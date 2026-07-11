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Польская партия внесла в сейм резолюцию о блокировании вступления Украины в ЕС
Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение сейма проект резолюции против членства Украины в Европейском союзе, заявил кандидат на пост премьер-министра от этой партии Пшемыслав Чарнек.
Инициатором запрета выступила партия «Право и справедливость», передает РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Пшемыслав Чарнек объяснил решение прославлением на Украине организаторов Волынской резни.
«В этой резолюции, помимо увековечивания памяти жертв, мы требуем, чтобы правительство предприняло все действия, препятствующие развитию интеграции Украины в Европейский союз. ЕС не может основываться на идеологии, противоречащей христианским и европейским ценностям. В нем не может быть государства, открыто прославляющего самое ужасное наследие», – заявил Чарнек.
Голосование по документу пройдет на заседании сейма с 15 по 17 июля. Напомним, 11 июля считается годовщиной трагедии 1943 года, когда украинские националисты атаковали 150 польских деревень. Жертвами этнической чистки стали от 100 тыс. до 130 тыс. человек.
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