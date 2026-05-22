Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.2 комментария
Рособрнадзор разъяснил правила использования электронных часов на ЕГЭ
Электронные часы, которые не имеют выхода в интернет и блютуза, разрешены на едином государственном экзамене (ЕГЭ), рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Участники государственной аттестации могут использовать обычные электронные хронометры, передает РИА «Новости». Главным условием является отсутствие встроенного модуля Bluetooth и невозможность подключения к сети.
«Простые электронные часы разрешены на ЕГЭ», – сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.
Он подчеркнул, что любые умные гаджеты находятся под строгим запретом. Смарт-часы с возможностью выхода в интернет или контактом со средствами связи проносить в аудитории нельзя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рособрнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников единого государственного экзамена.
В список запрещенных вещей попали мобильные телефоны и умные часы с функцией звонков.
При этом ведомство разрешило проносить в аудиторию черную ручку, паспорт и бутылку воды.