Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

«Порядок, основанный на правилах», дал новую трещину. Как заявляет польский премьер Дональд Туск, «мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда [на Балтике], находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой». «Мы вместе» – это все страны НАТО Балтийского региона, то есть Прибалтика, Скандинавия и Северная Европа.

О чем именно говорит Туск? Что именно он называет «самой большой проблемой»?

Ни много ни мало – правила международного мореплавания, которые складывались сотни лет. Более того – эти правила в свое время создал и распространил на весь мир Запад, как сообщество, которое совершало великие географические открытия и осваивало Мировой океан. Эти правила, которые сегодня кодифицированы в качестве Конвенции ООН по морскому праву, декларируются как универсальные, применимые в любой точке планеты, во время мира и войны.

Один из важнейших принципов международного морского права в том, что море за пределами 12-мильной прибрежной зоны принадлежит всем – при условии его мирного использования, разумеется, для торгового и коммерческого судоходства. Об этом говорит Конвенция ООН об открытом море. Свобода судоходства – ключевое условие всей международной торговли и в целом международных отношений на планете, большую часть территории которой занимает Мировой океан. Никто не может без особых, четко прописанных причин (нарушение законов прибрежного государства, совершенное в его территориальных водах) задерживать или досматривать торговое судно в нейтральных водах.

Теперь в НАТО дают понять, что эти правила должны относиться ко всем, кроме России. В НАТО создают специальную миссию «Балтийский патруль» для патрулирования Балтийского моря.

Поводом объявлены регулярные разрывы кабелей, лежащих на морском дне, – и в этом якобы виновата Россия. Неважно, что никак не доказано участие подозреваемых в этом судов и их экипажей. Что подозреваемые суда не носят российский флаг. Что на морском дне уложены десятки тысяч подобных кабелей и их разрывы происходили регулярно, на что никто никогда особого внимания не обращал. Россия объявлена ответственной – «хайли лайкли» – за все подобные происшествия как минимум на Балтике. А точнее – все суда, исходящие из российских портов, независимо от порта приписки и государства флага.

Любая попытка задержания в нейтральных водах российского торгового корабля – это открытое объявление войны. Поэтому, разумеется, на суда с российским флагом никаких подобных покушений не будет. Однако вполне можно ожидать, и уже в ближайшее время, задержаний и обысков в Балтийском море любых других торговых судов, под флагами других государств, и прежде всего перевозящих российскую нефть. Тех, что Запад называет «теневым флотом».

Опасаясь открытого военного конфликта с ядерной державой, НАТО использует страны Скандинавии и Прибалтики как удавку для российского нефтяного экспорта. Попытку уничтожить российские морские торговые пути через Балтийское море. Заставить компании-перевозчики вообще отказаться от захода в российские порты под угрозой задержек, обысков и захватов. И тем самым лишать российский бюджет доходов от морских перевозок. Сделать беднее Российское государство и каждого из российских граждан.

По сути, перед нами признание Западом двух важнейших обстоятельств. Во-первых, никакие санкции против российского нефтяного экспорта на данный момент не работают. Российская нефть успешно доставляется покупателям, и прежде всего морским путем, в том числе через Балтийское море.

А поскольку не работают санкции, НАТО хочет перекрыть Балтийское море для танкеров чисто физически. Военным путем. Единственное препятствие для этого – отсутствие юридического обоснования. Хоть какого-то прикрытия, фигового листка, сколько-нибудь похожего на законный повод обойти международное морское право. Пока никакой зацепки подобного рода Запад не придумал.



Во-вторых, «порядок, основанный на правилах», никого в реальности на Западе не интересует. Не интересуют и последствия, которые неизбежно наступят в случае нарушения международных морских конвенций. Запад любит ссылаться на прецеденты – и любое насильственное действие в нейтральных водах Балтийского моря обрушит всю систему и традицию юридических основ международной морской торговли.

Таким образом, никакого «порядка» и «правил» больше де-факто нет. Есть только сила, и с точки зрения обеспечения русского мореплавания и торговли – прежде всего военная.

Мы должны начать масштабное обновление и расширение Балтийского флота. Достройку корветов и подводных лодок, укрепление баз в Балтийске и Кронштадте, усиление ПВО и ПРО, особенно против беспилотников, в том числе надводных. Возрождение морской авиации как главной ударной силы флота. Мы должны готовиться к установке минных заграждений против объединенного флота НАТО в Балтийском море. И к тому, что каждый корабль, идущий в российские порты с торговыми целями, возможно придется сопровождать военным конвоем.

Россия стала мировой державой через выход в Балтийское море – то самое «окно в Европу», прорубленное Петром I. Екатерина II вывела Россию в Крым, открыв второе «окно», уже через море Черное. Все это были пути в Атлантику. При Александре III со строительством Транссибирской магистрали Российская империя полноценно вышла – в торговом и военном смысле – к Тихому океану. Сегодня Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. И события на Балтийском море – вызов именно такого масштаба.