Нефтяные рекорды и процветание бизнеса стали драйверами взлета доходов бюджета

Tекст: Ольга Самофалова

Минфин впервые в этом году раскрыл доходы российского бюджета. В первом квартале 2024 года они выглядят впечатляющими. Доходы страны выросли в полтора раза до 8,7 трлн рублей против 5,7 трлн в январе – марте прошлого года. Расходы тоже выросли, что в Минфине связывают с ускоренным финансированием заключенных контрактов и авансов по отдельным проектам.

В итоге бюджет сложился с дефицитом в 607 млрд рублей, что почти на 1,5 трлн рублей ниже уровня первого квартала прошлого года.

Доходы, которые поступают в бюджет, традиционно разделяют на нефтегазовые и ненефтегазовые. Выросли в первом квартале этого года и те и другие. Так, ненефтегазовые доходы увеличились на 43% до 5,8 трлн рублей. Основной рост показали оборотные налоги, в том числе НДС, поступления от них превысили плановый уровень. Поступления от НДС выросли на четверть, до 3,4 трлн рублей. Это говорит о процветании и росте российских компаний, обороты бизнеса которых увеличиваются, за счет чего в бюджет поступает больше налогов.

Существенный вклад в рост ненефтегазовых доходов внесли также плановые поступления неналоговых доходов единовременного характера, отмечает Минфин.

Нефтегазовые доходы показали еще более существенный рост по сравнению с прошлым годом. Они выросли на 79% – до 2,9 трлн рублей. Такой рост объясняется преимущественно ростом цен на российскую нефть, а также единовременным поступлением доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, что было связано с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье, отмечает Минфин.

Доходы от продажи углеводородов оказались выше, чем было запланировано ведомством. Более того, в ведомстве ждут, что и в последующие месяцы нефтегазовые доходы будут выше, чем было запланировано в бюджете.

«Доходы от экспорта углеводородов выросли, прежде всего, благодаря стабильно высокой мировой цене на нефть Brent, а также сокращению дисконта Urals к Brent по сравнению с тем дисконтом, который был в первом квартале прошлого года»,

– указывает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

При этом, эксперт замечает, что стоимость мировой нефти марки Brent за год несильно изменилась: в первом квартале прошлого года средняя цена была 80,9 доллара, а в этом году выросла менее чем на процент – до 81,69 за баррель.

Но удержать мировые цены на высоком уровне было очень важно. И России это удалось сделать вместе с действиями ОПЕК+, несмотря на недовольство как США, так и ЕС. Штатам нужна более дешевая нефть, так как это напрямую влияет на стоимость бензина на американских заправках. Дорогой бензин заставляет простых американцев копить недовольство нынешней администрацией президента Байдена, что опасно в предвыборный год. Страны ЕС страдают от высоких цен, так как импортируют углеводороды в огромных объемах в силу отсутствия собственных.

С другой стороны, для российского бюджета важен рост цены на российскую марку Urals, который оказался как раз существенным за счет сокращения дисконта к Brent.

В прошлом году в первом квартале средняя цена Urals упала примерно до 49 долларов за баррель, потому что дисконт к Brent тогда был огромным, почти 31 доллар с барреля. Но в этом году российская нефть Urals продавалась уже в среднем по 67 долларов за баррель, так как дисконт к Brent упал в среднем до 17 долларов с барреля, отмечает Мильчакова.

Начало прошлого года было во многом провальным, так как это были первые месяцы после ввода европейцами эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов. Шел процесс поиска новых покупателей, формирования флота перевозчиков, новых логистических маршрутов и т. д.

Однако с тех пор трансформация завершилась, новая логистика наладилась, у российской нефти появились два крупных и постоянных покупателя – Индия и Китай. И хотя дисконт сохраняется, так как российская нефть все-таки находится под санкциями, но его удалось снизить почти в два раза, что в итоге так благотворно сказалось на доходах российского бюджета.

«Получается, что средняя цена Urals выросла в первом квартале 2024 года в годовом выражении более чем на 36%. И это только одна Urals, а ведь Россия экспортирует в Азию еще и другие, более легкие сорта нефти,

в частности, ESPO в Китай и Sokol в Индию, дисконт которых к Brent составляет не более 15 долларов с барреля. Так что средняя цена российской нефти в первом квартале текущего года могла быть примерно около 70 долларов за баррель. Поэтому Россия в первом квартале даже немного перевыполнила план по нефтегазовым доходам», – говорит Наталья Мильчакова.

Перспективы пополнения бюджета выглядят оптимистично. Об этом свидетельствует в том числе рублевая стоимость российской нефти.

«В первом квартале 2024 года цена барреля Urals составила порядка 6,5 тыс. рублей, а в прошлом году за тот же период была лишь 4,2 тыс. рублей. Пока рублевая цена Urals складывается выше заложенной в бюджете РФ в 6,4 тыс. рублей», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«Перспективы у российского бюджета довольно позитивные: при сохранении текущего тренда нефтегазовые доходы будут расти, а дефицит – сокращаться как минимум до конца третьего квартала. За баррель нефти Brent сейчас дают 89,9 доллара, а за российскую Urals – 78,26 доллара.

Полагаю, в ближайшее время мы увидим котировки в пределах 91 доллара за баррель Brent и около 79 долларов за баррель Urals.

Доллар сейчас торгуется по 92,58 рубля, евро – по 100,49 рубля и юань по 13,05 рубля. Тут мне видится следующий коридор: до 91 рубля за доллар, порядка 99 рублей за евро и 13 рублей за юань», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Даже в случае недостатка доходов во втором полугодии средств ФНБ достаточно для покрытия дефицита, заключает Евстифеев.