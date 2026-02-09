У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
Чекалину увезли на скорой перед заседанием суда
Процесс по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) о выводе средств приостановили, поскольку обвиняемой потребовалась срочная медицинская помощь из-за онемения ноги.
Адвокат Сергей Гуров* сообщил, что Чекалину увезли на обследование, передает РИА «Новости».
По словам юриста, у блогера возникли серьезные проблемы с самочувствием.
«У нее боль в суставе и отнимается нога, она сейчас на обследовании, от госпитализации отказалась», – рассказал защитник.
По этой причине суд решил не проводить заседание и перенес его на 16 марта.
Бывший супруг блогера Лерчек Артем Чекалин подтвердил свою вину по делу о налоговом преступлении на слушании в Гагаринском районном суде Москвы.
В конце прошлого года Чекалиной провели хирургическую операцию.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом