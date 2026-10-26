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    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

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    26 октября 2026, 15:56 • Новости дня

    Глава МИД Сейшельских островов прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Глава МИД Сейшельских островов Фор прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    Глава внешнеполитического ведомства Сейшельских островов прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях третьего саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости». Саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28 и 29 октября.

    В апреле текущего года по приглашению президента Владимира Путина Россию с визитом посетил президент Сейшельских островов Патрик Эрмини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике анонсировало визит в столицу президента Фостен-Арканжа Туадеры.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили вопросы подготовки предстоящего саммита.

    26 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы

    ФСБ: В Подмосковье задержали двух агентов СБУ за подготовку атаки дронов на ПРО

    ФСБ предотвратила атаку дронов СБУ на систему ПРО Москвы
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили атаки дронов на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы и объект электроэнергетики.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья, 1991 г.р., и 1998 г.р., являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта», – цитирует Центр общественных связей ФСБ РИА «Новости».

    По данным спецслужбы, один из фигурантов был завербован сотрудником СБУ и за обещанное денежное вознаграждение прибыл в Россию. Для подготовки теракта он привлек своего знакомого. Действуя под руководством куратора из СБУ, злоумышленники изъяли FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств из тайников в Смоленской и Калужской областях.

    Агенты отработали задание по настройке ударных беспилотников, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом. Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины.

    Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе». Фигуранты задержаны на этапе приготовления к теракту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФСБ сообщила об активизации попыток украинских спецслужб организовать диверсионно-террористические акты в Москве и Московской области с использованием небольших беспилотников.

    В июле ведомство заявило об оснащении СБУ предназначенных для удара по оборонному заводу в Подмосковье FPV-дронов канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

    В марте спецслужба предотвратила серию планируемых киевским режимом терактов с использованием беспилотников в Московском регионе.

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    26 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ обнародовала видеозапись с дронами, которые выходцы из Закавказья планировали использовать для ударов по объектам противоракетной обороны и энергетики Москвы по заданию Службы безопасности Украины.

    На опубликованных кадрах запечатлено, как фигуранты дела под руководством куратора собирают аппараты и готовят их к запуску, пишет ТАСС.

    По словам оперативного сотрудника спецслужбы, ведомство заранее обладало информацией о принадлежности задержанных к украинской разведке и знало личность их куратора. Контрразведка провела комплекс мероприятий, в результате которых злоумышленники были задержаны на этапе подготовки к террористическому акту.

    Своевременное вмешательство позволило избежать жертв среди населения и ущерба городской инфраструктуре. В ведомстве добавили, что российские спецслужбы продолжают вести оперативную игру с кураторами задержанных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В июле ФСБ информировала, что дроны, которыми СБУ собиралась ударить по оборонному заводу в Подмосковье, оборудовали канадской системой борьбы со средствами радиоэлектронной борьбы.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    26 октября 2026, 00:59 • Новости дня
    Правоохранители заявили о вероятной смерти пропавшей в Москве женщины

    Tекст: Антон Антонов

    Пропавшая в Москве 30-летняя женщина, по предварительным данным, мертва, сообщили в правоохранительных органах.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Северном административном округе Москвы начали разыскивать 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

    Сообщалось, что Садагова могла инсценировать свою пропажу.

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    25 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Президент Зимбабве Мнангагва прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Встреча на высшем уровне с участием лидеров африканских государств пройдет в Москве 28 и 29 октября, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что большинство делегаций стран континента уже подтвердили свое участие в предстоящем форуме.

    Директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко также отмечала, что повестка мероприятия будет в первую очередь сконцентрирована на вопросах экономики, торговли и инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посольство России в ЦАР сообщило об участии президента республики Фостена-Арканжа Туадеры в третьем саммите Россия – Африка. В субботу российские альпинисты развернули национальный флаг на вершине вулкана Килиманджаро в честь предстоящего мероприятия. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал подготовку главы государства Владимира Путина к участию в форуме.

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    25 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве ликвидировали

    Спасатели ликвидировали пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве полностью ликвидирован, все находившиеся внутри люди успешно эвакуированы.

    Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве ликвидирован, передает РИА «Новости».

    «Да, уже потушили, сейчас проводим проветривание здания», – сказал сотрудник МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в пристройке к зданию Театра на Юго-Западе произошел пожар.

    В субботу возгорание в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» локализовали на площади 800 кв. метров.

    При тушении пожара в санатории двое спасателей получили травмы из-за обрушения конструкций здания.

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    25 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Москвичей предупредили о слабых заморозках к утру понедельника

    Tекст: Ольга Иванова

    В Московском регионе к утру понедельника местами ожидаются слабые заморозки до минус 1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «К утру понедельника температура воздуха в столице составит плюс 2 – плюс 4 градуса, по области – 0 – плюс 5 градусов. Местами ожидаются слабые заморозки до минус 1 градуса», – приводит слова Леуса РИА «Новости».

