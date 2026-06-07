  • Новость часаМинобороны сообщило о продвижении российских войск на Украине
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    Каждый российский солдат войдет в единую информационную сеть
    Губерниев: Финал Андреевой на «Ролан Гаррос» – победа десятилетия для российского спорта
    Глава Рособрнадзора считает нужным смену формата домашних заданий из-за ИИ
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота
    Тайвань задействовал пять кораблей береговой охраны из-за морской операции Китая
    Дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    17 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    7 июня 2026, 11:54 • Новости дня

    Омбудсмен Решетилова заявила о массовой незаконной мобилизации на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 7 % военнослужащих на Украине мобилизованы незаконно и имеют право на отсрочку, заявила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью украинскому телеканалу «Общественное».

    Ряды украинской армии пополняются с грубыми нарушениями законодательства, передает РИА «Новости». Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о системных сбоях в работе медицинских комиссий.

    «Около 7 % среди всех мобилизованных… имеют законное право на отсрочку, по каким-то причинам оно не было учтено во время мобилизационных мероприятий», – заявила правозащитница. Основными причинами незаконного призыва становятся игнорирование документов о наличии троих детей или опекунства.

    Проблемы с незаконным призывом ложатся тяжелым бременем на государство и командиров. Содержание таких солдат требует огромных бюджетных затрат на питание, форму и лечение. Родственники незаконно призванных граждан массово направляют жалобы в министерство обороны, перегружая государственную систему.

    Офис украинского президента подтвердил получение тысяч обращений о систематических нарушениях в войсках. Командиры подразделений предпочитают скрывать реальное положение дел вместо решения проблем. Жесткие действия военкоматов провоцируют рост социальной напряженности и массовое бегство мужчин призывного возраста из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня сотрудники киевского военкомата насильно мобилизовали снятого с учета инвалида.

    Месяцем ранее представители ТЦК силой увели украинца на службу прямо из незапертого дома.

    В марте одесские военкомы отправили на медкомиссию единственного опекуна прикованной к постели пенсионерки.

    6 июня 2026, 18:42 • Новости дня
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский миллиардер Роман Абрамович, по словам украинского депутата Алексея Гончаренко, в мае провел встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Российским бизнесменом, который встречался с Владимиром Зеленским, был Роман Абрамович, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ( внесен в перечень террористов и экстремистов), пишут «Вести».

    По информации депутата, встреча прошла в Киеве 21 мая. В своем Telegram-канале он заявил: «Такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать встречу через российского предпринимателя.

    Ранее Гончаренко в соцсетях заявил о «положительных сигналах» в словах Путина по Украине. А пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности Путина в любой момент встретиться с Зеленским в Москве или в другой точке.

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    6 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе

    Константинов заявил о состоянии Зеленского в 5 млрд долларов

    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Неофициальные оценки личного капитала Владимира Зеленского достигают почти 5 млрд долларов, что выводит его в список богатейших людей Европы.

    Неофициальные данные о богатстве лидера киевского режима озвучил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС. Он отметил, что приближенные политика также обладают колоссальными средствами и прячутся за границей, в частности в Израиле.

    «Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского – судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное», – подчеркнул Константинов.

    Глава крымского парламента добавил, что инсайдерские источники оценивают капитал политика примерно в 5 млрд долларов. Однако официальная декларация об имуществе за 2025 год демонстрирует совершенно иные цифры.

    Согласно документам, общая сумма средств семьи превышает один млн долларов, включая 595 тыс. долларов наличными. Остальные сбережения распределены по различным финансовым организациям, включая банк в Цюрихе, где хранится 346 483 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чистая стоимость активов Владимира Зеленского за прошлый год существенно выросла.

    В конце марта декларация главы киевского режима о доходах исчезла из открытого доступа.

    Весной прошлого года он приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции.

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    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    7 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины умер полковник ВСУ Валерий Дрогайцев, который в 2022 году приказал нанести удары по Белгороду.

    «В Хмельницкой области при «невыясненных обстоятельствах» скончался полковник ВСУ В.Г.Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Сообщается об ударах по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Ворожбы, Гнилицы, Ястребщины, Пигаревки, Вольной Слободы, Мироновки, Эсмани и поселка Хотень.

    Украинские ресурсы передают, что из-за действий российских операторов БПЛА логистика между Сумской и Харьковской областями Украины переориентируется через Полтавскую область.

    В Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе отмечено продвижение российских штурмовых подразделений на 17 участках до 600 м, продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и соседних населенных пунктах.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись до 900 м, стрелковые бои идут в лесных массивах и западнее станции «Пятиполье». Подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Краснополья.

