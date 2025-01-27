Как НАТО готовится напасть на Россию в Балтийском море

Tекст: Александр Тимохин

Балтийское море имеет для России стратегическое значение. На его берегу находится второй по значению город страны – Санкт-Петербург. На экономическом благополучии Санкт-Петербурга держится вся экономика Северо-западного региона России. Также в этом городе сконцентрирована критическая для страны доля таких производств, как судостроение или морское двигателестроение.

В Санкт-Петербурге находится Главное командование ВМФ России. Балтика является критически важным регионом для удержания нашей «заморской» де-факто территории – Калининградской области. Калининград окружен враждебными странами, и единственная условно неподконтрольная им коммуникация с этим регионом – почти 1000-километровый морской маршрут с «большой Россией».

Но главное в том, что Балтийское море – важнейшие «ворота» в мир для российских товаров. После начала СВО часть морской торговли ушла с Балтики под давлением санкций. Однако ключевой экспортный канал остался. Россия вывозит через Балтику большую часть экспортируемой нефти. В отличие от угля, который перевозился по железной дороге и транспортные потоки которого просто развернули на восток, с нефтью так не получится. Для перегрузки нефти нужны нефтеналивные терминалы. А самое главное – цистернами по железной дороге всю ее не перевезти, под экспорт нефти существует сложная трубопроводная система, которая как раз и заканчивается на балтийских терминалах, например, в порту Приморск.

И вот эту нить часть стран Запада и пытается перерезать. Вместе с поступлением денег, на которые мы покупаем импортные станки, точные подшипники, китайские автомобили, индийские компоненты для лекарств, мобильные телефоны и многое другое.

Европейцы, подзуживаемые своими хозяевами-американцами, пытаются найти способ относительно безопасного для себя прерывания судоходства в наши порты. Так, Эстония систематически озвучивает идеи о создании в Финском заливе так называемой «прилежащей зоны», которая, прилегая к территориальным водам Эстонии, стала бы зоной, где можно останавливать и досматривать.

В последнее время провокации на Балтике нарастают. В декабре 2024 года в Балтийском море был задержан китайский сухогруз Yi Peng 3, капитана и экипаж которого обвинили в повреждении донных интернет кабелей по заказу российских спецслужб. Судно находится под арестом.

Но наиболее показательной вехой в подготовке общественного мнения на Западе к необходимости войны с Россией стала провокация с повреждением донного энергетического кабеля Estlink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию. В повреждении кабеля обвинили судно Eagle S, доставлявшее из России в Египет 35 000 тонн бензина. Судно было отконвоировано в Финляндию, и ряд западных СМИ распространил заявления о том, что на борту судна находится какое-то «шпионское оборудование».

По понятным причинам Россия не могла вмешаться в эти события, судно шло под нейтральным флагом Островов Кука. Формально наша страна вообще не имеет отношения к происходящему. Но реально это именно удар по нашему углеводородному экспорту и судоходству. Об этом не скрываясь говорил польский премьер Дональд Туск после саммита НАТО в Хельсинки – НАТО ищет право контролировать суда в нейтральных водах.

С юридической точки зрения это крайне спорное желание, а вот с пропагандистской после провокации с Eagle S руки НАТО развязаны полностью. Якобы в ответ на эти два инцидента НАТО в рамках операции «Балтийский часовой» начало развертывание командных структур и военно-морской группировки «для защиты своей донной инфраструктуры».

К 22 января в Таллин прибыли гидрографическое судно «Люйменс» ВМС Нидерландов, немецкий противоминный корабль «Даттельн», и французский противоминный корабль «Круа-де-сюд» и нидерландский фрегат «Тромп». На подходе, как сообщается норвежский фрегат «Отто Свердруп», латвийский противоминный корабль «Таливадис» и шведское вспомогательное судно «Белос».

Последнее должно вызвать особый интерес у российской разведки. Ведь это спасатель подводных лодок.

Финский залив очень мелок и подлодкам нормального размера там нечего делать. А вот сверхмалой подлодке для доставки боевых пловцов там вполне комфортно. Такая лодка может действовать и в наших территориальных водах.

Но и в Финском заливе для подводной диверсионной группы или специально дооборудованной подлодки настоящее раздолье – можно резать кабели каждый день, оправдывая этим наращивание группировки ВМС. Также привлечение этого судна может свидетельствовать о планах НАТО использовать необитаемые подводные аппараты (НПА) или диверсантов вместе с НПА. Случайно или нет, но в воскресенье, 26 января, было заявлено об очередном таком инциденте: на этот раз, как утверждается, поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией.