    По его словам, в Москве прогнозируется облачная погода без осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Леус сообщил о повышении температуры в Москве на выходных до 14 градусов тепла.

    Во вторник в столице зафиксировали первые с начала осеннего сезона заморозки.

    В начале месяца в подмосковном поселке Черусти ночью отметили заморозки.

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    25 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    В Москве произошел пожар в здании «Театра на Юго-Западе»

    Tекст: Ольга Иванова

    В пристройке к зданию «Театра на Юго-Западе» на проспекте Вернадского в Москве произошел пожар.

    Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, передает РИА «Новости».

    Информации о пострадавших на данный момент нет.

    По словам очевидцев, со стороны театра был заметен густой черный дым. Сообщается, что жителей дома, в котором расположен театр, эвакуируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожар вспыхнул в административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы.

    Огонь локализовали на площади 800 кв. метров.

    При тушении из-за обрушения конструкций здания пострадали двое спасателей.

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    25 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Около 35 тыс. жителей Эфиопии бежали в Кению из-за столкновений

    В Кению из-за вооруженных столкновений бежали около 35 тыс. жителей Эфиопии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порядка 35 тыс. жителей Эфиопии пересекли границу с Кенией, спасаясь от вооруженных столкновений в приграничных районах, сообщил окружной комиссар Марсабита Стэнли Каманде.

    Около 15 тыс. беженцев уже размещены в специальных лагерях, тогда как еще 20 тыс. человек нашли временное убежище в местных общинах, сказал Каманде, передает ТАСС со ссылкой на Кенийское информационное агентство.

    Основной поток прибывающих из соседней страны граждан приходится на район кенийского приграничного города Мояле.

    Вооруженные столкновения на эфиопской стороне границы привели к серьезному нарушению трансграничной торговли и движения грузового транспорта. В связи с ухудшением обстановки кенийские власти приняли решение усилить меры безопасности в приграничных районах и направить туда дополнительные силы.

    В октябре эфиопские беспилотники нанесли удары по подразделениям армии Эритреи на севере региона Тыграй.

    В начале месяца вооруженные силы Эритреи вошли в два города на севере Эфиопии.

    В прошлом месяце вооруженные силы Эфиопии отразили наступление повстанцев на севере страны.

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    26 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    Россия и Алжир запланировали возобновление авиасообщения

    Соломатин: Россия и Алжир рассчитывают возобновить авиасообщение в 2027 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прямое авиасообщение между Россией и Алжиром может быть возобновлено в начале 2027 года после выполнения необходимых организационных процедур, сообщил посол России в Алжире Алексей Соломатин.

    «Мы надеемся возобновить прямые рейсы между Алжиром и Россией в начале следующего года. Рассчитываем добиться определенных успехов в этом направлении», – заявил Соломатин РИА «Новости».

    По словам дипломата, процесс восстановления авиасообщения требует времени и связан, в частности, с оформлением присутствия представителей авиакомпании Air Algerie в Москве.

    Соломатин подчеркнул заинтересованность российской стороны в возобновлении прямого авиасообщения, отметив, что это особенно важно для многочисленных алжирских студентов, обучающихся в российских вузах. Посол добавил, что прямые рейсы сократят время в пути из алжирской столицы в Москву с 10-12 часов до пяти часов.

    Алжирский национальный перевозчик выполнял три рейса в неделю в российскую столицу из Алжира, однако в начале апреля рейсы авиакомпании были приостановлены, а билеты пропали из продажи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу авиакомпания из Таиланда SiamWings Airlines выполнила первый прямой рейс из Красноярска в международный аэропорт Утапао. В четверг авиакомпания Nordwind Airlines после шестилетнего перерыва возобновила прямое авиасообщение между городами России и аэропортом острова Фукуок. Посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил о возможности обсуждения возобновления прямого авиасообщения с Черногорией только после снятия санкций в отношении Москвы.

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    26 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Канцлер Австрии назвал дизельную сделку России и США тяжелым сигналом для ЕС

    Канцлер Австрии Штокер назвал дизельную сделку РФ и США тяжелым сигналом для ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность между Россией и США о поставках дизельного топлива стала тяжелым сигналом для Евросоюза и Украины, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    «Они представляют собой тяжелый сигнал для Украины и ЕС», – заявил Штокер в интервью немецкой газете Die Welt, передает ТАСС.

    Глава правительства Австрии также отметил, что США подчеркивают свою заинтересованность в переговорах для быстрого урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок российского дизельного топлива в США.

    Ранее президент Чехии Петр Павел отметил, что решение американского лидера Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизеля отдалило перемирие на Украине.

    Также сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру США и заключить с Россией прагматичную сделку.

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    26 октября 2026, 09:53 • Новости дня
    Власти Москвы раскрыли популярные схемы обмана на сайтах знакомств

    Мэрия Москвы предупредила о популярных схемах мошенников на сайтах знакомств

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичное правительство предупредило пользователей сервисов для знакомств о самых распространенных уловках кибермошенников, среди которых фишинговые ссылки на билеты и подставные свидания.

