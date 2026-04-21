Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.8 комментариев
Виллу под Женевой, где встретились Горбачев и Рейган, продали за 16 млн долларов
Вилла Fleur d'Eau под Женевой на берегу озера Леман, где в 1985 году прошла историческая первая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, продана за 12 миллионов франков (15,8 миллиона долларов), при этом лот изначально выставлялся на продажу за 23 миллиона франков, следует из документа риэлторской компании.
Вилла Fleur d'Eau, расположенная неподалеку от Женевы на берегу озера Леман, где в 1985 году прошла первая встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, была продана за 12 млн 363 тыс. швейцарских франков, что составляет примерно 15,8 млн долларов, сообщает РИА «Новости». Первоначальная цена лота составляла 23 млн франков, но в итоге финальная стоимость оказалась почти вдвое ниже заявленной.
Площадь исторической виллы составляет 993 квадратных метра, в здании насчитывается 26 комнат. Особняк имеет прямой выход к Женевскому озеру, а из окон открывается вид на Монблан. Ландшафтный парк рядом с домом украшен скульптурами, его площадь превышает 3,2 тыс. квадратных метров.
Вилла была построена в 1867 году, а с 1996 года принадлежала международной компании, которая приобрела ее за 2,4 млн франков. По данным аукционного дома Concierge Auction, торги проходили среди ограниченного круга покупателей.
Именно на этой вилле с 19 по 21 ноября 1985 года состоялась первая встреча Горбачева и Рейгана, положившая начало серии саммитов СССР и США. Эти переговоры сыграли ключевую роль в изменении характера советско-американских отношений и международной политической обстановки в конце 1980-х годов.
