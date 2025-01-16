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    Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания
    16 января 2025, 09:30 Мнение

    Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    Андрей Колесник Андрей Колесник

    ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы

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    «Порядок, основанный на правилах», дал новую трещину. Как заявляет польский премьер Дональд Туск, «мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда [на Балтике], находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой». «Мы вместе» – это все страны НАТО Балтийского региона, то есть Прибалтика, Скандинавия и Северная Европа.

    О чем именно говорит Туск? Что именно он называет «самой большой проблемой»?

    Ни много ни мало – правила международного мореплавания, которые складывались сотни лет. Более того – эти правила в свое время создал и распространил на весь мир Запад, как сообщество, которое совершало великие географические открытия и осваивало Мировой океан. Эти правила, которые сегодня кодифицированы в качестве Конвенции ООН по морскому праву, декларируются как универсальные, применимые в любой точке планеты, во время мира и войны.

    Один из важнейших принципов международного морского права в том, что море за пределами 12-мильной прибрежной зоны принадлежит всем – при условии его мирного использования, разумеется, для торгового и коммерческого судоходства. Об этом говорит Конвенция ООН об открытом море. Свобода судоходства – ключевое условие всей международной торговли и в целом международных отношений на планете, большую часть территории которой занимает Мировой океан. Никто не может без особых, четко прописанных причин (нарушение законов прибрежного государства, совершенное в его территориальных водах) задерживать или досматривать торговое судно в нейтральных водах.

    Теперь в НАТО дают понять, что эти правила должны относиться ко всем, кроме России. В НАТО создают специальную миссию «Балтийский патруль» для патрулирования Балтийского моря.

    Поводом объявлены регулярные разрывы кабелей, лежащих на морском дне, – и в этом якобы виновата Россия. Неважно, что никак не доказано участие подозреваемых в этом судов и их экипажей. Что подозреваемые суда не носят российский флаг. Что на морском дне уложены десятки тысяч подобных кабелей и их разрывы происходили регулярно, на что никто никогда особого внимания не обращал. Россия объявлена ответственной – «хайли лайкли» – за все подобные происшествия как минимум на Балтике. А точнее – все суда, исходящие из российских портов, независимо от порта приписки и государства флага.

    Любая попытка задержания в нейтральных водах российского торгового корабля – это открытое объявление войны. Поэтому, разумеется, на суда с российским флагом никаких подобных покушений не будет. Однако вполне можно ожидать, и уже в ближайшее время, задержаний и обысков в Балтийском море любых других торговых судов, под флагами других государств, и прежде всего перевозящих российскую нефть. Тех, что Запад называет «теневым флотом».

    Опасаясь открытого военного конфликта с ядерной державой, НАТО использует страны Скандинавии и Прибалтики как удавку для российского нефтяного экспорта. Попытку уничтожить российские морские торговые пути через Балтийское море. Заставить компании-перевозчики вообще отказаться от захода в российские порты под угрозой задержек, обысков и захватов. И тем самым лишать российский бюджет доходов от морских перевозок. Сделать беднее Российское государство и каждого из российских граждан.

    По сути, перед нами признание Западом двух важнейших обстоятельств. Во-первых, никакие санкции против российского нефтяного экспорта на данный момент не работают. Российская нефть успешно доставляется покупателям, и прежде всего морским путем, в том числе через Балтийское море.

    А поскольку не работают санкции, НАТО хочет перекрыть Балтийское море для танкеров чисто физически. Военным путем. Единственное препятствие для этого – отсутствие юридического обоснования. Хоть какого-то прикрытия, фигового листка, сколько-нибудь похожего на законный повод обойти международное морское право. Пока никакой зацепки подобного рода Запад не придумал.

    Во-вторых, «порядок, основанный на правилах», никого в реальности на Западе не интересует. Не интересуют и последствия, которые неизбежно наступят в случае нарушения международных морских конвенций. Запад любит ссылаться на прецеденты – и любое насильственное действие в нейтральных водах Балтийского моря обрушит всю систему и традицию юридических основ международной морской торговли.

    Таким образом, никакого «порядка» и «правил» больше де-факто нет. Есть только сила, и с точки зрения обеспечения русского мореплавания и торговли – прежде всего военная.

    Мы должны начать масштабное обновление и расширение Балтийского флота. Достройку корветов и подводных лодок, укрепление баз в Балтийске и Кронштадте, усиление ПВО и ПРО, особенно против беспилотников, в том числе надводных. Возрождение морской авиации как главной ударной силы флота. Мы должны готовиться к установке минных заграждений против объединенного флота НАТО в Балтийском море. И к тому, что каждый корабль, идущий в российские порты с торговыми целями, возможно придется сопровождать военным конвоем.

    Россия стала мировой державой через выход в Балтийское море – то самое «окно в Европу», прорубленное Петром I. Екатерина II вывела Россию в Крым, открыв второе «окно», уже через море Черное. Все это были пути в Атлантику. При Александре III со строительством Транссибирской магистрали Российская империя полноценно вышла – в торговом и военном смысле – к Тихому океану. Сегодня Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. И события на Балтийском море – вызов именно такого масштаба.

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