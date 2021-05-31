Почему для прослушки Меркель спецслужбы США привлекли Данию

Накануне первого визита президента США Джо Байдена в Европу вновь разгорелся потухший было скандал вокруг прослушки американскими спецслужбами европейских политиков. Например, Ангелы Меркель. Под удар попала Дания, которая предоставила АНБ свою территорию и ресурсы для незаконной слежки. Кого назначат ответственным и какие будут последствия?

Несколько европейских СМИ (датская общественная телерадиокомпания DR в сотрудничестве со шведской телевещательной организацией SVT, норвежским вещателем NRK, германскими Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и французской Le Monde) опубликовали расследование по результатам внутренней проверки, проходившей в датской военной разведке (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) аж в 2015 году. Из этого отчета следует, что FE несколько лет контролировала подводные телекоммукационные кабели в Балтийском море, сходящиеся на Данию, а получаемую с них информацию передавала в американское АНБ.

По этим кабелям проходит фантастический объем информации, который снимать целиком и где-то хранить просто нереально. Потому информация снималась по кодам, в качестве которых использовались телефонные номера политиков в тех странах, которые этими кабелями пользуются – Германия, Швеция, Франция, Норвегия и собственно Дания.

То есть американцы сознательно следили за словами и делами вполне конкретных людей, среди которых и канцлер Ангела Меркель, и Франк-Вальтер Штайнмайер в бытность его главой МИДа ФРГ и Пеер Штейнбрюк – на тот момент кандидат в канцлеры от социал-демократов. Кроме отдельно взятых скандинавских, немецких и французских политиков и общественных деятелей прослушивали также каналы связи МИДов этих стран.

Скандал крупный. Впервые об этом рассказал Эдвард Сноуден еще в 2013 году, но тогда скандал технично замяли. Даже Ангела Меркель, которую сильно задело такое вмешательство американцев не только во внутренние дела ФРГ, но и в ее частную жизнь, предпочла удовлетвориться заверениями тогдашнего президента США Барака Обамы в том, что он отдал распоряжение прекратить это безобразие. При этом вице-президент Джо Байден просто по рангу должен был иметь доступ к этим данным.

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После публикации разоблачений Сноудена в FE организовали спецгруппу для внутреннего расследования в составе нескольких аналитиков и четырех хакеров. Расследование велось в обстановке секретности и ему даже дали кодовое название «Операция Дунхаммер» (Operation Dunhammer – «Операция Рогоз»). В 2015 году эта группа передала датскому правительству 15-страничный доклад, с которым затем ознакомили и немцев. Сейчас в германских СМИ утверждают, что Меркель знала об этом докладе. Собратьев-скандинавов и уж тем более французов никто в известность так и не поставил, что их сейчас неприятно поразило.

Именно эти 15 страниц сейчас и оказались в распоряжении журналистов. По кулуарным разговорам, в 2013 году никто не стал раздувать скандал только потому, что информация исходила исключительно от Сноудена (он для западной общественности – токсичный источник информации) и не была подтверждена другими источниками. Сейчас же журналисты получили в руки конкретику и подробности, а также реальное подтверждение самого факта скандальной операции по слежке за собственными союзниками.

Швеция и Норвегия требуют от Дании объяснений. Это заявление сделали министр обороны скандинавских государств, предварительно созвонившись между собой. Хочется надеяться, что для этого разговора они использовали более защищенные каналы связи, чем подводные кабели.

Секретарь МИДа Франции Клеман Бон заявил, что факт слежки США за европейскими союзниками «очень серьезен», и его «требуется проверить». «Мы не живем в мире плюшевых медведей. И, к сожалению, такое поведение может случаться...», – сказал Бон в эфире радиостанции France Info. И если информация подтвердится, Клеман Бон не исключил «последствий».

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что действия против союзников Дании неприемлемы и Копенгаген придерживается этого принципа. «Правительство Дании не будет комментировать спекуляции в средствах массовой информации относительно наших разведывательных служб. Позиция датского правительства ясна – систематические нападки на наших близких союзников неприемлемы. Это устоявшийся принцип, которого придерживаются датские власти», – говорится в заявлении Брамсен, поступившем РИА Новости.

Дело в том, что еще в 2015 году по результатам внутреннего расследования все высшее руководство FE было отстранено от работы, выведено за штат и против них начались служебные расследования. А тогдашний руководитель FE с Томас Аренкиль был снят с работы. Формально ему предъявили обвинение в мошенничестве: он выхлопотал для своей тогдашней девушки надбавку в 1500 крон, но сотрудничал со следствием и ему это простили. Но его политическая карьера была сломана. В прошлом году он должен был быть назначен послом как в раз в Берлин (для Дании это ключевая внешнеполитическая позиция), но из-за «дела FE» его назначение было отозвано. Но, видимо, в Берлине и так не дали бы агремана на его приезд, что само по себе для ЕС скандальная ситуация. Там принято единство демонстрировать.

И сейчас новое правительство Дании почти наверняка будет все валить на Томаса Аренкиля и тех старших офицеров военной разведки, которые непосредственно работали с американцами по прослушке. В Копенгагене есть большое желание подать эту историю внешнему миру как частную инициативу отдельных офицеров, что теоретически должно вывести Королевство из-под гнева соседей.

Но даже если Томаса Аренкиля публично сжечь перед королевским дворцом, осадок останется. И в первую очередь это касается действий американцев. Это они сняли склад в Амагере к югу от Копенгагена (это там, где аэропорт), они хранили полученную информацию и они же ее обрабатывали. А датчане на стреме стояли. Очень удобно.

Датская разведка входит в число ближайших сателлитов и наиболее верных нукеров американского разведывательного сообщества в Европе наряду с голландцами. Достаточно сказать, что ЦРУ и АНБ допускает к своим данным только Копенгаген и Амстердам, даже с норвежцами они осторожничают, опасаясь проникновения в Норвегию разведок третьих стран.

Говорить о каком-то полноценном сотрудничестве американцев со спецслужбами других союзников и коллег по НАТО и говорить не приходится. Их держат на голодном информационном пайке и используют только в тех случаях, когда без них просто не обойтись из-за географического фактора. А с французами и вовсе исторически сложились неприязненные отношения, и пропасть это в последнее время только углубляется. Отношения же с германской БНД у американцев носят несколько сюрреалистический оттенок. С одной стороны, это союзник и партнер. А с другой, для американцев немецкая спецслужба – «неведома зверушка», деятельность которой все более непонятна.

О странах Южной и так называемой «новой» Европы и говорить нечего. Тут никакой передачи информации или доступа к данным и в помине нет.

Вот и остались Дания с Нидерландами, которыми ранее манипулировали посредством Лондона. А прямые контакты ЦРУ и АНБ с датской разведкой были десять лет назад новым неожиданным решением. Оно было принято, скорее всего, из-за желания минимизировать количество вовлеченных в операцию по прослушке подводных кабелей лиц. Возможно, что предполагалось прослушивать и англичан, значит, и их следовало из операции исключить.

Это очень неприятно для Джо Байдена. Его наверняка станут спрашивать, как такое могло быть в его бытность вице-президентом США. Правда, в руководстве Евросоюза сейчас предпочли отмолчаться. Позиция Брюсселя заключается в том, что разведка, прослушка и прочие мелкие пакости – это зона ответственности национальных государств, а не Единой Европы. А у Байдена 15 июня саммит не с «националами», а именно с Евросоюзом, так что можно технически увернуться от неудобных расспросов. Но судя по очень возмущенному тону официальных лиц в Стокгольме, Осло и Париже, так просто отмолчаться не удастся ни датчанам, ни американцам.