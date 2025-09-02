Власти Украины подали иск о запрете деятельности УПЦ

Tекст: Валерия Городецкая

О подаче иска заявил на брифинге глава ведомства Виктор Еленский, передает ТАСС.

«ГСУЭСС подала иск в суд о прекращении Киевской митрополии УПЦ как юридического лица», – сказано в заявлении, опубликованном по итогам брифинга на странице ведомства в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской).

В августе прошлого года парламент на Украине принял закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ.

Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что запретом деятельности УПЦ офис Зеленского не только пытается сделать реверанс в сторону Запада, но и показать населению страны силу собственной власти. Однако организация переживет трудные времена и обязательно возродится после достижения Россией целей СВО.