона, особенно в вопросах отношений с союзниками в Европе и формирования новых приоритетов национальной безопасности США.

    Идеологически Бейкер близок к крылу «реалистов» в Республиканской партии, скептически относящихся к военному вмешательству за рубежом и традиционным американским альянсам. Администрация называет это подходом «гибкого реализма», где национальные интересы США ставятся выше абстрактных идеалов и международных обязательств. По мнению ряда европейских дипломатов, именно влияние Бейкера объясняет новую конфронтационную риторику Вашингтона в отношениях с Европой.

    В Белом доме Бейкера характеризуют как выдающегося стратега и интеллектуала, чьи идеи находят поддержку и у вице-президента, и у таких единомышленников, как Элбридж Колби. Их объединяет желание переориентировать ресурсы США на противодействие Китаю и сократить присутствие в Европе. Эксперты считают, что «гибкий реализм» Бейкера и его влияние на Вэнса могут существенно определять внешнюю политику республиканцев в будущем, особенно если последний станет кандидатом на президентских выборах 2028 года.

    Ранее сообщалось, что непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос.

    6 февраля 2026, 18:24 • Новости дня
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию

    Фон дер Ляйен озвучила детали 20-го пакета санкций ЕС против России

    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    @ MALTON DIBRA/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Еврокомиссия представила новый пакет ограничительных мер против России, сообщает ТАСС. Ключевым элементом пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, который будет вводиться совместно с партнерами по «группе семи».

    В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен уточняется, что санкции распространятся на 43 танкера, занимающихся транспортировкой российской нефти.

    Также документ предусматривает введение ограничений в отношении 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.

    Помимо этого, планируется ввести эмбарго на экспорт в Россию товаров на сумму 360 млн евро в год – в перечень попали, в частности, резина и тракторы. Санкции затронут и импорт российских металлов, минералов, а также редкоземельных элементов на 570 млн евро ежегодно.

    По словам фон дер Ляйен, в пакет также войдут меры по ограничению экспорта компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Еврокомиссия рассчитывает согласовать новые ограничения с государствами Евросоюза в ближайшие три недели, чтобы успеть ввести их к 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    Кроме того, ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживает подготовка 20-го пакета санкций.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    7 февраля 2026, 13:49 • Новости дня
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик Кошкович поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский аналитик заявил, что поражен заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «важности давления на Россию», чтобы добиться переговоров.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично прокомментировал заявление главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. Напомним, она заявила, что Россия начнет переговоры с искренними намерениями лишь в том случае, если на нее будет оказано давление. По ее словам, именно поэтому Евросоюз утвердил уже 20-й пакет антироссийских санкций.

    Комментируя ситуацию, Кошкович выразил удивление позицией Евросоюза, подчеркнув, что очередные санкции вряд ли приведут к изменению политики России, пишет РИА «Новости».

    «20-й раз – это просто прелесть... Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)», - написал в соцсетях Кошкович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Также СМИ писали. что ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках этого пакета. При этом, газета Politico сообщила, что подготовка 20-го пакета санкций задерживается.


    6 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине

    Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте выдвинут спецпосланником ЕС по Украине

    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине, обсуждение его кандидатуры прошло на встрече руководства ЕС.

    Вопрос о назначении спецпосланника по Украине поднимался на встрече руководства Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    Кандидатура Саули Ниинисте получила поддержку на неформальном уровне, а обсуждение продолжится на саммите ЕС на следующей неделе.

    Помимо Ниинисте, рассматривались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, однако Меркель не получила поддержки от нынешнего правительства ФРГ из-за ее роли в энергетических соглашениях с Россией, а Драги отказался по причине занятости.

    Назначение спецпосланника должно продемонстрировать единство Евросоюза на фоне разрозненности национальных дипломатических линий и позволить ЕС занять более активную роль в будущих переговорах по Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что подготовка к техническому диалогу с Владимиром Путиным уже ведется, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывала к началу контактов с Россией и поддержала идею спецпредставителя по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций в дипломатии и на поле боя.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    7 февраля 2026, 11:34 • Новости дня
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине

    Британцы резко раскритиковали план Макрона о 2 млрд фунтов для Украины

    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Читатели британской The Telegraph резко осудили идею Франции заставить Британию оплатить два миллиарда фунтов за участие в военных контрактах ЕС для Украины.

    Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.

    Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».

    Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.

    Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.

    Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.

    Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.

    А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.


    6 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Глава МИД Польши назвал потраченную Европой на Украину сумму

    Сикорский: Европа потратила на Украину около 200 млрд евро с начала конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз потратил около 200 млрд евро на поддержку Киева с начала конфликта России и Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью CBS.

    По его словам, на данный момент Европа полностью финансирует конфликт, поскольку «американское финансирование прекратилось в январе минувшего года», передает ТАСС.

    Сикорский уточнил, что ЕС также продлил финансовую помощь на сумму 90 млрд евро для поддержки Украины в ближайшие два года.

    Ранее чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета.

    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро.

    9 февраля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине времен Анкориджа

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, а Москва не видит перспектив для экономических отношений между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, американская сторона ранее озвучила инициативы, с которыми в Москве согласились, однако теперь Вашингтон изменил свою позицию. Министр отметил, что Россия не видит «радужного будущего» в экономических отношениях с США.

    «Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – заявил министр.

    Он добавил, что на европейском континенте США проявляют интерес к «Северным потокам», украинской газотранспортной системе и «Турецкому потоку». По мнению Лаврова, цель американцев – доминирование в мировой экономике с помощью тарифов, санкций и прямых запретов, которые не вписываются в честную конкуренцию.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия не допустит размещения на Украине любых видов вооружения, способных угрожать безопасности страны.

    Лавров также заявил, что Россия гарантирует защиту прав русских и русскоязычных граждан, проживающих столетиями в Крыму, Донбассе и Новороссии.

    Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине в соответствии с договоренностями в Анкоридже.

    Лавров заявил, что недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Москва ранее поясняла, что будет считать размещение западных военных, складов и другой инфраструктуры на Украине иностранной интервенцией.


    9 февраля 2026, 09:00 • Новости дня
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    @ Pius Koller/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполнительный директор «Европейской платежной инициативы» (European Payments Initiative, EPI) Мартина Ваймерт считает, что Европа срочно должна снизить свою зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard.

     Ваймерт заявила, что Европе срочно требуется альтернатива американским платежным системам Visa и Mastercard, передает ТАСС.

    По ее словам, европейские страны сильно зависят от международных решений, а трансграничных платежных инструментов собственного производства у ЕС нет.

    Ваймерт отметила: «Мы сильно зависим от международных платежных решений. Да, у нас есть хорошие национальные платежные инструменты, такие как внутренние карты, но у нас нет ничего трансграничного».

    Она подчеркнула, что если Европа стремится к экономической независимости, необходимо срочно действовать, поскольку геополитический контекст усиливает важность вопроса. По данным Европейского центрального банка, в 2022 году почти две трети всех операций по картам в еврозоне приходилось на Visa и Mastercard, а в 13 странах вообще отсутствуют национальные альтернативы.

    Ваймерт указала, что даже рассматриваемый цифровой евро может появиться слишком поздно, если геополитическая ситуация обострится. Европейские чиновники обеспокоены тем, что американские технологии могут быть использованы против ЕС в случае ухудшения отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа планирует снизить зависимость от США в ближайшие годы.

    В Госдуме заявили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.

    Компания Visa подала заявки на три новых знака в России.

    6 февраля 2026, 14:44 • Новости дня
    Политолог объяснил конфликт президента и премьера Эстонии из-за переговоров с Россией

    Политолог Межевич: Власти Эстонии ссорятся из-за поиска выхода из украинской ловушки

    Политолог объяснил конфликт президента и премьера Эстонии из-за переговоров с Россией
    @ IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Эстонии Алар Карис считает, что ресурсы республики на исходе, а потому следует попробовать выйти из украинской схемы. Премьер страны Кристен Михал придерживается иной позиции, потому что выживание возглавляемой им Партии реформ зависит от продолжения конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя спор между премьером и президентом республики из-за России.

