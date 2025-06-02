  • Новость часаСредства ПВО России сбили две крылатые ракеты Storm Shadow
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский назвал СБУ организатором атаки на российские аэродромы
    Госдеп США выразил соболезнования в связи с подрывами мостов в Брянской и Курской областях
    Эксперт рассказал о борьбе с атаками на военные аэродромы
    Нападение Украины на аэродромы России назвали шагом к ядерной войне
    Стали известны новые подробности подрыва моста под Брянском
    Власти решили наградить сбивавших дроны жителей Иркутска
    Стармер объявил о начале подготовки Британии к будущей войне
    Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему на Западе выбирают православие

    Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Противник ждал неявки России в Стамбул

    Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.

    6 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Киев поднимает ставки и сильно рискует

    Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.

    8 комментариев
    2 июня 2025, 13:20 • В мире

    Швеция вновь стала грозным противником России на Балтике

    Швеция вновь стала грозным противником России на Балтике
    @ Poxnar/wikipedia.org

    Tекст: Александр Тимохин

    «В Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России», заявил российский посол в Швеции Сергей Беляев. Он имел в виду прежде всего Военно-морские силы Швеции. Что они собой представляют и насколько опасны в настоящей войне?

    «Шведы обладают весьма полезными для альянса навыками навигации в акватории Балтийского моря, в том числе с использованием катеров, корветов, подводных лодок и беспилотных аппаратов собственного производства. При этом в Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России», – заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев. Кроме того, Беляев отметил, что Швеция уделяет особое внимание военному присутствию на острове Гогланд, учитывая его стратегическую значимость и близость к российской военно-морской базе в Балтийске.

    Ключевым моментом здесь является то, что Швеция – член НАТО, и угроза с ее стороны если и будет иметь место, то в составе коллективных сил альянса. Поэтому шведское военно-морское строительство стоит воспринимать в контексте того, что сейчас на Балтике делает НАТО и к чему готовится.

    Смотрим на планы соседей Швеции. Дания проводит активную модернизацию корабельного состава. ЕС, как единое целое, готов оплатить для Эстонии, Латвии и Литвы противоминные корабли типа City. Германия одобрила постройку пяти новых фрегатов типа F127. Польша строит пять новых противоминных кораблей и новый фрегат.

    На этом фоне Швеция не выглядит бедным родственником и серьезно дополняет указанные силы альянса боевыми возможностями своих ВМС. И что тоже очень важно – имеет не самые маленькие и боеспособные ВВС, с современными истребителями JAS 39 Grippen собственной разработки и производства, усиленные самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, которые Швеция также производит сама. В отличие от истребительной авиации других стран НАТО, в составе вооружения шведских самолетов есть противокорабельные ракеты RBS-15. Как, впрочем, и у кораблей ВМС, которые Швеция тоже строит и проектирует сама.

    Что является самыми сильными сторонами шведов, которые дополняют возможности других европейских стран НАТО? Это наличие морских мин и опыта их применения (шведы в оборонительных целях долго минировали свои собственные территориальные воды и активно инвестировали в мины), наличие крайне эффективных противолодочных торпед, а также оснащение всех более-менее крупных (крупных для Швеции, естественно) кораблей противокорабельными ракетами. Важнейший момент – наличие своих собственных, довольно скрытных и очень хорошо вооруженных подлодок с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), которым не надо всплывать, чтобы зарядить батареи.

    Совокупно все это дает Швеции возможность даже в одиночку эффективно вести войну против любого теоретически возможного на Балтике противника. В такой войне могла бы применяться и шведская авиация.

    А вот то, каким наступательным потенциалом обладают шведские ВМС, стоит поговорить отдельно – просто потому, что флот у шведов может и дойти до любой точки Балтики, да и находиться там некоторое время. Хотя Швеция долго была нейтральной, в своих военных доктринах шведы развивались как типичная западная страна. Соответственно, принципы построения ВМС у них западные.

    Во-первых, шведы интенсивно тренируются действовать по предназначению и всегда проверяют все свое оружие в условиях, максимально приближенных к боевым. Во-вторых, они стремятся добиться технологического превосходства над противником до войны.

    Один только пример – новая торпеда SLWT, она же torped 47. Шведы проигнорировали и западный подход, где противолодочные торпеды имеют калибр 32 см, и советский, и ранний российский, где применялся в основном калибр 53 см. Они используют калибр 40 см (400 мм). В таком калибре торпеда и компактная, что позволяет иметь их большой запас на борту, и в то же время имеет достаточные внутренние объемы для мощного боезаряда, энергетической установки с большой дальностью хода и совершенной системы самонаведения (ССН).

    Эта торпеда может использоваться как разведывательно-ударное средство, управляясь с корабля по оптико-волоконному кабелю длиной в десятки километров. Она идет по поисковому маршруту, используя систему самонаведения для обнаружения подозрительных объектов и их классификации. ССН позволяет отличить затонувший сейнер от лежащей на дне подлодки, она же дает торпеде возможность отфильтровать помехи, которые подлодка поставит при уклонении от торпедной атаки. Это фактически подводный дрон, с помощью которого сначала можно найти цель, а потом ее поразить.

    Это очень высокотехнологичное и эффективное оружие, но применять его можно даже с пирса, вообще без корабля. Ничего подобного сегодня в мире нет ни у кого.