    На Харьковском направлении силы «Севера» расширяют полосу безопасности. Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в районах Казачьей Лопани, Одноробовки, Барановки, Вишневого, Захаровки, Волоховского, Грачевки, Турово и Бутенково. Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в сторону крупного логистического центра ВСУ – поселка Казачья Лопань.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 700 м и ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестных населенных пунктах и лесных массивах. Подразделения РХБЗ вновь нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Избицкого, где продолжается уничтожение живой силы противника. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в лесных массивах у Нововасилевки и за сутки продвинулись на двух участках до 450 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко в Харьковской области. Военкор Федор Громов назвал освобождение Шевченко в Харьковской области локальным тактическим успехом.

    Военный эксперт Борис Рожин рассказал об ударах дронов по транспорту ВСУ на трассе Сумы – Харьков.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 июня 2026, 02:16 • Новости дня
    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота

    Дроны Черноморского флота уничтожили катера ВСУ с десантом

    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота
    @ Официальный канал военкора «Комсомольской правды» Александра Коца в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Расчеты беспилотников российского Черноморского флота поразили в Черном море два скоростных катера ВСУ, катера пошли ко дну, сообщил военкор Александр Коц.

    «Катера ВСУ пошли ко дну. Видео. Расчеты беспилотников Черноморского флота отработали по двум скоростным катерам ВМСУ. В лодках – бойцы в экипировке, с оружием. Морпехи, ССО – кого Киев в очередной раз погнал на «дерзкую морскую операцию» под камеру для отчета Сырскому», – сообщил Коц в «Максе», опубликовав соответствующее видео.

    По описанию Коца, прицельные удары пришлись сначала по корме первой лодки, шедшей на максимальной скорости. После попадания катер резко остановился, его накрыл густой черный дым, а военные – «те, кто не сгорел сразу» – оказались в июньской воде Черного моря «в полной снаряге» в километрах от берега, где, по его словам, шансов выжить не было.

    Вторая лодка попыталась оторваться, но, как следует из рассказа военкора, следующий заход дрона привел к детонации по корпусу, и оба кильватерных следа исчезли в одной точке.

    Военный эксперт Борис Рожин также сообщил в «Максе», что БПЛА Черноморского флота потопили в Черном море два скоростных катера ВМСУ с десантом, предположительно спецназом 73-го морского центра ССО ВСУ, и добавил, что спасательные работы не проводились.

    В Telegram Рожин опубликовал снимки поставленного Украине Эстонией катера Patrol 24 WP SAR. Уточняется, что катер уничтожен «Геранью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинской армии.

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    6 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о разгроме сил ВСУ у Казачьей Лопани

    ВСУ понесли серьезные потери у Казачьей Лопани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Казачьей Лопани в Харьковской области десантно-штурмовые подразделения ВСУ понесли тяжелые потери и практически перестали существовать как сила, сообщили российские силовики.

    Отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ, переброшенные к Казачьей Лопани в Харьковской области, не смогли удержать наступление российских войск и были практически полностью уничтожены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Силовики заявили, что изучили данные о потерях украинской стороны. «Анализ некрологов уничтоженных украинских боевиков показал, что задействованные для сдерживания российских сил в направлении Казачьей Лопани отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены», – рассказали они.

    Казачья Лопань является крупным логистическим хабом ВСУ и одной из ключевых транспортных артерий снабжения на этом участке фронта. Освобождение населенного пункта, по оценке силовиков, затруднит переброску резервов и боеприпасов украинских формирований и создаст плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск вглубь Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Федор Громов заявил о ключевой роли Казачьей Лопани как узла сосредоточения сил и района для возможного наступления на Харьков.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут наступательные действия к крупному логистическому центру ВСУ поселку Казачья Лопань, уничтожая силы противника и беря в плен украинских боевиков.

    До этого на Харьковском направлении российские войска нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Казачьей Лопани и Волчанска с потерями противника до 70 военнослужащих и части техники.

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    7 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    В МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН

    Замглавы МИД Алимов: Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН

    В МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия отказалась от взаимодействия с рядом структур ООН, но продолжает считать организацию единственной площадкой для многосторонней дипломатии, сообщил замглавы МИД Александр Алимов.

    По оценке Алимова, весь секретариат ООН сегодня имеет ярко выраженную прозападную ориентацию. Он подчеркнул, что это, вместе с курсом западных стран на отказ от сотрудничества с Россией, серьезно осложняет работу Москвы в рамках организации.

