Украина вернулась к излюбленному газовому шантажу

Tекст: Ольга Самофалова

Власти Украины готовы продолжать транзит газа из России по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос европейских стран, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

В конце 2024 года заканчивается срок действия транзитного контракта между Украиной и Россией, заключенного в 2019 году. Продлевать этот контракт или подписывать новый украинские власти не готовы, о чем неоднократно заявляли ранее.

Однако терять полностью транзит им явно не хочется. Поэтому Шмыгаль выдвигает ряд условий для продолжения транзита газа после окончания контракта.

«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС», – сказал Шмыгаль. Киев сам вести переговоры об этом с Москвой не собирается, но готов говорить с европейскими странами, добавил Шмыгаль.

Вообще транзит российского газа может продолжиться и без долгосрочного контракта. Речь идет о проведении на европейских принципах аукционов по бронированию мощностей украинской ГТС сроком на сутки, месяц, квартал или даже год. Украина уже давно имплементировала европейские нормы в свое законодательство. Более того, Украина уже проводила подобные аукционы, в которых участвовал Газпром, когда нужно было поставлять сверхконтрактные объемы газа европейцам. По сути, для продолжения поставок после 2024 года не нужно ничего делать, достаточно просто проводить аукционы.

Однако, видимо, Украине нужен надрыв, чтобы показать свою значимость через газовые трубы. «Украина заявляет, что не будет вступать в переговоры с Россией. Понятно, что никаких соглашений по транзиту газа не будет. С другой стороны, создание консорциума означает, что Украина хочет договариваться не с разными европейскими странами, а с консорциумом европейских стран, чтобы со стороны Евросоюза был единый заказчик. Или Украина хочет, чтобы европейцы выступили гарантом обеспечения транзита газа и сами вели переговоры с Россией. То есть Украина предлагает, чтобы газотранспортные мощности на аукционах бронировал не Газпром, а покупатели газа – сами европейские компании», – объясняет директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Сейчас российский газ юридически остается российским даже когда идет по территории Украины. Только когда он приходит на европейско-украинскую границу, а именно – в газовый хаб Баумгартен (Австрия), российский газ становится собственностью европейских покупателей. Чтобы европейская страна выступила транзитером российского газа вместо Газпрома, для этого потребуется изменить точку сдачи-приемки газа на российско-украинскую границу. То есть Газпром будет поставить газ только до границы с Украиной, где газ уже будет становиться собственностью европейского трейдера. Что дальше будет с газом, как он будет идти и попадать к европейской компании, заплатившей за него, – Газпром уже не будет волновать. Доставка газа станет головной болью самих европейцев. Соответственно, Газпром больше не будет платить Украине за транзит газа, это станет обязанностью самих европейцев.

У Газпрома есть долгосрочные контракты с рядом европейских стран (с теми же Венгрией, Австрией и Словакией), которые продолжают действовать. Новая схема потребует внесения в них изменений – смены точки-сдачи российского газа, а также пересмотр ценовой формулы, так как европейцы захотят вычесть из стоимости расходы на доставку.

Украина такую идею озвучивала не раз, в том числе в 2019 году. Однако ни Россия, ни Европа на такой формат работы тогда не пошли, и был подписан привычный долгосрочный договор (на пять лет).

«В 2019 году России это было неинтересно, так как это потребовало бы изменения долгосрочных контрактов с европейскими компаниями. Однако основная причина была в том, что европейцы не хотели брать на себя транзитные риски», – говорит Громов. Риски доставки газа всегда были на Газпроме, все эти 50 лет, в течение которых осуществляются поставки газа из России (или из СССР) в Европу.

«Сейчас России все равно, каким образом Европа будет покупать российский газ после 2024 года. Если Европа будет готова взять на себя дополнительные риски, связанные с украинским транзитом, то Газпром будет поставлять газ до границы с Украиной. Но я сомневаюсь, что европейцы пойдут на такие условия,

так как это создает риски доставки газа. Сейчас Россия и Украина заинтересованы в том, чтобы обеспечить сохранность газотранспортной системы даже в условиях ведения полномасштабных военных действий. Но когда Россия перестанет отвечать за доставку газа по украинской территории, то вся ответственность перейдет на европейцев и украинцев», – отмечает Громов.

«Зачем европейским компаниям, если мы убираем политиков, идти на такое? Это рискованная история, особенно сейчас, когда трубы могут пострадать, хотя за два года военных действий с трубами ничего не случилось. Если европейцы начнут платить за транзит, то транзит станет их проблемой. Зачем европейцам брать эти риски на себя, когда более 50 лет эти риски берет на себя российская сторона?» – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, России соглашаться на это тоже нет никакого смысла. Просто потому, что как только закончится действие транзитного контракта в конце этого года, есть возможность перейти на аукционную систему бронирования мощностей по прокачке газа по территории Украины. И для этого Газпрому не надо ничего делать, в том числе менять контракты с европейскими покупателями.

«Украина сама приняла европейское законодательство, которое подразумевает проведение аукционов, так пусть выполняет европейские нормы и проводит эти аукционы, мы готовы ими пользоваться»,

– считает Юшков.

По его мнению, Украина решила прибегнуть к излюбленному приему – шантажировать прекращением транзита. Однако сейчас шантажировать этим намного сложнее, чем раньше, потому что сейчас годовой объем прокачки через Украину составляет всего 13-14 млрд кубов против 40 млрд кубометров в 2021 году и еще более высоких объемов в другие годы.

Иными словами, Украина не сможет не проводить аукционы, иначе она будет нарушать собственные законы. «Помешать Газпрому участвовать в аукционах на бронирование мощностей украинской ГТС могут только прямые санкции против Газпрома. Остается вопрос: кто введет такие санкции – США или сама Украина? Только в этом случае транзит российского газа через Украину прекратится», – считает Юшков.

По его словам, европейцы по-прежнему готовы покупать российский газ, идущий через Украину. Даже по формальным планам все страны ЕС должны полностью отказаться от российского газа не в 2025-м, а только к 2027 году. Об этом заявила на этой неделе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Никакого запрета на российский трубопроводный газ нет. В ЕС обсуждают только запрет закупок СПГ из России в ЕС, и очень долго так и не могут решиться на него. В апреле этого года будет голосование по этому вопросу, но не все страны поддерживают эту идею.