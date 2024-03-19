Российский газ впервые может оказаться под санкциями

Tекст: Ольга Самофалова

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон продолжает настраивать страны ЕС голосовать в апреле за отказ от закупки российского СПГ. «В ЕС мы постепенно наращиваем давление на европейских игроков для сокращения закупок СПГ из России, и здесь вновь важна уверенность в поставках из США», – сказала Симсон после заседания Энергетического совета США – ЕС в Вашингтоне.

В 2023 году ЕС в пять раз сократил импорт трубопроводного газа из России, но при этом одновременно существенно увеличил закупки российского сжиженного природного газа – до 15 млн тонн, что на 38% выше уровня 2021 года.

Почему Россия нарастила поставки СПГ в Европу, когда трубопроводный газ, наоборот, начал уходить с этого рынка? Во-первых, санкций против газа из России не было и нет. Трубопроводные поставки снизились из-за проблем с доставкой, и в первую очередь из-за подрыва «Северных потоков». Во-вторых, российский СПГ идет туда, где цены выше.

«Последние несколько лет поставлять СПГ в Европу выгодно для продавцов, потому что там цены даже выше, чем в Азии. И даже если цены в Европе и Азии одинаковы, то в Европу все равно выгоднее отгружать СПГ из-за более низких расходов на транспортировку», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Экспорт в ЕС подразумевает самое маленькое транспортное плечо, из-за чего экспорт в Европу немного маржинальнее экспорта в АТР», – отмечает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

Речь преимущественно идет о поставках в Европу с завода «Ямал СПГ» «Новатэка». При этом изначально «Новатэк» заявлял, что будет отправлять свой СПГ преимущественно на азиатские премиальные рынки. Тогда цены в Азии на СПГ действительно были выше. Более того, ни о какой Европе и речи не могло быть. Пускать российский СПГ в Европу, чтобы он конкурировал с российским трубопроводным газом Газпрома, тогда было очень странно. Потому что от экспорта трубопроводного газа бюджет России получает доходы, а вот от экспорта СПГ государство ничего не получает, так как СПГ-проекты имеют в России налоговые льготы на 12 лет. Поэтому «Новатэку» раньше вряд ли позволили бы отбирать долю Газпрома на европейском рынке, хотя никаких запретов на самом деле не было.

Однако с 2022 года ситуация сильно изменилась. Когда поток газпромовского газа уменьшился, европейцы начали брать любой СПГ, в том числе российский. Российский СПГ оказался востребованным: завод «Ямал СПГ» мощностью 17,4 млн тонн СПГ в год выдает под 20 млн тонн в год. Кроме того, отправлять СПГ на 15 газовозах ледового класса, которые имеются в распоряжении «Новатэка», в Европу быстрее, чем в Китай, и издержки меньше.

«Почему ЕС берет наш СПГ? Потому что это конкурентоспособное предложение. Поставщик с «Ямала СПГ» может давать определенную скидку, так как себестоимость сжижения и расходы на транспортировку ниже», – говорит Юшков.

Россия с двумя СПГ-заводами занимает четвертое место в мире по объему производства. Крупными производителями СПГ являются США, Катар и Австралия. «Однако Австралия ориентируется только на азиатские рынки – Китай, Япония, Южная Корея. А вот США, Катар и Россия присутствуют на европейском рынке. На американский СПГ пришлось в 2023 году примерно 60% в Европе, а Россия и Катар имеют примерно одинаковые объемы», – отмечает собеседник.

Кстати, европейские страны все больше начинают зависеть от американского СПГ. Этот газ стал доминировать в таких странах, как Литва, где американский СПГ занимает 40% рынка, и Финляндия, где его доля достигла более 38%. В Нидерландах на американский СПГ пришлось 27% рынка. Германия пока приобретает всего лишь 5% своего газа за рубежом. Однако с появлением собственных СПГ-терминалов доля американского СПГ, скорее всего, значительно вырастет.

При этом доля России в импорте газа ЕС сократилась с 45% в 2021 году до менее чем 15% в 2023 году.

Получается, что Европа сменила зависимость от российского газа на зависимость от американского газа, понеся существенные экономические потери.

Впрочем, по объемам американский СПГ точно не заменил ушедшие с европейского рынка объемы трубопроводного российского газа. Потому что ЕС уже несколько лет подряд резко снижает потребление газа. В 2023 году использование газа в ЕС упало еще на 20% и составило 330 млрд кубометров голубого топлива.

Какие последствия ждут Россию и Европу, если ЕС в апреле все-таки единогласно проголосует за эмбарго российского СПГ?



Для российского бюджета это не будет проблемой, так как за экспорт СПГ не платятся экспортные пошлины. Поэтому бюджет доходы не потеряет в моменте.

Последствия от санкций будут зависеть от того, какие именно ограничения будут введены, отмечает Игорь Юшков. Первый вариант, когда запрет действует только на поставки СПГ из России на европейский рынок. Тогда перестройка рынка подстегнет цены к росту в Европу вообще на любой газ – на бирже, трубопроводный, сжиженный.

«Если Европа введет запрет на российский СПГ, конечно, это будет проблемой для них. Им нужно будет наращивать закупки альтернативного СПГ, а для этого придется платить больше за него. Опять будет всплеск цены, поэтому самим европейцам это невыгодно», – говорит Юшков.

«Новатэк» в свою очередь переориентирует поставки своего СПГ с европейского на азиатские рынки, как Россия это сделала и на рынке нефти. Российский СПГ будут выгружать не только в Китай, но и в Турцию, и в Индию, считает эксперт.

«Но если европейское эмбарго дополнится более жесткими американскими санкциями против «Ямал СПГ», такими как были введены против «Арктик СПГ-2», тогда последствия будут более страшными.

То есть будет введен не просто запрет на поставки российского СПГ в Европу, а у «Ямал СПГ» вообще нельзя будет покупать газ. И встанет вопрос – удастся ли в этом случае «Новатэку» забрать себе 14 из 15 танкеров, которые сейчас не принадлежат России, и распределить их между «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» и начать вывозить сырье с обоих проектов на азиатские рынки.

Впрочем, Юшков считает, что шансы принятия санкций против российского СПГ в апреле невелики: «Слишком быстро идея возникла, и мне кажется, они ее еще не обсудили так основательно, как обсуждали все предыдущие санкции».

«ЕС вряд ли немедленно откажется от российского СПГ. В 2023 году Россия экспортировала в Европу около 16 млн тонн СПГ преимущественно с проекта «Ямал СПГ». Это существенный объем, который будет сложно быстро заменить. На наш взгляд, сначала страны ЕС будут отказываться от трубопроводного газа и, в частности, от объемов, которые сейчас идут транзитом через Украину. Это около 15 млрд кубометров в год. Одновременно заместить и СПГ, и объемы, идущие через Украину, будет сложно в условиях все еще ограниченного предложения на мировом рынке газа», – считает Сергей Кауфман.

Он ожидает, что ЕС начнет активно снижать импорт российского СПГ начиная со второй половины 2025 года, а полный отказ от российского СПГ может произойти только в 2026-2027 годах, как это и предполагает план RePowerEU. Более того, эксперт не исключает, что ЕС пересмотрит свои планы, если политическая ситуация между РФ и ЕС улучшится.