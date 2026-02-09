Сийярто объяснил выбор Росатома для АЭС «Пакш-2»

Сийярто: Венгрия выбрала Росатом для АЭС «Пакш-2» из-за мирового лидерства

Tекст: Елизавета Шишкова

Венгрия выбрала Росатом для строительства второй очереди АЭС «Пакш-2» благодаря признанию российских технологий лучшими в мире, передает ТАСС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что «русские являются мировыми лидерами в сфере ядерной энергетики», и это мнение подтвердил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В интервью телеканалу RTL Сийярто подчеркнул, что не видит необходимости объяснять выбор Росатома для создания «Пакш-2».

5 февраля министр присутствовал на церемонии заливки первого бетона в фундамент будущей станции, где отметил, что проект реализуется на основе «супертехнологии, лучшей в мире технологии». Действующая АЭС в Пакше обеспечивает 45% вырабатываемой и 36% потребляемой электроэнергии Венгрии. Сейчас одновременно идет строительство пятого и шестого энергоблоков по проекту Росатома.

К началу 2030-х годов два новых энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ должны быть подключены к энергосети. После завершения расширения мощность комплекса увеличится с 2000 до 4400 мегаватт, а доля атомной энергетики в энергобалансе страны достигнет 70%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на строительной площадке АЭС «Пакш» в Венгрии прошла церемония старта заливки первого бетона в фундамент энергоблока № 5.

После снятия Вашингтоном ряда ограничений на финансирование АЭС «Пакш-2» в Венгрии работу удалось вывести на новый уровень, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.