Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.31 комментарий
Самая безликая страна Европы желает стать злейшим врагом России
Премьер Дании Метте Фредериксен призвала обрушить на Россию удары натовских ракет, запускаемых украинскими руками, а не рассуждать и не медлить, поскольку «это уже дало Москве слишком хорошие карты». Ранее в Копенгагене пригрозили заблокировать треть нефтяного экспорта из России. Причины ненависти датчан к нам – настоящая тайна. Но версии есть.
«Перестаньте обсуждать красные линии и позвольте Украине бить по территории России». Этим обращением к западным лидерам, переданным через интервью Bloomberg, премьер-министр Дании Метте Фредериксен попыталась обратить на себя внимание. Очевидно, зря: на Данию никто не обращает внимания – ни враги, ни друзья.
Удивительным образом эта страна лишена своего международного лица и культурной идентичности. Удивительным, поскольку датчанам в целом есть, чем похвастаться.
Например, их монархия – самая древняя в Европе (правящая династия ведет свой род с X века), а национальный флаг – старейший в мире. Кроме того, Дания – завсегдатай пятерки самых благополучных государств планеты, если считать благополучие по ИРЧП.
Однако мало кто обо всем этом помнит: кубики Лего да сказки Андерсена – вот лицо Дании. В последние годы над образом королевства активно работает также датский кинематограф, любимые герои которого – убийцы, насильники, фанатики и прочие маньяки, чьи преступления расследует насквозь коррумпированная полиция. Это не то, что ожидаешь увидеть о жизни в благополучной стране.
Власти Дании знают о проблемах с национальным имиджем, поэтому по их заказу был сформулирован так называемый датский культурный канон – список того, чем датчане гордятся. В культурный канон входят, например, колесики офисных кресел, потому что их изобрел датчанин.
Данией мало интересуются даже в России, хотя датчане России – злейшие враги или, если точнее, очень хотят ими быть. А основания у них есть, и в этом случае тоже.
Главное из них – поддержка Украины. Украину почти все западные страны поддерживают, но никто – так, как датчане. В сумме они пожертвовали Киеву 1,8% от своего огромного для небольшой страны ВВП. Ни одна нация не дала Владимиру Зеленскому так много: американцы и немцы лидируют в абсолютных цифрах, но в пересчете на душу населения датчане впереди с огромным отрывом.
Дания стала первой страной, где согласились передать в ВСУ как тяжелое вооружение, так и истребители F-16. Зато была последним из государств Европы, кто выдал разрешение на строительство «Северного потока – 2», а до того затягивала процесс назло соседям и прежде всего России.
При усилии можно вспомнить и много других историй про то, как датчане нас обидеть пытались: у Москвы с Копенгагеном не было хороших отношений последние сто лет. Даже тогда, когда в Западной Европе любили порассуждать об «общем экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока», из Копенгагена смотрели на нас волком.
Скандальная отмена визита главы российского государства в Данию – это событие начала первого президентского срока Владимира Путина. Причина отмены – «всемирный» конгресс чеченских сепаратистов и террористов, который зачем-то приняла у себя Дания.
Премьер Фредериксен, которая теперь призывает рискнуть началом ядерной войны и грозится заблокировать до трети российского нефтяного экспорта, считалась в этой стране политиком еще относительно пророссийским. По той причине, что разрешение на «СП-2» выдала именно она, когда взяла власть. Впрочем, ее предшественник, который держался до последнего и относился к России еще хуже – Ларс Лекке Расмуссен, сейчас возглавляет МИД, так что любой разницей в датских политиках можно пренебречь, если речь идет об их отношении к России.
Единственный известный датчанин, кто на фоне русофобской вакханалии последних трех лет заявил, что «жизни русских тоже важны» (буквально так и заявил), это режиссер Ларс фон Триер.
Но у него болезнь Паркинсона и конфликтные отношения с родиной.
Природа датской ненависти к нам не имеет общепризнанного объяснения. Мало кого интересует Дания, чтобы ее исследовать и делать выводы.
Историки любят версию, согласно которой отношение к современной России в Копенгагене лишь продолжение ненависти к СССР, вызванной убийством Николая II и его семьи. Мать последнего русского императора и жена предпоследнего Мария Федоровна, она же датская принцесса Дагмара, после революции 1917 года доживала свой век на родине.
Политологи предпочитают указывать на то, что у России и Дании развязывается нешуточное соперничество за Арктику и ее ресурсы, а датчане воспринимают это соперничество болезненно. Они вечные льды всегда считали своими, их империя всегда расширялась только на север.
Есть и другие гипотезы, но на самом деле не важно, какие из них правильные. Главное, что нужно знать про Данию, – это наиболее верный и последовательный союзник США в Европе. Так можно охарактеризовать также Британию, Польшу и Прибалтику, но Британия склонна к самодеятельности, у поляков есть гонор, а у прибалтов нет ничего ценного, поэтому в Госдепе даже критиковали местные этнократии за дискриминацию русскоязычных, когда она происходила не в такт с собственной внешней политикой США.
Сейчас – все в такт, а датчане с американцами всегда действуют в такт, не исключая и периода вторжения в Ирак. Объяснения такому положению вещей тоже есть разные, вплоть до апелляции к «закону Янте», который был сформулирован в датской литературе, но часто упоминается как описание национального менталитета датчан в целом. Помимо прочего, он подразумевает безликость и подчинение авторитетам, а главный авторитет на Западе – это именно США, с этим датчане не ошиблись.
Они даже от ЕС держатся наособицу – отказываются от евро, сохранили миграционный контроль на границах, игнорируют все оборонные соглашения в рамках именно Евросоюза, а не НАТО.
Хуже того, грандов ЕС, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, американские спецслужбы прослушивали как раз с территории Дании. Это в очередной раз подтвердило, что датчане не собираются менять патрона и вышагивают в его колонне инициативно, а не в рамках обязаловки от Брюсселя.
Сейчас Фредериксен как будто забегает вперед, потому что отмена ограничений для ВСУ на использование против России натовских дальнобойных ракет упирается именно в США и их президента Джо Байдена. Возможно, он не хочет завершать свою полувековую политическую карьеру военной эскалацией с ядерной державой, а Фредериксен считает его уходящей натурой и ориентируется на вашингтонские элиты в более широком смысле. Они свое «добро» на дальнобойные удары по России рано или поздно дадут, глава МИД РФ Сергей Лавров, например, в этом тоже не сомневается.
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Но какой бы ни была картина зависимости Копенгагена от Вашингтона, она сама по себе отменяет необходимость как-либо анализировать отношения России с Данией. Когда (если) удастся достигнуть взаимопонимания с США, благосклонность Дании мы получим на сдачу, не отдавая себе отчета в том, что эта шестимиллионная нация пыталась стать нашим злейшим врагом, и никак не рефлексируя о роли Фредериксен в этом процессе.
Безликость – это судьба. Даже фамилии датских премьеров начисто выветриваются из памяти через пару дней после прочтения статей о Дании. Можете проверить сами.