    «У нас инструментарий, где мы блокируем что-то, не взаимодействуем», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    В качестве примера замглавы МИД рассказал, что Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, Москва не взаимодействует со спецпредставителем генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о военнослужащих России в зоне СВО.

    При этом Алимов подчеркнул, что сегодня в мире нет многосторонней дипломатии без ООН и, несмотря на ее неэффективность, громоздкость и другие недостатки, у организации нет реальной альтернативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о надежде Москвы на учет новым генеральным секретарем ООН ошибок Антониу Гутерреша.

    В мае ООН впервые включила российские вооруженные силы в ежегодный доклад о сексуальном насилии в зонах конфликтов. Посол России в ООН Василий Небензя назвал обвинения необоснованной ложью: «Это необоснованная ложь и предполагаемые вещи, которые снова выставляют Россию злодеем, как они делают это постоянно».

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    7 июня 2026, 03:20 • Новости дня
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    @ МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    Мнение Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации удара ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оснований, заявил замглавы МИД Александр Алимов.

    Алимов провел переговоры с директором Информационного центра Всемирной организации в Москве Владимиром Кузнецовым, в ходе которых затронул ситуацию вокруг удара по учебному заведению, сообщается на сайте МИД.

    «Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске с фото- и видеодоказательствами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила позицию представителей ООН и их отказ ехать в Старобельск без въезда с территории Украины.

    Делегация Международного комитета Красного Креста побывала в Старобельске и выразила соболезнования в связи с атакой украинских войск на образовательное учреждение.

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    6 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Мендель назвала письмо Зеленского Путину «посланием обиженного ребенка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла открытое письмо украинского лидера президенту Владимиру Путину незрелым шагом, который не приближает окончание конфликта.

    Экс-спикер офиса украинского президента Юлия Мендель заявила, что открытое письмо Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину является эмоциональным жестом, а не серьезным политическим ходом, пишут «Вести». По ее словам, «письмо Зеленского Путину – это послание обиженного ребенка, а не зрелого политика».

    Мендель подчеркнула, что такая позиция не ведет к прекращению конфликта на Украине, а лишь продлевает страдания жителей страны. Она отметила, что подлинный лидер думает о будущем народа и ради этого готов вести переговоры без попыток унизить собеседника.

    По мнению бывшего секретаря, текст обращения демонстрирует обиженную и отстраненную позицию, не учитывающую масштаб человеческой катастрофы. Она указала, что в письме личный имидж поставлен выше морального долга остановить потери, и резюмировала, что настоящая мудрость заключается не в театральной силе, а в смиренном мужестве выбрать переговоры и сохранить жизнь, о чем она написала в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал Владимиру Путину открытое письмо Владимира Зеленского.  Сам Путин назвал это послание неприемлемым и с элементами хамства. А политолог Вадим Козюлин заявил о пиар-характере письма и отсутствии в нем стремления к договоренностям.

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    6 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Кобяков заявил о попытках США выйти из украинских переговоров
    Кобяков заявил о попытках США выйти из украинских переговоров
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США пытаются выйти из переговоров по Украине, им стал понятен исход СВО в пользу России, заявил советник президента Антон Кобяков на ПМЭФ.

    Советник президента России Антон Кобяков в ходе Петербургского международного экономического форума указал на смену риторики Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров», – отметил он. По словам чиновника, американцы разожгли конфликт, а теперь делают вид, что могут стать посредниками.

    Конгрессмены предлагают ужесточить санкции именно из-за ясного финала спецоперации в пользу российской стороны. Кобяков подчеркнул, что Москва предлагает прагматичное партнерство, тогда как западные страны выбирают войну из-за надвигающейся проблемы глобального долга.

    Спикер также сослался на мнение китайского Минобороны о том, что американские власти являются главной причиной мировой турбулентности. При этом на полях форума прошли два диалога между представителями России и США, поскольку американский бизнес после паузы в десять лет вновь ищет взаимопонимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио пригрозил выходом страны из процесса урегулирования украинского конфликта.

    Позже американский дипломат предупредил о возможности скорого ужесточения антироссийских санкций.

    В начале июня он заявил о необходимости поддержания двустороннего диалога с Москвой.

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    6 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Ответ Варшавы на героизацию ОУН Зеленским напугал Киев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие Владимира Зеленского в героизации деятелей ОУН (запрещенная в РФ террористическая организация) обострило конфликт с Польшей и, как считают эксперты, поставило под вопрос европейские перспективы Киева.

    Действия лидера Украины Владимира Зеленского по героизации ОУН (запрещенная в РФ террористическая организация)  может закрыть Киеву дорогу в ЕС, пишет Strana.ua, на которую ссылается РИА «Новости». В материале подчеркивается: «По мнению экспертов, ссора с Варшавой может не только лишить Киев польский военной помощи, но и стать препятствием на пути в ЕС и НАТО», – говорится в публикации.