По сообщениям шведских СМИ, к группе может присоединиться корвет типа «Висбю» (Visby-class corvette). Также Финляндия в ближайшие дни может направить ракетный катер типа «Хамина» (Hamina).

Авиационная часть представлена французским патрульным/противолодочным самолетом «Атлантик-2» ( Atlantique II), французским же разведчиком King Air B350 из состава ВВС. Тоже интересный выбор, так как это самолет не для морской разведки, а для разведки целей на земле (причем тут подводные кабели?), и находятся эти машины не в морской авиации.

По заявлениям представителей НАТО, все эти силы находятся в контакте с патрульными кораблями НАТО в зоне проведения операции и готовы реагировать на угрозы мгновенно. В ходе Великой Отечественной войны Балтфлот был нейтрализован сопоставимыми силами. Более того, сейчас обстановка сложнее.

Еще в 2021 году Эстония заказала немаленькую партию противокорабельных ракет. С тех пор прибалты наращивали свои военные возможности. Сами по себе они не особо опасны, но как острие копья НАТО уже доросли до того, чтобы быть проблемой. Для них задача стоит лишь в увязывании действий всех этих разнородных сил с кораблями НАТО в море. И ключевой вопрос здесь – качество командования.

Известно, что если есть командный орган для управления войсками или силами на том или ином ТВД, значит есть и группировка этих войск или сил. Причина в самой природе военной организации. Имеющемуся штабу со всеми подразделениями и средствами управления можно подчинить нужные силы буквально одним приказом.

Корабли, перебрасываемые в Финский залив, относятся к двум формированиям НАТО – «Постоянной морской группе НАТО 1» (Standing NATO Maritime Group 1, SNMG1) и «Постоянной морской противоминной группе НАТО 1» (Standing NATO Mine Counter Measures Group 1, SNMCMG1). Но кораблям из состава двух структур понадобится общее командование, которое будет управлять их совместным применением и координировать их взаимодействие с силами НАТО, не участвующими в операции. НАТО не комментирует то, какая командная структура будет этим заниматься, но она будет однозначно. Более того, похоже, она уже есть.

Еще до серии провокаций с поврежденными кабелями в Германии, в Ростоке был открыт военно-морской командный центр с крайне туманным статусом и предназначением. Официально это называется Оперативная группа «Балтика» (CTF Baltic или CTFB). Это очень странный командный орган.

Во-первых, он не входит в НАТО, но предназначен для помощи НАТО и может быть подчинен морскому командованию НАТО на Балтике. Во-вторых, он не чисто немецкий, и в нем работают и иностранные военные, но Германия обеспечивает этой командной структуре политическое прикрытие, беря на себя ответственность за его существование и деятельность и пока он подчиняется ВМС Германии. В 2028 году структура должна быть передислоцирована в Польшу.

Существование подобного штаба противоречит взятым на себя Германией обязательствам не развертывать военные структуры с иностранным участием в восточной Германии. Это обязательство прямо прописано в Договоре об окончательном урегулировании в Германии (так называемый «Договор два плюс четыре»), подписанный СССР, США, Великобританией, Францией, ГДР и ФРГ 12 сентября 1990 года и вступивший в силу 15 марта 1991. Немецкий посол уже получил ноту в российском МИД, но Германия заявила, что так как иностранные военные в штабе не имеют оружия, то это «не считается».

Таким образом, параллельно с провокациями и наращиванием сил в Финском заливе в странах НАТО создаются командные структуры с большими возможностями, но непонятным политическим статусом.

Для войны с Россией Росток, кстати, куда лучше подходит как место расположения командных структур, нежели какие-то города в Польше или Финляндии. По официальному сообщению Бундесвера, данный командный центр еще в декабре «взял на себя тактическое командование двумя соединениями НАТО в Балтийском море». Теперь именно из этих двух групп формируются силы для «Балтийского часового». А после того, как группировка и ее командные структуры развернуты, можно нарастить ее численность в разы за считанные дни.

Вывод напрашивается сам собой. Вероятность горячего, настоящего боевого столкновения России с НАТО в Балтийском море стала крайне высокой. Сам факт развертывания «Балтийского часового» и, самое важное, командного центра для операций НАТО на Балтике прямо свидетельствует, что НАТО прямо сейчас готовится к такого рода событиям. Штабы не развертывают за годы до того, как они понадобились, и не прячут за непонятным статусом, если не хотят запутать противника здесь и сейчас. Это значит, что к соответствующим событиям должен быть в полной мере готов и российский Балтийский флот – и все остальные соединения ВС РФ, отвечающие за соответствующий ТВД.