  • Новость часаОрбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Украине сообщили об «отчаянной обороне» уязвимых позиций
    Politico: Лидеры ЕС не могут договориться о финансировании поставок оружия на Украину
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    На Украине зафиксированы масштабные сбои в работе интернета
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    Посол России заявил о «точке невозврата» в отношениях с Японией
    Венгрия и Словакия отказались поставлять оружие Украине
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Слова Макрона делают участие россиян в Олимпиаде непатриотичным

    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    18 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

    Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.

    6 комментариев
    22 марта 2024, 11:10 • Экономика

    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»

    Подрыв «Северных потоков» стоил бюджету РФ триллион рублей: как Россия компенсировала потери?

    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более чем триллион рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС. Даже санкции против нефтяной отрасли принесли бюджету меньший ущерб. Несмотря на это, бюджету удалось справиться. Чем удалось компенсировать такие потери?

    Бюджет России в 2023 году недосчитался запланированных 1,138 трлн рублей доходов в виде экспортной пошлины на газ из-за подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

    В прошлом году главную роль в снижении нефтегазовых доходов сыграли именно газовые доходы, которые упали на 35%. Доходы от нефти тоже снизились, но не настолько сильно: они сократились на 7,2% – до 7,786 трлн рублей в прошлом году (против 8,391 трлн в 2022 году).  

    Несмотря на это, общий план по перечислению таможней доходов в бюджет в прошлом году был даже перевыполнен на 2,5%. Этого удалось достичь в основном благодаря росту импорта. «В условиях падения мировых цен на энергоресурсы и завершения налогового маневра в структуре бюджета в прошлом году 74% составили доходы от импорта. Это рекордные для ФТС 4,932 трлн рублей, что на 27% больше установленного прогнозного задания по импорту», – сказал Давыдов.

    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в 2023 году доля нефтегазового сектора в ВВП уменьшилась, и в этом смысле экономика стала менее зависима от нефтегазовой отрасли.

    Однако эксперты более осторожно говорят о снижении зависимости российской экономики от нефтегазовых доходов. «Говорить о значительном снижении зависимости России от нефтегазовых доходов пока преждевременно. Но безусловно этот процесс пошел, и экономика начала перестраиваться на высокотехнологичные производства. В пример можно привести запуск первого за последние 52 года вновь построенного тракторного завода полного цикла компанией «Ростсельмаш». Доходы от экспорта действительно снизились, и тут, конечно, ключевая потеря от экспорта газа. Но, как говорится, «нет худа без добра». Газовикам есть куда пристроить добытый газ на внутреннем рынке. Газификация страны на сегодняшний день составляет всего 73%», – говорит Николай Переславский, руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS.

    «Если сравнить трехлетний период до начала СВО с 2019 по 2021 год и неполный трехлетний период с 2022 по 2024 год, то ситуация с нефтегазовыми и ненефтегазовыми доходами бюджета изменилась не очень сильно. В среднем нефтегазовые доходы в период до СВО составляли около 34,1% от общих доходов бюджета и в среднем 6,3% от ВВП. За период с 2022 по 2024 год в среднем нефтегазовые доходы могут вырасти до 34,8% от общих доходов бюджета, и они должны составить также около 6,3% от ВВП. То есть говорить о снижении зависимости России от нефтегазовых доходов пока преждевременно», – отмечает Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    Данные первых месяцев этого года тоже не показывают снижение зависимости. «По итогам января-февраля 2024 года госбюджет РФ получил 1,62 трлн нефтегазовых доходов, составивших 32% от совокупных доходов бюджета. Это не очень большая величина, и две трети доходов российского бюджета складываются уже несколько лет из ненефтегазовых доходов, что в целом является плюсом. Тем не менее пять лет назад, в январе-феврале 2019 года, доля нефтегазовых доходов бюджета РФ составляла 39%, и тогда почти 60% доходов госбюджета Россия получала от ненефтегазовых доходов.

    То есть снижение доли нефтегазовых доходов за пять лет с учетом даже происходящих с 2022 года потрясений в геополитике, потери «Северных потоков», санкций и «потолка цен на российскую нефть, составило всего пять процентных пунктов»,

    – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    При этом эксперт замечет, что несмотря на рост доходов российского бюджета на 71% в январе-феврале этого года, по сравнению с тем же периодом 2019 года они упали почти в пять раз (в абсолютных цифрах). И вместо профицита бюджета Россия имеет все-таки дефицит, пусть даже не очень большой, всего 0,8% от ВВП. С другой стороны, положительный момент заключается в том, что взятый еще в 2018 году курс на снижение зависимости от нефтегазовой иглы продолжается, и Россия получает доходы еще и из других источников, говорит Мильчакова.

