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Тело пропавшей в Москве девушки нашли в реке
Тело пропавшей на прошлой неделе девушки достали из реки в Москве
В реке на северо-западе Москвы обнаружили тело 30-летней девушки, которая пропала на прошлой неделе после ссоры с молодым человеком, сообщил источник в правоохранительных органах.
Тело было найдено в районе Живописного моста, сказал собеседник РИА «Новости».
В столичном Главном следственном управлении СК начали проверку по факту обнаружения тела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранители заявили о вероятной смерти пропавшей в Москве женщины.
В субботу правоохранительные органы заподозрили пропавшую в Москве девушку в инсценировке исчезновения из-за конфликта с молодым человеком.