Депутат Колесник: Планы НАТО контролировать судоходство на Балтике нарушают морское право

Он отметил, что один из важнейших принципов международного морского права заключается в том, что море за пределами 12-мильной прибрежной зоны принадлежит всем при условии мирного использования. Этот принцип закреплен Конвенцией ООН об открытом море и предполагает свободу судоходства как ключевой элемент международной торговли.

Однако, как заявил польский премьер Дональд Туск, страны НАТО Балтийского региона намерены разработать юридические механизмы для контроля судов, находящихся вне территориальных вод. По его словам, это является «самой большой проблемой». В планах создать миссию «Балтийский патруль» для патрулирования моря, что противоречит сложившимся правилам.

Колесник отмечает, что Туск называет «самой большой проблемой» правила международного мореплавания, которые складывались сотни лет.

«Эти правила, которые сегодня кодифицированы в качестве Конвенции ООН по морскому праву, декларируются как универсальные, применимые в любой точке планеты, во время мира и войны», – подчеркнул депутат.

Сейчас, заявляет депутат, в НАТО говорят, что эти правила не должны относиться к России.

Причиной создания миссии «Балтийский патруль» стали регулярные повреждения подводных кабелей, и в этом инциденте подозревается Россия. Колесник подчеркивает, что обвинения в адрес российских судов и их экипажей ничем не подкреплены, поскольку суда не носят российский флаг.

Колесник отметил, что любые попытки задержания в нейтральных водах российского торгового корабля могут расцениваться как открытое объявление войны. Однако, по его словам, существует вероятность задержаний и обысков в Балтийском море торговых судов под флагами других государств, перевозящих российскую нефть, которые Запад именует «теневым флотом».

Эксперт выразил опасение, что НАТО, избегая прямого военного конфликта с Россией, будет использовать страны Скандинавии и Прибалтики для давления на российский нефтяной экспорт. Это может привести к блокированию российских морских торговых путей через Балтийское море, что грозит потерей доходов от морских перевозок для российского бюджета. Колесник подчеркивает, что в будущем некоторые суда, направляющиеся в российские порты, могут нуждаться в военном сопровождении.

Ранее Туск заявлял, что страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море.

Польша намерена присоединиться к миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря, выделив для этого четыре корабля, в то время как Швеция и Эстония также планируют участвовать в этой операции.