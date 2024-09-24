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    24 сентября 2024, 22:25 • В мире

    Самая безликая страна Европы желает стать злейшим врагом России

    Самая безликая страна Европы желает стать злейшим врагом России
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Премьер Дании Метте Фредериксен призвала обрушить на Россию удары натовских ракет, запускаемых украинскими руками, а не рассуждать и не медлить, поскольку «это уже дало Москве слишком хорошие карты». Ранее в Копенгагене пригрозили заблокировать треть нефтяного экспорта из России. Причины ненависти датчан к нам – настоящая тайна. Но версии есть.

    «Перестаньте обсуждать красные линии и позвольте Украине бить по территории России». Этим обращением к западным лидерам, переданным через интервью Bloomberg, премьер-министр Дании Метте Фредериксен попыталась обратить на себя внимание. Очевидно, зря: на Данию никто не обращает внимания – ни враги, ни друзья.

    Удивительным образом эта страна лишена своего международного лица и культурной идентичности. Удивительным, поскольку датчанам в целом есть, чем похвастаться.

    Например, их монархия – самая древняя в Европе (правящая династия ведет свой род с X века), а национальный флаг – старейший в мире. Кроме того, Дания – завсегдатай пятерки самых благополучных государств планеты, если считать благополучие по ИРЧП.

    Однако мало кто обо всем этом помнит: кубики Лего да сказки Андерсена – вот лицо Дании. В последние годы над образом королевства активно работает также датский кинематограф, любимые герои которого – убийцы, насильники, фанатики и прочие маньяки, чьи преступления расследует насквозь коррумпированная полиция. Это не то, что ожидаешь увидеть о жизни в благополучной стране.

    Власти Дании знают о проблемах с национальным имиджем, поэтому по их заказу был сформулирован так называемый датский культурный канон – список того, чем датчане гордятся. В культурный канон входят, например, колесики офисных кресел, потому что их изобрел датчанин.

    Данией мало интересуются даже в России, хотя датчане России – злейшие враги или, если точнее, очень хотят ими быть. А основания у них есть, и в этом случае тоже.

    Главное из них – поддержка Украины. Украину почти все западные страны поддерживают, но никто – так, как датчане. В сумме они пожертвовали Киеву 1,8% от своего огромного для небольшой страны ВВП. Ни одна нация не дала Владимиру Зеленскому так много: американцы и немцы лидируют в абсолютных цифрах, но в пересчете на душу населения датчане впереди с огромным отрывом.

    Дания стала первой страной, где согласились передать в ВСУ как тяжелое вооружение, так и истребители F-16. Зато была последним из государств Европы, кто выдал разрешение на строительство «Северного потока – 2», а до того затягивала процесс назло соседям и прежде всего России.

    При усилии можно вспомнить и много других историй про то, как датчане нас обидеть пытались: у Москвы с Копенгагеном не было хороших отношений последние сто лет. Даже тогда, когда в Западной Европе любили порассуждать об «общем экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока», из Копенгагена смотрели на нас волком.

    Скандальная отмена визита главы российского государства в Данию – это событие начала первого президентского срока Владимира Путина. Причина отмены – «всемирный» конгресс чеченских сепаратистов и террористов, который зачем-то приняла у себя Дания.

    Премьер Фредериксен, которая теперь призывает рискнуть началом ядерной войны и грозится заблокировать до трети российского нефтяного экспорта, считалась в этой стране политиком еще относительно пророссийским. По той причине, что разрешение на «СП-2» выдала именно она, когда взяла власть. Впрочем, ее предшественник, который держался до последнего и относился к России еще хуже – Ларс Лекке Расмуссен, сейчас возглавляет МИД, так что любой разницей в датских политиках можно пренебречь, если речь идет об их отношении к России.

    Единственный известный датчанин, кто на фоне русофобской вакханалии последних трех лет заявил, что «жизни русских тоже важны» (буквально так и заявил), это режиссер Ларс фон Триер.

    Но у него болезнь Паркинсона и конфликтные отношения с родиной.

    Природа датской ненависти к нам не имеет общепризнанного объяснения. Мало кого интересует Дания, чтобы ее исследовать и делать выводы.

    Историки любят версию, согласно которой отношение к современной России в Копенгагене лишь продолжение ненависти к СССР, вызванной убийством Николая II и его семьи. Мать последнего русского императора и жена предпоследнего Мария Федоровна, она же датская принцесса Дагмара, после революции 1917 года доживала свой век на родине.

    Политологи предпочитают указывать на то, что у России и Дании развязывается нешуточное соперничество за Арктику и ее ресурсы, а датчане воспринимают это соперничество болезненно. Они вечные льды всегда считали своими, их империя всегда расширялась только на север.

    Есть и другие гипотезы, но на самом деле не важно, какие из них правильные. Главное, что нужно знать про Данию, – это наиболее верный и последовательный союзник США в Европе. Так можно охарактеризовать также Британию, Польшу и Прибалтику, но Британия склонна к самодеятельности, у поляков есть гонор, а у прибалтов нет ничего ценного, поэтому в Госдепе даже критиковали местные этнократии за дискриминацию русскоязычных, когда она происходила не в такт с собственной внешней политикой США.

    Сейчас – все в такт, а датчане с американцами всегда действуют в такт, не исключая и периода вторжения в Ирак. Объяснения такому положению вещей тоже есть разные, вплоть до апелляции к «закону Янте», который был сформулирован в датской литературе, но часто упоминается как описание национального менталитета датчан в целом. Помимо прочего, он подразумевает безликость и подчинение авторитетам, а главный авторитет на Западе – это именно США, с этим датчане не ошиблись.

    Они даже от ЕС держатся наособицу – отказываются от евро, сохранили миграционный контроль на границах, игнорируют все оборонные соглашения в рамках именно Евросоюза, а не НАТО.

    Хуже того, грандов ЕС, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, американские спецслужбы прослушивали как раз с территории Дании. Это в очередной раз подтвердило, что датчане не собираются менять патрона и вышагивают в его колонне инициативно, а не в рамках обязаловки от Брюсселя.

    Сейчас Фредериксен как будто забегает вперед, потому что отмена ограничений для ВСУ на использование против России натовских дальнобойных ракет упирается именно в США и их президента Джо Байдена. Возможно, он не хочет завершать свою полувековую политическую карьеру военной эскалацией с ядерной державой, а Фредериксен считает его уходящей натурой и ориентируется на вашингтонские элиты в более широком смысле. Они свое «добро» на дальнобойные удары по России рано или поздно дадут, глава МИД РФ Сергей Лавров, например, в этом тоже не сомневается.

    Но какой бы ни была картина зависимости Копенгагена от Вашингтона, она сама по себе отменяет необходимость как-либо анализировать отношения России с Данией. Когда (если) удастся достигнуть взаимопонимания с США, благосклонность Дании мы получим на сдачу, не отдавая себе отчета в том, что эта шестимиллионная нация пыталась стать нашим злейшим врагом, и никак не рефлексируя о роли Фредериксен в этом процессе.

    Безликость – это судьба. Даже фамилии датских премьеров начисто выветриваются из памяти через пару дней после прочтения статей о Дании. Можете проверить сами.

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