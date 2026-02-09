Чекалину увезли на скорой перед заседанием суда

Tекст: Алексей Дегтярёв

Адвокат Сергей Гуров* сообщил, что Чекалину увезли на обследование, передает РИА «Новости».

По словам юриста, у блогера возникли серьезные проблемы с самочувствием.

«У нее боль в суставе и отнимается нога, она сейчас на обследовании, от госпитализации отказалась», – рассказал защитник.

По этой причине суд решил не проводить заседание и перенес его на 16 марта.

Бывший супруг блогера Лерчек Артем Чекалин подтвердил свою вину по делу о налоговом преступлении на слушании в Гагаринском районном суде Москвы.

В конце прошлого года Чекалиной провели хирургическую операцию.