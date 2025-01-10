Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.0 комментариев
Песков обвинил Литву в территориальных притязаниях на Россию
Слова президента Литвы Гитанаса Науседы о Калининграде как части «Малой Литвы» вызывают обеспокоенность в Москве, поскольку рассматриваются как территориальные притязания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По мнению представителя Кремля, слова Науседы о принадлежности Калининграда свидетельствуют о недружественном отношении Вильнюса к России, передает ТАСС.
«Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», – отметил он.
Песков добавил, что это подтверждает обоснованность российских опасений и необходимость для страны принимать меры безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве уже неоднократно возобновлялись призывы пересмотреть статус Калининграда. Кроме того, в 2022 году Литва была готова перекрыть российский транзит в Калининград, но отказалась от этого под давлением Брюсселя. В Совфеде заявили, что претензии Литвы на Калининград могут привести к очень тяжелым для Вильнюса правовым последствиям.