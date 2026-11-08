Минобороны: ВС России сорвали атаку беспилотников ВСУ в Запорожской области

Tекст: Денис Тельманов

Военнослужащие выявили и перехватили ударные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе «Блискавка» и «Батон», а также тяжелые гексакоптеры типа «Баба-Яга», передает РИА «Новости».

Особое внимание уделялось гексакоптерам, которые применяются не только для ударов, но и для доставки боеприпасов на передовую. Своевременное уничтожение целей позволило обеспечить прикрытие подразделений группировки «Восток».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинский беспилотник атаковал бригаду скорой помощи в Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области.

В тот же день российские операторы ударных дронов группировки «Восток» уничтожили резервы ВСУ в этом регионе.

При атаке беспилотников на Мелитополь минувшей ночью пострадали три человека.