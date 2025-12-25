Мединский осудил навязывание конфессий украинским режимом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Действия киевских властей по насаждению иных конфессий на Украине прокомментировал помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, такие вещи населению навязывать нельзя.

Комментируя РИА «Новости» изменение календаря празднования Рождества на Украине, Мединский заявил: «То что сейчас украинские власти творят с точки зрения насаждения иных конфессий. Господь им судья. Там все видят. Нельзя людям навязывать такие вещи».

Напомним, что в июле 2023 года Владимир Зеленский подписал закон, по которому Украина официально отмечает Рождество по новоюлианскому календарю 25 декабря. Этот шаг стал частью более широкой политики пересмотра церковных праздников и традиций, проводимой украинскими властями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины решили вместо традиционного православного Рождества 7 января отмечать в этот день профессиональный праздник программистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти говорит о его озлобленности и неадекватности.

Сам Зеленский ранее объявил о создании новой концепции размещения праздников в национальном календаре Украины.