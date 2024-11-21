Эксперт Литовкин заявил, что российская ПВО эффективно перехватывает дальнобойные ракеты

Tекст: Вера Басилая

Литовкин подчеркнул, что российские системы ПВО успешно перехватывают американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow, пишет «Комсомольская правда».

«Эти дальнобойные ракеты – дозвуковые, что делает их уязвимыми для современных систем противовоздушной обороны России, таких как «Панцирь», С-300, С-400, «Бук» и «Тор», – отметил Литовкин.

Эксперт добавил, что применение дальнобойных ракет для ударов по российской территории лишь усугубит экономические и военные проблемы Украины. Он также заявил, что конфликт в Донбассе стал выгоден западному военно-промышленному комплексу, который извлекает из него финансовую выгоду.

По данным «Комсомольской правды», Украина получает от США и Британии старые версии ракет ATACMS и Storm Shadow. Эти ракеты проверяют на пригодность путем испытательных запусков на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Если пробный запуск успешен, считается, что вся партия годна.

По данным The Economist, у США на складах около 1 тыс. ATACMS. С начала осени российская ПВО сбила около 60 таких ракет. Breaking Defense сообщает, что Украине поставляют старую версию M39 Block I с дальностью 165 км. Lockheed Martin производит около 500 ATACMS в год, однако пандемия коронавируса вызвала проблемы с запчастями, что замедляет производство.

Британия и Франция разработали крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Британский запас составляет от 700 до 1 тыс. единиц, из которых более 200 уже переданы Украине. Le Monde сообщает, что Франция отправила Украине десять SCALP и планирует поставить еще тридцать. Стоимость одной ракеты варьируется от 1,18 млн до 2,5 млн долларов.

Германия отказалась передавать Taurus Украине из-за нехватки современных ракетных систем. По данным Politico, у Германии около 600 ракет, из которых половина неактивны. Производство Taurus завершилось в 2019 году, и сейчас заводы занимаются только ремонтом и обслуживанием.

Ранее издание Times писало, что в распоряжении Киева находится около 50 американских ракет ATACMS, а имеющиеся на Украине ATACMS могут быть израсходованы уже к концу января 2025 года.

Сообщалось, что Киев впервые применил ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала риски, которые несут удары ATAСMS для работы российских бомбардировщиков.

