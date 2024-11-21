Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
Министр обороны Британии отказался комментировать удары Storm Shadow
Джон Хили отказался комментировать использование Украиной ракет Storm Shadow
Министр обороны Британии Джон Хили отказался комментировать удары украинских ракет Storm Shadow вглубь территории России, сославшись на угрозу оперативной безопасности.
Выступая перед парламентским комитетом по обороне, Хили заявил: «Я не буду вдаваться в оперативные детали конфликта. Это ставит под угрозу оперативную безопасность». Трансляция его выступления велась на сайте парламента Британии, передает «РИА Новости».
Несмотря на отсутствие комментариев касательно ракет, Хили подчеркнул, что Британия намерена продолжать усиливать поддержку Украины. Он отметил, что действия Украины говорят сами за себя.
Министр сообщил о своем недавнем общении с украинским коллегой Рустемом Умеровым, с которым он провел долгий телефонный разговор во вторник. Ранее, в воскресенье, Хили также общался с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow, шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал применение ракет Storm Shadow по Курской области эскалацией конфликта.