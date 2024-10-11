В Польше заявили о готовности атаковать Петербург в случае конфликта с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Bild на русском» (признано в РФ иноагентом), Анджейчак подчеркнул, что атака должна произойти в первую минуту конфликта, и удар будет нанесен по стратегическим объектам в радиусе 300 километров от города, передает РИА «Новости».

Кроме этого, он указал, что Польша закупает 800 ракет с дальностью действия до 900 километров. Эти ракеты предназначены для использования в случае войны с Россией. Такое заявление свидетельствует о серьезности намерений польской стороны в контексте защиты своих интересов и готовности к возможным боевым действиям.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о желании многих стран завершить конфликт на Украине и восстановить экономические связи с Россией. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какая страна Европы желает стать злейшим врагом России.