    «Вопрос переговоров с Россией – лишь повод. Причина того, почему поругались «горячие эстонские парни», несколько глубже. Дело в том, что им надо выходить из украинской схемы, но они не знают, как это сделать с минимальными потерями», – отметил Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Он напомнил, что Эстония долгие годы позиционировала себя как участницу конфликта с Россией. «Таллин делал все возможное, чтобы усложнить русским жизнь, создать Москве максимум проблем. Одна из последних историй, в которой «отличались» эстонцы, – задержание судна с российским экипажем», – уточнил собеседник.

    «Однако с точки зрения президента республики Алара Кариса, ресурсы Эстонии на исходе, а потому следует попробовать аккуратно отойти от той политики, которая проводилась чуть ли не с 1991 года», – добавил политолог. Он указал на отличную от этого позицию премьера Кристена Михала, который возглавляет Партию реформ. Согласно социологическим исследованиям, рейтинг фракции – в районе 12-15%, заметил эксперт.

    «Партия создана на деньги Сийма Калласа, отца Каи Каллас. Реформисты зависят от конфликта финансово. То есть для них участие в нем – вопрос жизни и смерти», – пояснил Межевич. По его мнению, говорить о «хаосе» в стране не следует. Речь о рассогласованности управленческих решений, уточнил спикер. «Повторю, ссоры и споры в республике связаны с тем, что они ищут формат, как выскочить из украинской ловушки. Но сделать это, не потеряв лица, невозможно», – подчеркнул аналитик.

    По его прогнозам, по результатам парламентских выборов в Эстонии, которые запланированы на 2027 год, Партия реформ «гарантированно проиграет». «Пост премьера займет другой политик, но для России мало что изменится. Дело в том, что среди всех фракций в прибалтийской республике сложился консенсус относительно конфронтационных отношений с Москвой», – заключил Межевич.

    Напомним, в Эстонии возник раскол между правительством и президентом. Причиной тому стал вопрос о возможном возобновлении контактов с Россией. Глава республики Алар Карис поддержал идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Москвой.

    Он отметил, что Европа запоздала с инициативой переговорного процесса, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. По его словам, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    Эстонский премьер Кристен Михал не согласился с этой позицией. Он заявил, что прямые переговоры с Москвой «неуместны». Политик также выразил мнение, что «в случае с Россией работает только давление». Член комиссии Рийгикогу (парламента) Эстонии Раймонд Кальюлайд в свою очередь назвал слова президента провалом кабмина. По его мнению, речь идет об «управленческом хаосе или неупорядоченности управления».

    «Почему министр иностранных дел и премьер-министр не в состоянии обеспечить, чтобы в Эстонии все ключевые фигуры, влияющие на внешнюю политику, находились на одной линии по вопросам, касающимся жизненно важных интересов безопасности страны? В любом случае это очень серьезный провал со стороны исполнительной власти», – цитирует Кальюлайда ТАСС.

    Как отмечает Bloomberg, хотя Карис занимает скорее символический пост, негативная реакция на его предложение отражает беспокойство по поводу идеи возобновления диалога с Россией, которая стала табуированной в балтийских странах. Ранее германский политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы на Западной Украине, в частности подо Львовом», – указал Рар.

    7 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Президент Словакии назвал ошибкой передачу Киеву МиГ-29

    Президент Словакии Пеллегрини счел передачу МиГ-29 Киеву ошибкой прежних властей

    Tекст: Вера Басилая

    Передача словацких истребителей МиГ-29 на Украину без замены вынудила Братиславу полностью полагаться на военную поддержку соседей, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибкой передачу истребителей МиГ-29 Украине без предоставления республике адекватной замены, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ни одно другое государство не поступало так, чтобы после передачи вооружения полностью зависеть от помощи соседей. Пеллегрини также отверг заявления прежней правительственной коалиции о том, что МиГ-29 были просто металлоломом, и напомнил, что самолеты смогли своим ходом покинуть страну.

