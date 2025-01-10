Литва начала раздувать исторические мифы про Калининград

Tекст: Андрей Резчиков

В пятницу губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ответил на притязания Литвы на регион призывом не вмешиваться в дела региона и сосредоточиться на своих внутренних проблемах. «Россия здесь навсегда», – заявил Беспрозванных. Также он выразил удивление по поводу незнания истории высокопоставленными литовскими политиками.

Ранее днем президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство тем, что музей поэта XVIII века, основоположника реалистического направления в литовской литературе Кристионаса Донелайтиса (1714–1780) в поселке Чистые Пруды Калининградской области переименован в Литературный музей.

«Несмотря на то что старожилы Малой Литвы, которая сейчас является частью так называемой Калининградской области, давно ушли, необходимо сохранить последние признаки литовской культуры. Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», – заявил Науседа.

В переводе с литовского Караляучус означает «королевская гора». Так литовцы называют Калининград на указателях в приграничных районах республики. В мае прошлого года литовские депутаты предлагали Государственной комиссии по литовскому языку называть Калининград Караляучюсом. Местные историки считают «Малой Литвой» исторический регион Пруссии, где жили прусские литовцы, и развивают мифы на эту тему.

При этом в последние годы Литва неоднократно предпринимала в отношении Калининграда различные провокации, а в 2022 году даже пыталось душить его блокадой. В феврале прошлого года посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс угрожал «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО в Балтийском море. А известный литовский политик Артурас Зуокас, который трижды был мэром Вильнюса (в 2000–2003, 2003–2007 и в 2011–2015 годах), называл Калининград «угрозой».

Слова Науседы вызвали обеспокоенность в Москве. «Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что это подтверждает обоснованность российских опасений и необходимость для страны принимать меры безопасности.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Науседу «дурилкой картонной», отметив, что президент Литвы отличился «важными историческими фантазиями». Дипломат посоветовала литовским политикам изучить историю и уделять внимание соблюдению прав человека в своей стране.

Вильнюс, подчеркнула дипломат, получил свое название благодаря Сталину, который в 1939 году подписал договор о передаче Литве города Вильно и Виленской области, что стало возможным в результате соглашения о взаимопомощи между СССР и Литвой. Также Захарова отметила, что крупный литовский порт на Балтике, ныне известный как Клайпеда, был переименован из Мемеля благодаря подвигу Красной армии, и окончательно стал литовским в 1945 году.

Сенатор Андрей Климов назвал заявление Науседы очередным рецидивом русофобии, у которого «могут быть очень тяжелые для Вильнюса правовые последствия». Он напомнил о переговорах между Россией и Литвой в начале 2000-х годов. Тогда балтийская республика стремилась стать членом НАТО и ЕС, но препятствием к этому для нее был как раз вопрос Калининградской области. В результате Москва и Вильнюс пришли к соглашению. «Российская сторона давала согласие на вступление Литвы в Североатлантический альянс и затем в Евросоюз, а та в обмен гарантировала транзит пассажиров и грузов в эксклав», – уточнил парламентарий.

Таким образом, с подписанием соответствующих документов должен был быть положен конец территориальным разногласиям и любым претензиям Вильнюса, добавил Климов. «Литву приняли в НАТО именно потому, что она благодаря соглашениям с Москвой продемонстрировала урегулирование ситуации», – указал спикер.

Однако, заметил сенатор, Вильнюс сначала стал нарушать условия и пытался перекрывать транзит в Калининградскую область, а теперь в повестке появились и территориальные претензии, что ставит под вопрос жизнеспособность прошлых договоренностей. «Президент должен быть отцом нации. А Науседу трудно назвать таковым. Он скорее губитель своего народа и остатков того, что когда-то было Литовской ССР», – подчеркнул парламентарий.

Он предостерегает власти Литвы: «Любые попытки реализовать претензии закончатся очень плохо для всех, кто этим займется». «На этом фоне литовскому народу стоило бы задуматься, отвечает ли национальным интересам поведение такого рода деятелей, как Науседа», – заключил Климов. В экспертной также среде говорят, что

в Литве до сих пор верят в исторические легенды, которые не имеют ничего общего с реальностью.

«Претензия на чужое – это то, что характеризует литовскую историческую концепцию. Литовцы считают, что Великое княжество Литовское – это как бы Литва, но оно не имеет к ней никакого отношения, кроме названия», – напомнил Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ).

По его словам, невозможно дать «в подобающем тоне характеристику» заявлению Науседы. «Науседа – это удивительно скользкий человек, который в прошлом был членом Коммунистической партии, крепко работал с КГБ, а затем был перевербован в Германии. На нем клейма ставить негде. Как и положено человеку, трижды продавшему душу дьяволу, он дослужился до президента Литвы», – отметил политолог.

Собеседник напомнил, что оставшиеся в республике простые жители, которые не уехали в другие страны Европы, живут «достаточно тяжело и бедно». «Простым литовцам не до так называемой Малой Литвы. Вильнюсу был нужен повод, чтобы в очередной раз оскорбить Россию, ее руководство и жителей, напомнить о своем «величии», – считает Межевич.

Эксперт напомнил, что по итогам Второй мировой войны Восточная Пруссия была отдана СССР, который разделил ее на три части. «Часть земель ушла в Литовскую СССР, вторая – большая по размеру – часть отошла Польской народной республике и только третья небольшая часть – это Калининградская область Российской Федерации. Сама постановка вопроса о том, кто на что претендует, лишает Литву права на город Клайпеда, который был немецким городом Мемель», – считает эксперт. Межевич отмечает, что

действия стран Прибалтики, Польши и Финляндии, которые входят в НАТО, создают новые риски и угрозы для Калининграда.

Иными словами, они ищут повод для агрессии в отношении Калининграда и способ закрыть для России выход к Балтике. К тому же, в конце прошлого года в британской прессе появились публикации со ссылкой на слова главы МИД страны Мацея Дущика о планах Польши построить ведущую к Калининграду дорогу для быстрой переброски военных, чтобы «быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности».

«Эти страны прямо говорят о том, что готовятся к военному конфликту в восточной части Балтийского моря. Время от времени мы слышим гораздо более «веселые» заявления, например, о предложении ударить по Петербургу ракетами. Обратите внимание на ситуацию с дронами, которые прилетают из нейтральных вод Финского залива», – сказал спикер.

По мнению собеседника, Россия в ответ должна донести до своих балтийских соседей, «что цена вопроса – это их физическое существование». «Наши соседи искренно уверены: если Эстония нападет на Ивангород или Петербург, то все дружно, включая Соединенные Штаты, придут воевать за Эстонию. К сожалению, нам пока не удается разубедить этих сумасшедших в том, что воевать за Литву или Эстонию никто не будет», – подчеркнул Межевич.

Президент РАПИ считает целесообразным подойти вплотную к черте, «предполагающей использование всех мирных методов давления, но так, чтобы Россию не обвинили в развязывании войны». «Литва, как Эстония и Латвия, на протяжении трех лет позиционирует себя страной, ведущей войну с Россией. Поэтому что нас должно удивлять и устанавливать?», – задался вопросом эксперт.