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    30 апреля 2024, 14:40 • Экономика

    В США испугались сокращения объемов российской нефти на рынке

    Эксперты объяснили, почему США разрешили энергетические операции с российскими банками

    В США испугались сокращения объемов российской нефти на рынке
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    США временно разрешили проводить операции с российскими банками, в том числе Сбербанком и ВТБ. Транзакции возможны только в области энергетики и согласованы до 1 ноября этого года. Почему Вашингтон принял такое решение и как оно отразится на рынке?

    Минфин США временно разрешил производить расчеты с российскими банками по энергетике. Речь идет о транзакциях с Центральным банком, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также с любыми другими организациями, где этим банкам принадлежит доля в 50% и более.

    Согласно лицензии, выданной американским министерством, ограничения будут сняты вплоть до 1 ноября текущего года. Связанными с энергетикой будут считаться транзакции, имеющие непосредственное отношение к добыче, покупке, транспортировке, переработке и т.д. нефти, урана, СПГ и прочих энергоресурсов.

    Что любопытно, нынешнее решение минфина фактически распространяется на операции, ранее запрещенные президентским указом, на основе которого были введены американские санкции.

    На этом фоне Штаты пытаются продолжать давление на Россию. Так, по сообщениям Bloomberg, администрация Байдена ведет переговоры об ограничении импорта российского урана. В самих Штатах это объясняют там, что Москва поставляет почти четверть уранового топлива для американских реакторов.

    Однако, как заявляет Белый дом, зависимость от российских источников урана «создает риск для экономики США». В то же время замена этих поставок может оказаться сложной задачей и приведет к увеличению стоимости обогащенного урана на целых 20%.

    Российские эксперты уверены: Штаты вновь сталкиваются с последствиями собственных рестрикций в отношении России. Так, в 2022 году антироссийские санкции привели к скачку инфляции как в США, так и в странах Европы. Долгое время правительства пытались стабилизировать обстановку. И если сейчас не «приоткрыть форточку», то ситуация может откатиться обратно.

    «Текущие санкции – это сугубо политический инструмент, – напоминает экономист Антон Любич. – Рестрикции вводились на основе того, какое впечатление те или иные меры произведут на общественное мнение в западных странах». «Зачастую это делалось практически без консультаций с бизнес-сообществом или профильными практиками и экспертами. Соответственно,

    возникали ситуации, при которых западные компании несли существенные убытки на фоне невозможности расчетов по критическому для них экспорту из России»,

    – добавляет специалист. В подобных случаях предприятия должны были обращаться в регулирующие органы США для получения разрешения на ту или иную операцию. «Когда таких обращений становится слишком много, принимаются генеральные лицензии. Это, в свою очередь, де-факто является отменой санкций», – акцентирует спикер.

    Подобная тенденция объясняется тем, что в момент, когда вводились рестрикции, на Западе не просчитали в должной мере экономические последствия таких шагов, убежден Любич. «Либо там изначально понимали, что мера объявляется, что называется, для красного словца, и в дальнейшем путем выдачи генеральной лицензии ее можно будет обойти», – допустил он.

    «В первую очередь речь идет о тех операциях, которые совершаются для покупки чего-либо с завозом в США. Но при этом они не отменяют санкции на торговлю как таковые. Напомню, еще в апреле 2022 года Вашингтон ввел запрет на экспорт из России нефти, нефтепродуктов, угля и газа», – добавляет Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В то же время мы пока не видим ограничений на ввоз обогащенного урана. То есть компании могут спокойно осуществлять платежи через российские банки. Но это еще и разрешает покупать что-то в условиях, когда товар не планируется завозить в США», – продолжает спикер.

    «При этом стоит помнить, что за всеми американскими санкциями наблюдают европейцы. И если бы Вашингтон сейчас не разрешил транзакции, то страны ЕС не смогли бы перечислять деньги российским поставщикам энергоресурсов с расчетами через наши банки», – считает он.

    «То есть этот ход позволяет европейцам не прерывать торговлю с Россией в вопросе углеводородов. Более того, запрет мог бы сейчас отразиться и на ряде других стран. Это, в свою очередь, привело бы к сокращению объемов российской нефти на рынке. Тогда вся нефть в мире стремительно подорожала бы», – объясняет аналитик.

    Эксперт напомнил: скоро в США пройдут выборы президента. «И в этом контексте повышение цен крайне невыгодно американцам, поскольку это отразится на стоимости топлива в самих Штатах, а также поспособствует росту инфляции. А там до сих пор не смогли справиться с первой волной, которая возникла в 2022 году», – указал Юшков.

    «Время от времени США «приоткрывают форточку». В основном это происходит в моменты, когда рынок «подпекает».

    Тут необходимо понимать, что Вашингтон вводит различные рестрикции, начиная с 2014 года. И в каждом случае при подготовке документов американцы заранее просчитывали – в каком случае запрет можно временно отменить», – рассуждает американист Дмитрий Дробницкий.

    Впрочем, эксперт не исключает, что сложившаяся ситуация может иметь непосредственное отношение к предстоящим президентским выборам в США. «Практически вся энергетическая сфера находится под покровительством противников нынешней правящей партии. Они заинтересованы в том, чтобы немного «придушить» собственную энергетику, перекрыв таким образом финансовый поток оппонентам. И если для достижения цели необходимо чуть-чуть открутить вентиль и поработать с Россией, они пойдут на это», – объясняет аналитик.

    «В целом, я подозреваю, что возникла необходимость поднастройки энергетического рынка. Дело в том, что Байден и его команда долгое время пытались его сломать, чтобы взять все в свои руки. Однако мало кто из них ожидал, что в 2022 году возникнет новая политическая реальность. И если изначально было желание навести хаос, то теперь Вашингтон понимает – это ударило по нему самому. Сегодня, боясь возвращения инфляции на уровень двухлетней давности, Штаты пытаются вновь «открутить винтики», – допустил Дробницкий.

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