Стал известен список разрешенных вещей на ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор составил список разрешенных вещей на ЕГЭ в 2026 году
В составленный Рособрнадзором список вещей, которые ученикам можно взять на ЕГЭ в 2026 году, вошли черная ручка, паспорт, лекарства, еда и бутылка воды, для ряда экзаменов – линейка и калькулятор, следует из соответствующего документа.
На биологии, географии и химии разрешен непрограммируемый калькулятор, а на математике – линейка без справочной информации. На экзамене по физике можно будет использовать как линейку, так и калькулятор, передает РИА «Новости».
Также разрешены средства обучения и воспитания, которые можно использовать на экзаменах по отдельным учебным предметам. Сдающим литературу предоставят орфографические словари от образовательной организации или пункта проведения, при этом приносить собственные не рекомендуется.
Ученикам с ограниченными возможностями здоровья разрешат использовать специальные технические устройства.
Остальные личные вещи школьники обязаны оставлять в специально отведенных местах до прохождения металлоискателя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор утвердил порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. Глава ведомства Анзор Музаев заявил об отсутствии серьезных изменений в процедуре государственной итоговой аттестации.