    Импорт в 2023 году вырос на 9,5% – с 276,5 до 302,9 млрд долларов. Наиболее существенно вырос импорт из Азии: почти на 30% – до 187,5 млрд, отмечает Дудченко. Наибольший вклад в рост импорта внесли машины, оборудование, транспортные средств, а также текстиль, текстильные изделия и обувь, которые Россия закупала.

    «Росту доходов от импорта помогла также девальвация рубля, который потерял в 2023 году порядка 30% по отношению к доллару, евро и юаню»,

    – говорит Переславский.

    «2024 год кардинально от 2023 года отличаться не будет. Производителям нефти пока удается держать нефть в районе 80-90 долларов за баррель за счет снижения предложения. Газ в Европе зацепился за поддержку в 250 долларов за тысячу кубометров и торгуется сегодня в районе 300 долларов. Увеличить доходы бюджета от экспорта можно за счет поиска новых рынков сбыта. Нефтяникам удалось отчасти переориентировать потоки экспорта. Слово за газодобытчиками: проект «Сила Сибири – 2» должен быть реализован», – считает Переславский.

    За первые два месяца года бюджет России получил уже 1,6 трлн рублей от экспорта нефти и газа. Минфин ожидает в этом году роста нефтегазовых доходов бюджета до 11,5 трлн рублей, а их доля должна составить 32,8% от общих доходов. Для выполнения плана закладывается стоимость нефти Urals в 70,1 доллара за баррель при курсе доллара около 90,1 рубля. «В целом это вполне выполнимые показатели, учитывая то, что спред на нефть марки Urals к мировым бенчмаркам все же начал постепенно сокращаться, а мировые цены на нефть имеют тенденцию к продолжению роста», – считает Дудченко.

    При этом стоит понимать, что доходы от экспорта газа в Европу для России не были и ранее настолько приоритетными, как нефтедоллары, которые направлялись в «кубышку», то есть в Фонд национального благосостояния (ФНБ). От резкого сокращения доли российского трубопроводного газа экономики многих европейских стран потеряли гораздо больше, чем российский бюджет, напоминает Мильчакова.

    Только в 2022 году Европа потеряла примерно один триллион долларов из-за роста цен на энергоносители,

    подсчитывал Bloomderg. В целом общие потери ЕС от санкций против России и решений по сворачиванию торговли составляют примерно 1,5 трлн долларов, и это по самым скромным расчетам МИД. Большинство руководителей компаний в Германии, крупнейшей в ЕС экономики, заявили, что Евросоюз перестал был привлекательным местом для ведения бизнеса за последние пять лет. Таков результат исследования ТПП ФРГ. Кроме чрезмерной бюрократии и торговых барьеров недовольство у немецкого бизнеса вызывает рост затрат из-за повышения цен на энергоносители. Немецкая экономика получала как крупный покупатель Газпрома скидку на газ – и лишилась в один момент этого конкурентного преимущества. Германия в буквальном смысле потеряла свою промышленность, в том числе химическую. В прошлом году обрабатывающая промышленность упала на 1,5%, энергоемкое производство – на 10,2%. Химическая промышленность показала спад на 10,2% по сравнению с 2022 годом. Это самый низкий уровень с 1995 года.

    Главное
    Российские удары выключили свет в Харькове
    Действия российской армии привели к оттоку наемников из ВСУ
    Эстония решила не отправлять военный контингент на Украину
    Украина закрыла список «спонсоров войны» под давлением Франции и Китая
    Жители Норвегии пожаловались на экскременты солдат после учений НАТО
    Рассекречен разговор элитных подразделений ВСУ о поражении на фронте
    ЦЕРН назвал условие сотрудничества с российскими учеными

    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»

    Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более чем триллион рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС. Даже санкции против нефтяной отрасли принесли бюджету меньший ущерб. Несмотря на это, бюджету удалось справиться. Чем удалось компенсировать такие потери? Подробности

    Перейти в раздел

    Мир закрыл глаза на масштабы репрессий на Украине

    В ООН признали, что власти Украины пытают людей, которых подозревают в сотрудничестве с Россией. По данным профильного управления, в рамках борьбы с «предателями» заведено более шести тысяч уголовных дел. Однако, как считают российские чиновники и правозащитники, в реальности ООН приуменьшает масштабы репрессий на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Крымский мост получает поддержку с севера

    Ключевые города новых территорий – Мариуполь и Бердянск – получили прямое железнодорожное сообщение с «большой» Россией. Но этот маршрут вскоре пройдет и дальше, вплоть до Севастополя, став таким образом сухопутной альтернативной Крымскому мосту. «Сухопутный мост» имеет стратегическое значение – не только экономическую, но и военную ценность. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

    Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............