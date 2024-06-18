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    18 июня 2024, 09:00 • Экономика

    Дания угрожает трети экспорта российской нефти

    Дания угрожает трети экспорта российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Дания вместе с другими странами хочет ввести санкции против теневого флота, перевозящего российскую нефть. По одной из версий, Дания хочет блокировать танкеры, идущие через ее воды. Какие ограничения могут быть приняты и к каким последствиям это приведет не только для России, но и для США и всего мирового рынка нефти?

    Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода старых танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. «Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против так называемого теневого флота стареющих судов, транспортирующих российскую нефть», – сообщил агентству Reuters министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен.

    Какие конкретно меры рассматриваются и могут быть приняты, не ясно. Однако ранее Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщал, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.

    При этом Расмуссен говорил, что любые новые меры должны быть юридически обоснованными с точки зрения международного права. Однако сделать это – задача крайне нетривиальная.

    Дания должна понимать, что планы блокировать проход танкеров с российской нефтью в датских проливах нарушают международное право, заявлял посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что Дания нарушит международные договоренности, если будет останавливать и проверять танкеры из России.

    «Дании сложно что-то придумать, у нее мало пространства для маневров, если она не хочет нарушать международное право. Нельзя перекрывать гражданское судоходство в проливах.

    Если Дания попытается останавливать российские танкеры, то это чревато ответом России. Я думаю, что Россия воспримет такие действия как повышение ставок в конфликте и начнет сопровождать танкеры военными кораблями»,

    – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Как вариант, Дания вместе с ЕС могут ввести санкции, которые запрещают европейцам оказывать услуги проходящим в Балтийском море судам. «В гражданском судоходстве есть маршруты, где танкеры берут лоцманские услуги для прохождения сложных мест или чтобы обойти пробки. То есть Дания теоретически может ввести запрет на оказание подобных услуг для танкеров, которые перевозят нашу нефть, но не запрещать прохождение самих танкеров», – рассуждает эксперт.

    Еще один сценарий: запрет могут привязать к угрозе природе. В Дании уже заявили, что обеспокоены тем, что старые танкеры, перевозящие российскую нефть, представляют потенциальную угрозу окружающей среде в регионе.

    «Аргументация у Дании хромает. Во-первых, российский теневой флот на самом деле не российский, его условно так называют, но танкерами владеют международные компании. Во-вторых, эти компании не на помойке их нашли, а купили у других перевозчиков. Эти суда использовались международным флотом, в них перевозили американскую, саудовскую и любую другую нефть, и дальше бы их перевозили, если бы эти танкеры не перекупили. Средний возраст судов теневого флота не такой большой и вполне укладывается в общую статистику международного флота. Поэтому нельзя сказать, что нашу нефть перевозят ржавые корыта, которые оставляют после себя шлейф нефти», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

    Средний возраст мирового судоходного флота в целом достиг 13,7 лет по данным на декабрь 2023 года. Это самый высокий уровень почти за 15 лет. Хотя Запад давит политически на своих судовладельцев и требует от них заказывать новые, более экологичные суда. Средний возраст танкеров, перевозящих нефть и другие жидкости, достиг пика за 20 лет – 12,9 лет. Средний возраст судов для контейнерных перевозок достиг 14,3 лет, что является самым высоким показателем за 30 лет. Видно, что общая тенденция на рынке морского судоходства, а не отдельная проблема лишь для танкеров, которые перевозят только санкционную нефть.

    Юшков указывает на то, что если старые танкеры, перевозящие российскую нефть, действительно как-то загрязняют акваторию, то пусть Дания это докажет, обратившись в международный суд. Однако таких обращений в суд и доказательств такого факта нет. «Ежесуточно Россия экспортирует более 5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Если их перевозит такой старый флот, то где следы нефтяных разливов?» – замечает эксперт.

    «Если Дания в виде санкций введет запрет на суда определенного возраста, то это создаст проблемы и для других игроков рынка, потому что старые танкеры приходят и в Польшу, и в Финляндию, и во все балтийские страны. В польский Гданьск, например, могут приходить более старые танкеры, чем те, что перевозят российскую нефть»,

    – говорит Юшков.

    Самое интересное, что в этом вопросе, скорее всего, на сторону танкеров с российской нефтью встанут США. «Если Дания попытается реально ограничить экспорт нефти из российских балтийских портов, то не исключаю, что в итоге их одернут Соединенные Штаты. Потому что сейчас в Штатах идет самый разгар президентской кампании. Мы видели, как США исключали любые риски, чтобы цены на нефть не подскочили. Если сейчас в Европе введут ограничения, которые приведут к сокращению нефтяного экспорта из России, то тогда цены на мировом рынке вырастут, топливо в США автоматически подорожает и Байден проиграет выборы. Поэтому, даже если Дания в итоге примет какие-то меры, то действовать они будут уже после президентской кампании в США», – считает собеседник.

    Если предположить остановку поставок российской нефти из балтийских портов – Усть-Луги и Приморска, то это может быть значимым ударом, но не только для России, но и для мирового рынка нефти.

    «Если балтийское направление будет перекрыто, то мы вряд ли сможем весь этот объем перекинуть на другие экспортные направления – на Новороссийск или и тем более на Дальний Восток. На Балтику приходится примерно треть всех морских отгрузок нефти и нефтепродуктов. На Дальнем Востоке нефтепровод ВСТО и порт Кузьмин полностью забиты и даже работают с превышением проектной мощности. На Новороссийск какие-то объемы, возможно, удастся перекинуть, но этот порт тоже близок к максимальным загрузкам. Поэтому большую часть нефти с балтийского направления будет некуда девать. Это значит, что России придется сократить экспорт и добычу. И это повлияет на весь мировой нефтяной рынок, где цены вырастут», – рассуждает Игорь Юшков.

    Впрочем, пока такой сценарий видится маловероятным. «На самом деле Дания не собирается перекрывать проход в своих водах. Это скорее попытка понервировать Россию и заставить ее обновлять свой флот. Ведь это создает дополнительные затраты и новые издержки», – заключает эксперт. Вся эта санкционная война плюс восстановление спроса в Китае подогрели интерес к танкерам, и не только к подержанным. Цены на подержанные и новые танкеры находятся на рекордном уровне за последние 15 лет, сообщило агентство Drewry.

    Высокий спрос в сочетании с низким портфелем заказов, особенно на супертанкер типа VLCC, привел к сильному рынку, где подержанные суда продаются по ценам, превышающим их первоначальные затраты. Так, цена на супертанкер VLCC за пять лет выросла на целых 60%: с примерно 69 млн долларов в 2019 году до примерно 110–113 млн долларов в первом квартале 2024 года. При этом судостроители не справляются с наплывов заказов на новые нефтяные танкеры, заводы забиты еще «старыми» заказами на контейнеровозы и СПГ-танкеры, а морские суда строятся не быстро.

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