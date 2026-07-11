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Спасенная из рабства в Мьянме россиянка раскрыла схему похитителей
Спасенная из рабства в Мьянме россиянка предупредила о рисках знакомств в Сети
Вызволенная из плена россиянка призвала женщин к бдительности при интернет-знакомствах, рассказав, как виртуальный собеседник обманом продал ее в закрытый лагерь киберпреступников.
Жертва обмана познакомилась с гражданином Китая, который вывез ее за рубеж и продал злоумышленникам, передает РИА «Новости».
В неволе пленницу принуждали сниматься для инвестиционных афер, создавая дипфейки с помощью искусственного интеллекта.
«Если мой опыт может кого-то предостеречь, то я бы посоветовала девушкам быть максимально осторожными при знакомствах в интернете», – рассказала пострадавшая.
Она пояснила, что преступная схема тщательно продумана. Посредники способны месяцами втираться в доверие для сбора фотографий и личной информации, чтобы затем передать добычу организаторам теневого бизнеса.
Длительное общение или личные встречи не гарантируют безопасности, особенно в странах с активными криминальными сетями. Ранее дипломаты сообщили, что спасенную гражданку благополучно передали сотрудникам российского посольства в Таиланде для возвращения домой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пострадавшая поделилась подробностями своего похищения виртуальным ухажером из Китая. В закрытом криминальном лагере девушка встретила двух других соотечественниц.
Месяцем ранее дипломаты и полиция вызволили из подпольного офиса в Мьянме еще одну россиянку.