    Москвичам напомнили о необходимости соблюдать бдительность при общении на профильных ресурсах. Чаще всего злоумышленники пытаются заманить жертву на фиктивное свидание, предлагая оплатить поход в кино или театр по фишинговой ссылке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

    Еще одна частая схема обмана связана с приглашениями в малоизвестные кафе. Мошенники вступают в сговор с персоналом таких заведений, чтобы выставить потерпевшему многократно завышенный счет за ужин.

    Кроме того, горожан призвали насторожиться при настойчивых просьбах прислать личные фотографии, которые впоследствии могут быть использованы для шантажа. Аферисты также часто выманивают деньги, придумывая истории о внезапных болезнях или финансовых трудностях.

    «Внимательность, проверка информации и доля здорового скептицизма – лучшая защита от мошенников», – заявила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина. По ее словам, при излишней настойчивости и просьбах о финансовой помощи со стороны нового знакомого общение стоит немедленно прекратить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце управление по борьбе с киберпреступностью МВД опубликовало алгоритм для проверки безопасности сохраненных в браузерах паролей.

    Летом вызволенная из плена в Мьянме россиянка призвала женщин к бдительности при интернет-знакомствах.

    В июне председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил использовать кнопочные телефоны для защиты от киберпреступников и поддельных нейросетевых материалов.

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    26 октября 2026, 08:32 • Новости дня
    Представители Мали и Уганды прибыли в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия-Африка. Самолет малийского лидера приземлился в одном из столичных аэропортов утром в понедельник, передает РИА «Новости».

    Ранее о том, что Алупо возглавит делегацию своей страны на саммите, сообщал угандийский портал New Vision.

    Третий саммит Россия – Африка состоится в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В тот же день посольство России в Центрально-Африканской Республике сообщило, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера примет участие в этом мероприятии.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке президента России Владимира Путина к саммиту.

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    26 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Промышленный альпинист разбился насмерть на северо-востоке Москвы

    Промышленный альпинист сорвался с силосной башни на хлебозаводе в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе Северное Медведково в Москве погиб промышленный альпинист при обрыве страховки на хлебозаводе, сообщил источник.

    Мужчина разбился насмерть в результате обрыва страховки во время работ на хлебозаводе в Северном Медведково, сказал собеседник агентства «Москва».

    Инцидент произошел во время работ в силосной башне на хлебозаводе на Полярной улице.

    Устанавливаются подробности произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе рабочий погиб при падении с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы. В июле незарегистрированный альпинист разбился насмерть во время подъема на Эльбрус. В марте рабочий погиб во время раскопок на стройплощадке в московском районе Москворечье-Сабурово.

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    26 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    В Москве задержали связанных с мошенниками сотрудников криптообменников

    Полиция Москвы задержала сотрудников криптообменников за кражу 13 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичные полицейские задержали пятерых сотрудников криптообменников и нескольких курьеров, которые обманным путем выманили у пожилой женщины более 13 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    В Москве раскрыли мошенническую схему, в результате которой 73-летняя пенсионерка лишилась 13,3 млн рублей. Злоумышленники позвонили женщине, сообщили о якобы взломе ее аккаунта на портале государственных услуг и потребовали снять деньги для проверки, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Пенсионерка передала наличные 22-летнему курьеру на Лосевской улице. После задержания он указал на криптообменник, куда доставил средства. В ходе обысков в офисах на Мантулинской улице и Пресненской набережной правоохранители поймали четверых сотрудников, а пятого взяли в аэропорту при попытке покинуть столицу.

    Во время оперативных мероприятий полицейские изъяли договоры купли-продажи криптовалюты, счетные машинки, шредер с уничтоженными документами и более 5 млн рублей. Кроме того, в отдел полиции доставили еще двоих курьеров в возрасте 18 и 19 лет, у которых обнаружили 3 млн рублей.

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Пятеро сотрудников криптообменников отправлены под арест, а забравший деньги у пенсионерки курьер находится под подпиской о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей после передачи сбережений курьерам телефонных аферистов. Летом стражи порядка поймали пособника мошенников после кражи почти 5 млн рублей у подростка для перевода в криптовалюту. В мае правоохранители задержали двух женщин-курьеров за хищение семейных сбережений под предлогом взлома аккаунта на портале государственных услуг.

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    26 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль приветствовал победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

    Песков: Россия приветствует победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия приветствует победу действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах и надеется на продолжение сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы приветствуем победу господина Лулы. Он очень много делает не только для развития двусторонних отношений, но и для продолжения процессов в рамках БРИКС и других организаций, сотрудничества с Россией на международной арене», – заявил Песков.

    По его словам, в Москве рассчитывают на дальнейшее развитие этих процессов, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве. В ней он отметил, что итоги голосования подтвердили признание лидерских качеств политика и поддержку курса на социально-экономическое развитие страны и защиту ее суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу на президентских выборах с результатом 51,79% голосов.

    В своей победной речи да Силва поблагодарил бразильскую молодежь за поддержку.

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    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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