    Отмечается, что действия главы киевского режима обострили давний конфликт с президентом Польши Каролем Навроцким. Он, как напоминает издание, неоднократно выступал против вступления Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс.

    При этом напряженность между Киевом и Варшавой из-за героизации ОУН названа лишь одной из граней противоречий. Авторы статьи указывают, что в случае присоединения Украины к ЕС эти страны могут превратиться в серьезных экономических соперников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск осудил решение Киева присвоить подразделению ВСУ имя УПА.

    Ранее директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил о необходимости личных извинений Зеленского перед Каролем Навроцким из-за героизации украинских националистов.

    А депутат Европарламента от польской коалиции «Конфедерация» Анна Брылка инициировала процедуру лишения Зеленского Европейского ордена за заслуги после присвоения подразделению ВСУ наименования в честь УПА.

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    7 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ростовскую область
    БПЛА атаковали Ростовскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники сбиты над Миллеровским районом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    О пострадавших не сообщалось. По словам главы региона, на данный момент беспилотная угроза для жителей сохраняется. Слюсарь призвал граждан к максимальной осторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на проезжую часть в Хостинском районе Сочи упали обломки БПЛА.

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    7 июня 2026, 07:18 • Новости дня
    ПВО сбила 95 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила 95 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были ликвидированы в период с 20.00 до 7.00 мск, сообщает ведомство в «Максе».

    Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей.

    Также БПЛА сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 7.00 до 20.00 по мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    В Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу

    Сирены воздушной тревоги прозвучали в Киеве и восьми украинских областях

    Tекст: Мария Иванова

    Сигналы предупреждения об опасности с воздуха включили в украинской столице, а также на территории еще восьми крупных областей страны.

    Оповещения для населения сработали в центральных и восточных регионах страны, передает РИА «Новости». Об этом свидетельствуют данные специальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации, отслеживающей текущие угрозы на Украине.

    Согласно опубликованной официальной информации, сирены звучат непосредственно в Киеве, а также на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении своих объектов в Киеве.

    В конце мая в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы.

    Незадолго до этого украинские телеканалы распространили информацию о повторных ударах по украинской столице.

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    6 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали отобрать у Зеленского орден за заслуги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Европейского парламента требуют лишить Владимира Зеленского Европейского ордена за заслуги, сообщила депутат ЕП от коалиции польских националистов и евроскептиков «Конфедерация» Анна Брылка.

    Инициатором отзыва Европейского ордена за заслуги стала депутат от коалиции польских националистов Анна Брылка, передает РИА Новости. Поводом послужило недавнее присвоение одному из подразделений ВСУ наименования в честь УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России). Ранее президент Польши Кароль Навроцкий также предложил лишить украинского лидера ордена Белого Орла.

    «От имени группы из нескольких десятков депутатов я сегодня обратилась к Роберте Метсоле, председателю Европарламента, с просьбой о лишении награды Европейский орден за заслуги, присужденной 19 мая 2026 года президенту Украины Владимиру Зеленскому», – заявила Брылка. Она подчеркнула, что это связано с публичным чествованием преступного формирования, ответственного за геноцид гражданского населения Волыни.

    Политик напомнила, что награда вручалась за особый вклад в интеграцию. По ее словам, европейские ценности абсолютно несовместимы с прославлением этнических чисток. Брылка резюмировала, что построение государственной идентичности на подобных преступлениях лишает политика права носить этот престижный орден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск осудил решение украинских властей о героизации УПА.

    Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить присвоение части ВСУ имени националистов.

    Лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек призвал отобрать у Владимира Зеленского орден Белого Орла.

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    7 июня 2026, 00:18 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась у Румынии сроком высылки украинских дипломатов
    Захарова поинтересовалась у Румынии сроком высылки украинских дипломатов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя взрыв морского беспилотника ВСУ в порту Констанца, официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила у румынского руководства, когда Румыния намерена закрыть представительство Украины или выслать украинских дипломатов.

    «Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?» – спросила Захарова в своем Telegram-канале.

    Также она поинтересовалась сроками принесения извинений перед гражданами Румынии за постоянную русофобскую ложь. Кроме того, она призвала власти страны прекратить спонсировать киевский режим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту румынского города Констанца произошел взрыв начиненного взрывчаткой морского беспилотника. Взорвавшийся в акватории гражданского порта аппарат принадлежал Вооруженным силам Украины.

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