Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», в российских силовых структурах сообщили о массовом дезертирстве среди военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.

По словам источника агентства, украинское командование неоднократно пыталось привлечь это подразделение к обороне, но большинство военнослужащих игнорируют приказы и покидают свои части.

В агентстве отмечают, что данные о количестве соответствующих уголовных дел были недавно удалены из открытых украинских источников, что связано с многочисленными случаями дезертирства в рядах ВСУ за последние месяцы.

«Командование ВСУ продолжает пытаться привлечь к обороне подразделения 72-й отдельной механизированной бригады, однако после поступления приказа на выдвижение в зону боевых действий большая часть подразделений исчезает в самовольное оставление части», – заявил собеседник агентства.

В начале декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая также заявляла, что число дезертиров на Украине превысило численность всей армии страны, которая до февраля 2022 года составляла 261 тыс. человек. После этого власти Украины увеличили штат ВСУ до 361 тыс. военнослужащих.

В начале ноября украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры отмечало, что с февраля 2022 года количество открытых уголовных дел о дезертирстве в ВСУ достигло 311 тыс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.

За сутки они продвинулись более, чем на 1000 метров на ряде участков в Сумской и Харьковской областях, уничтожив позиции и технику противника с помощью авиации и «Солнцепеков».

Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области.