    По словам Пеллегрини, когда он был премьер-министром, он лично испытывал МиГ-29 и убедился в их полной боеспособности. Премьер-министр Роберт Фицо, в свою очередь, считает, что прокуратура, закрывшая дела о передаче военной техники Украине, действует политически мотивированно, чтобы защитить бывшее руководство. Фицо отметил, что истребители были не только в рабочем состоянии, но и модернизированы в соответствии со стандартами НАТО.

    Ранее словацкий прокурор Растислав Ремета объявил о закрытии дел по передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 из-за отсутствия доказательств нанесения ущерба республике.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк ранее обвинил своего предшественника в государственной измене за передачу этих самолетов.

    6 февраля 2026, 18:47 • Новости дня
    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо

    СМИ: США проводят ревизию своего курса в Африке из-за России

    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Администрация США пересматривает свою стратегию на африканском континенте, стараясь вписать ключевые страны региона в рамки концепции America First («Америка прежде всего»).

    Как отмечается в материале издания «Африканская инициатива», речь идет не о новом подходе, а о возвращении к неоколониальным практикам с учетом усиливающейся позиции России в регионе. Особое внимание уделяется странам Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигеру: Вашингтон стремится подорвать их сотрудничество с Москвой, видя в этом угрозу своему влиянию.

    В январе делегация США во главе с первым заместителем госсекретаря Кристофером Ландау и главой AFRICOM генералом Дагвином Андерсоном посетила четыре страны, ключевой точкой стал Джибути с крупнейшей американской базой Camp Lemonnier. Как отмечает издание, участие военного руководства подчеркивает обеспокоенность США ростом российского влияния и попытку скорректировать позиции государств, склоняющихся к взаимодействию с Россией за пределами американской орбиты.

    Переговоры делегации США с африканскими лидерами свелись к стандартным темам: оборона, борьба с терроризмом, пиратством и миротворческие операции, без предложения новой экономической повестки. Безопасность используется как универсальный предлог для сохранения военного присутствия и контроля над регионом, а истинная цель – недопущение сближения африканских стран с Россией.

    Позже регион посетил сотрудник Госдепа Ник Чекер, предварительно разослав дипмиссиям инструкцию «готовить почву» для переговоров с позиции силы. Его турне охватило страны Сахеля, которые выбрали суверенный путь и стали выстраивать отношения с внешними партнерами, прежде всего Россией, на принципах равноправия. Официально целью приезда было «донести уважение к суверенитету» и обозначить «новый курс», но, по сути, США вернулись к старым требованиям: перестать сотрудничать с Россией, провести выборы по американским лекалам и прекратить деятельность переходных властей.

    В то же время для американской политики характерны попытки действовать через «лесть, подкуп и угрозы», чтобы не допустить, как заявляют сами стратеги США, «тотального доминирования» Москвы в регионе. В январе на пост заместителя госсекретаря по Африке предложен Фрэнк Гарсия, связанный с военной разведкой и «силовыми» методами, а сам Чекер имеет опыт работы в ЦРУ, что свидетельствует о формировании в Госдепе команды «ястребов», предпочитающих ультиматумы и давление понятиям диалога и партнерства.

    7 февраля 2026, 01:22 • Новости дня
    США решили отменить пошлины в 25% против Индии
    США решили отменить пошлины в 25% против Индии
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон отменяет дополнительные пошлины в размере 25%, введенные в отношении продукции из Индии в связи с приобретением ею российской нефти, говорится в соответствующем указе.

    Согласно документу, с 7 февраля индийские товары, ввозимые в США, больше не будут облагаться этими пошлинами, передает ТАСС.

    Однако в опубликованном указе подчеркивается, что Вашингтон может вновь ввести аналогичные меры. В случае, если Индия «возобновит» закупки нефти у России, американская администрация оставляет за собой право восстановить прежние тарифы.

    Белый дом сообщил, что США и Индия достигли промежуточных договоренностей о торговле и взаимном снижении пошлин. Индия согласилась упразднить или снизить пошлины на все промышленные товары из США, а также на широкий перечень продовольственной и сельскохозяйственной продукции. В ответ Соединенные Штаты снизят до 18% взаимные пошлины на импорт текстиля, органических химикатов и определенного оборудования индийского производства. Кроме того, Вашингтон обещал отменить пошлины на ряд товаров в сферах фармацевтики, драгоценных камней и авиационных деталей.

