Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Российские военные сорвали атаку беспилотников в Запорожской области
Минобороны: ВС России сорвали атаку беспилотников ВСУ в Запорожской области
Группы воздушного прикрытия российской группировки войск «Восток» пресекли атаку украинских дронов в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.
Военнослужащие выявили и перехватили ударные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе «Блискавка» и «Батон», а также тяжелые гексакоптеры типа «Баба-Яга», передает РИА «Новости».
Особое внимание уделялось гексакоптерам, которые применяются не только для ударов, но и для доставки боеприпасов на передовую. Своевременное уничтожение целей позволило обеспечить прикрытие подразделений группировки «Восток».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинский беспилотник атаковал бригаду скорой помощи в Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области.
В тот же день российские операторы ударных дронов группировки «Восток» уничтожили резервы ВСУ в этом регионе.
При атаке беспилотников на Мелитополь минувшей ночью пострадали три человека.