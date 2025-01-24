МИД: Москва не допустит превращения Балтийского моря в «озеро НАТО»

Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО

Tекст: Вера Басилая

Грушко подчеркнул, что использование терминов, таких как контроль, лишь подтверждает стремление НАТО превратить Балтийское море в свое внутреннее озеро. Однако, по словам Грушко, это невозможно по многим причинам, одной из которых является позиция России, передает ТАСС.

Эти заявления последовали после слов генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который сообщил о запуске миссии Baltic Sentry в Балтийском море.

Также Грушко заявил, что Россия будет добиваться железобетонных гарантий, исключающих вступление Украины в НАТО. Он отметил, что присоединение Киева к альянсу сделает невозможным достижение мира на Украине. По его словам, это один из ключевых элементов возможных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, связанный с устранением коренных причин этого конфликта.

Дипломат подчеркнул, что Россия будет настаивать на том, чтобы исключение Украины из НАТО стало частью политики самого альянса.

Ранее военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой», чтобы повысить ситуационную осведомленность альянса.

В Госдуме заявили, что планы НАТО контролировать судоходство на Балтике нарушают морское право.

В Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе в рамках борьбы с гибридными угрозами.

Между тем американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, утверждая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