    В-третьих, согласно «западной школе», главным наступательным средством флота являются подлодки. У Швеции в строю четыре подлодки и в постройке одна. Все строевые подлодки – и три единицы типа Gotland («Готланд»), и одна типа Södermanland («Седерманланд») – имеют ВНЭУ, и срок автономности десятки дней. Это означает возможность скрытного перехода в любую точку Балтики и скрытного же выхода на рубеж, с которого будет выполняться боевое применение.

    Чтобы обнаружить и уничтожить эти лодки, нужны крайне развитые противолодочные силы. А чтобы нейтрализовать выставленные с них мины – современные противоминные силы, имеющие многочисленные противоминные подводные необитаемые аппараты. Уже одно только это должно заставить любую страну отнестись к шведским ВМС максимально серьезно.

    Надводные силы тоже представляют угрозу. Как показал ряд наблюдений за основным типом корвета в шведских ВМС Visby («Висбю»), корпуса этих кораблей имеют очень небольшую эффективную площадь рассеивания, и на экранах радиолокаторов с 10-15 миль такой корвет виден как небольшая яхта или катер. Но это не означает, что сами «Висбю» ничего не видят или не могут применить свои противокорабельные ракеты – видят и могут.

    За счет мощной главной энергетической установки «Висбю» могут разгоняться до 45 узлов и поддерживать такую скорость достаточно долго.

    А это означает упреждение в маневре – шведы будут там, где им надо, быстрее, чем их противники. При выводе надводных сил из-под удара авиации скорость тоже критически важна.

    Кроме того, сочетание малой ЭПР и большой скорости затрудняет поражение этих кораблей путем применения по ним ПКР с большого расстояния – ракета просто не будет обнаруживать этот корабль на большой дальности (хотя другой бы обнаружила), а он, в свою очередь, будет двигаться «на выход» из зоны захвата головкой самонаведения (ГСН) ПКР быстрее большинства кораблей на Балтике.

    Таких корветов у Швеции пять. И есть еще два корвета типа Göteborg («Гетеборг»), небольших быстроходных корабля по 380 тонн, которые могут и наносить ракетные удары по кораблям, и бороться с подлодками. Подкрепляются шведские возможности наличием своих командных кораблей и катеров и разведывательного корабля типа Aretemis («Артемис», или «Артемида»).

    В ВМС Швеции есть две бригады морской пехоты, но их не с чего высаживать – количество десантных катеров мало, а кораблей вообще нет. Однако эти две бригады – хороший костяк для мелких рейдовых групп, способных действовать с моря там, где оборона противника слаба, а для рейдов у шведов мелких быстроходных катеров хватит. Наконец, в Швеции идет разработка новых больших корветов типа Luleå («Лулео»), которые сделают ВМС Швеции еще сильнее. Все это говорит о том, что усиление НАТО за счет шведских боевых возможностей и ВПК не может быть проигнорировано.

    Россия стала европейской империей в борьбе со Швецией, в том числе на море. И речь идет не только о Северной войне, позже мы немало с ними повоевали, в том числе на море. Там про это помнят. То, как в сознании шведов происходил отход от принципов нейтралитета к участию в НАТО – отдельная история, важен результат – НАТО серьезно усилилось. Сама Швеция и без НАТО может создать массу проблем.

    Оружия Украине они поставляют очень много, антироссийская пропаганда там поставлена на колоссальный уровень. Совокупно, все эти факты однозначно говорят о том, что шведскую угрозу надо воспринимать максимально серьезно, а особенно – на море. Как она того и заслуживает.

    Главное
    CBS: США не делились с Украиной разведданными для атаки на аэродромы России
    Девочка из Брянска рассказала о героизме мужчин в поврежденном поезде
    «Северяне» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области
    УВЗ поставил в войска партию танков Т-80БВМ
    Задержан экс-глава «ИВА – инвалиды войны» по подозрению в крупном мошенничестве
    Боевику с двойным пожизненным сроком отказали в переводе в Чечню
    Принц Гарри захотел сменить имя

    Почему угольная отрасль России оказалась в кризисе

    Потеря европейского рынка сбыта для угольщиков прошла не так гладко, как для нефтяников. Падение мировых цен еще в прошлом году сделало целую отрасль убыточной. Власти готовы помочь через адресную поддержку, реструктуризацию долгов и налоговых каникул. И хотя уголь приносит в бюджет не так много, как нефть и газ, однако банкротство компаний опасно социальным взрывом. Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюз потратил на Сирию остатки своей репутации

    Брюссель радикально сменил тактику в Сирии накануне ожидаемого там кризиса власти: недавние союзники готовятся восстать против нового правительства, а некоторые уже восстали. Однако снятие санкций с Дамаска вряд ли принесет Евросоюзу выгоду. Скорее зафиксирует примитивность его внешней политики. Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур

    ВСУ нанесли удар по нескольким военным аэродромам в глубине территории России. Как это было реализовано технически, каким образом может быть связано с предстоящими в понедельник, 2 июня переговорами в Стамбуле – и какие меры противодействия стоит предпринимать от подобного рода угроз? Подробности

    Перейти в раздел

    Швеция вновь стала грозным противником России на Балтике

    «В Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России», заявил российский посол в Швеции Сергей Беляев. Он имел в виду прежде всего Военно-морские силы Швеции. Что они собой представляют и насколько опасны в настоящей войне? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации