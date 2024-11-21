Песков назвал применение Storm Shadow по Курской области новой эскалацией

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе общения с журналистами Песков охарактеризовал это как «новую эскалацию» и подчеркнул, что такая позиция является «очень безответственной», особенно со стороны уходящей администрации президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

Песков отметил, что не намерен давать дополнительные комментарии по данному вопросу, подчеркивая, что это прерогатива военного ведомства.

Уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, препятствуя его завершению, используя Украину как инструмент в своей войне с Россией, добавил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям вглубь российской территории.

Официальный представитель британского премьера Кира Стармера отказался комментировать информацию об использовании ракет Storm Shadow против России.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, российская противовоздушная оборона успешно адаптировалась к перехвату ракет ATACMS и Storm Shadow благодаря современным системам ПВО, таким как С-400 и «Панцирь».