    Кроме того, США пригрозили ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из государств, которые импортируют товары или услуги из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился прекратить закупки российской нефти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Индия официально не объявляла о планах прекратить закупки нефти у России.

    6 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    Администрация США заявила о намерении заменить ДСНВ соглашением с участием Китая

    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая
    @ Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон настаивает на создании нового соглашения по контролю над вооружениями, в которое должен быть включен Китай, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

    Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».

    Как заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, прежний договор ДСНВ был признан им несовершенным, так как он не включал Китай и не охватывал ядерные вооружения театра военных действий.

    Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не сможет присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на текущем этапе из-за существенного различия ядерного потенциала по сравнению с Россией и США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам поработать над новой, улучшенной и модернизированной версией ДСНВ длительного действия.

    МИД России заявил, что США и Россия больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    6 февраля 2026, 22:05 • Новости дня
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия заявила о нарушении TikTok законодательства Евросоюза из-за вызывающего зависимость дизайна и недостаточной защиты несовершеннолетних.

    Европейская комиссия в пятницу заявила, что предварительно признала вызывающий привыкание дизайн TikTok нарушением Закона о цифровых услугах, передает «Интерфакс».

    Исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен отметила: «Зависимость от социальных сетей может оказывать пагубное воздействие на развивающийся ум детей и подростков. Закон о цифровых услугах возлагает на платформы ответственность за последствия их использования абонентами. В Европе мы обеспечиваем соблюдение нашего законодательства для защиты наших детей и граждан в интернете».

    В коммюнике Еврокомиссии говорится, что вызывающий зависимость эффект TikTok связан с такими функциями, как бесконечная прокрутка, автовоспроизведение, push-уведомления и персонализированная система рекомендаций.

    В Брюсселе считают, что TikTok не провел достаточно тщательную оценку потенциальных рисков для физического и психического здоровья пользователей, особенно несовершеннолетних. Комиссия считает, что элементы дизайна платформы могут вызывать компульсивное поведение и снижать самоконтроль, а компания проигнорировала важные показатели компульсивного использования, такие как ночная активность несовершеннолетних.

    В документе отмечается, что существующие инструменты родительского контроля и контроля времени в TikTok неэффективны, так как их легко обойти, а также требуют от родителей дополнительных усилий. ЕК настаивает на необходимости изменения базового дизайна сервиса, включая постепенное отключение ключевых функций, вызывающих привыкание, внедрение эффективных перерывов в использовании экрана, особенно ночью, и адаптацию системы рекомендаций.

    Еврокомиссия подчеркивает, что сделанные выводы носят предварительный характер, а TikTok предоставляется возможность воспользоваться правом на защиту.

    Евросоюз пригрозил введением санкций в отношении компании X (бывший Twitter, заблокирован в России), если Илон Маск не исправит работу искусственного интеллекта Grok.

    В декабре Европейская комиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за якобы несоблюдение Закона о цифровых услугах. В ответ Илон Маск выступил за ликвидацию Евросоюза ради защиты интересов народов отдельных стран.

    США в августе запустили кампанию против закона о цифровых услугах Евросоюза.

    6 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность участия других стран в обеспечении стратегической стабильности наряду с Россией и США.

    Контроль над вооружениями должен выйти за рамки двусторонних договоров между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Марко Рубио отметил, что согласно позиции президента Дональда Трампа, ответственность за стратегическую стабильность несут также другие крупные государства, включая Китай.

    В своей статье, посвященной истечению срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, Рубио подчеркнул: «Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности».

    Кроме того, он отдельно отметил, что США не будут соглашаться на условия новой сделки, которые могут навредить их национальным интересам. Вопрос о разработке замены ДСНВ остается открытым, и Вашингтон намерен учитывать собственные приоритеты в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года отнесся с расположением к идее продления ДСНВ. В январе Трамп заявил, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и высказал надежду на привлечение других сторон к новому соглашению.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ, чтобы выработать новую договоренность.

