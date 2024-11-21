Министр обороны Британии отказался комментировать удары Storm Shadow

Джон Хили отказался комментировать использование Украиной ракет Storm Shadow

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выступая перед парламентским комитетом по обороне, Хили заявил: «Я не буду вдаваться в оперативные детали конфликта. Это ставит под угрозу оперативную безопасность». Трансляция его выступления велась на сайте парламента Британии, передает «РИА Новости».

Несмотря на отсутствие комментариев касательно ракет, Хили подчеркнул, что Британия намерена продолжать усиливать поддержку Украины. Он отметил, что действия Украины говорят сами за себя.

Министр сообщил о своем недавнем общении с украинским коллегой Рустемом Умеровым, с которым он провел долгий телефонный разговор во вторник. Ранее, в воскресенье, Хили также общался с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow, шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал применение ракет Storm Shadow по Курской области эскалацией конфликта.