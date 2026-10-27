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Сальдо назвал число оставшихся в заблокированных Алешках жителей
В херсонских Алешках перед гуманитарной операцией остались 2 тыс. человек
В прифронтовом городе Алешки Херсонской области, где во вторник начался режим тишины для проведения гуманитарной операции, продолжают находиться около 2 тыс. человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В городе остаются примерно 2 тыс. жителей, однако информация уточняется из-за почти полного отсутствия телефонной связи в районе, рассказал губернатор «Вестям».
«Примерная такая численность есть», – заявил Сальдо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны сообщило о прекращении огня на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал достигнутые договоренности возможным примером для аналогичных миссий на других участках.
На прошлой неделе Владимир Сальдо объявил сохранение жизней главной целью гуманитарной миссии в заблокированном украинскими военными населенном пункте.