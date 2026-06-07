Tекст: Дмитрий Зубарев

Ряды украинской армии пополняются с грубыми нарушениями законодательства, передает РИА «Новости». Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о системных сбоях в работе медицинских комиссий.

«Около 7 % среди всех мобилизованных… имеют законное право на отсрочку, по каким-то причинам оно не было учтено во время мобилизационных мероприятий», – заявила правозащитница. Основными причинами незаконного призыва становятся игнорирование документов о наличии троих детей или опекунства.

Проблемы с незаконным призывом ложатся тяжелым бременем на государство и командиров. Содержание таких солдат требует огромных бюджетных затрат на питание, форму и лечение. Родственники незаконно призванных граждан массово направляют жалобы в министерство обороны, перегружая государственную систему.

Офис украинского президента подтвердил получение тысяч обращений о систематических нарушениях в войсках. Командиры подразделений предпочитают скрывать реальное положение дел вместо решения проблем. Жесткие действия военкоматов провоцируют рост социальной напряженности и массовое бегство мужчин призывного возраста из страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня сотрудники киевского военкомата насильно мобилизовали снятого с учета инвалида.

Месяцем ранее представители ТЦК силой увели украинца на службу прямо из незапертого дома.

В марте одесские военкомы отправили на медкомиссию единственного опекуна прикованной к постели пенсионерки.