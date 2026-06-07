  • Новость часаВ МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН
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    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    Россиянка Мирра Андреева триумфально выиграла финал турнира «Ролан Гаррос»
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    Кобяков: Мы навсегда отобьем охоту Запада бросаться на Россию с оружием
    МИД Азербайджана: Россиянин погиб при атаке на суда в Азовском море
    Охранники «Ролан Гаррос» заставили зрителей спрятать российский флаг
    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе
    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    16 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    7 июня 2026, 01:18 • Новости дня

    В пяти отраслях в России средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей

    Tекст: Антон Антонов

    В марте средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей пришлась на добычу нефти и газа, финансы, страхование, табачное производство и транспорт, следует из данных Росстата.

    Средние зарплаты более 200 тыс. рублей были зафиксированы в России в марте сразу в пяти отраслях, следует из данных Росстата.

    Речь идет о добыче нефти и газа, финансовой и страховой сфере, производстве табачных изделий, а также воздушном и космическом транспорте, сфере информации и связи, передает ТАСС.

    Согласно статистике, средние зарплаты в добыче нефти и газа достигли 226 тыс. рублей. Такой же уровень получен в сфере информации и связи.

    В отрасли воздушного и космического транспорта показатель составил 223 тыс. рублей, в производстве табачных изделий – 218 тыс. рублей, а в финансовой и страховой деятельности – 314 тыс. рублей.

    При этом средний размер начисленной заработной платы по России в марте 2026 года, по данным Росстата, составил 112654 рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в четырех российских отраслях была зафиксирована средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей.

    В феврале 2026 года работники табачной промышленности получили самую высокую среднюю зарплату 354971 рубль среди всех отраслей экономики России.

    6 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу

    Военный эксперт Кнутов назвал вероятное место запуска дронов по Петербургу

    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    У меня нет сомнений, что значительная часть этих беспилотников запускалась не с территории Украины: ранее в Эстонию прибыли несколько групп украинских дроноводов, которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Петербургу, сказал газете ВГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по количеству сбитых целей и дальности, скорее всего, применялись беспилотники типа FP-2 (FirePoint 2) и так называемые «Лютые». Эти дроны имеют максимальную дальность порядка 1600 км, что позволяет им долетать до нас. Это разработка той самой пресловутой компании, которая сейчас угрожает созданием баллистической ракеты для обстрелов Москвы и Санкт-Петербурга с дальностью до 850 км и боевой частью 800 кг. За основу этой якобы украинской разработки взята советская зенитная ракета 5В55 от комплекса С-300», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом начинка и электроника для этой ракеты идут с Запада: топливо делают датчане, электронику – Франция и Германия. Хотя надо отметить, что наши С-400 умеют работать по таким целям», – уточняет спикер.

    Что касается маршрута, подчеркивает Кнутов, то с учетом массированности атаки, «у меня нет сомнений, что значительная часть этих дронов запускалась не с территории Украины». «По данным Службы внешней разведки России, в Эстонию прибыло несколько групп украинских дроноводов (четыре или пять), которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. Массированный удар по Кронштадту (около 70 сбитых БПЛА), по-моему, прямое тому подтверждение. Это было сделано, чтобы создать определенный фон Петербургскому экономическому форуму, в отместку за вчерашнее выступление президента России», – полагает собеседник.

    По мнению эксперта, сейчас критически важно собрать обломки, особенно контроллеры с флеш-накопителями или без них, потому что в контроллерах сохраняется маршрут и полетное задание. «Как только мы получим доказательства старта с территории Эстонии, по этим местам необходимо наносить высокоточные удары. Отвечать нужно однозначно, иначе дальше будет еще хуже», – сказал эксперт.

    Что касается обороны северо-западного направления, «за эталон нужно брать московскую систему ПВО – она эшелонированная и достаточно эффективно работает». «Но, помимо этого, я считаю задачей номер один создание системы местной противовоздушной обороны. Правительством уже созданы возможности для формирования мобильных огневых групп», – добавил собеседник.

    Он предложил создавать в распоряжении губернаторов и мэров отдельные роты или взводы с мобильными группами на пикапах, вооруженных пулеметами, ПЗРК «Верба», приборами ночного видения, станциями РЭБ, дробовиками – всеми доступными средствами поражения.

    «Когда единая система ПВО передает информацию о движении БПЛА по определенным маршрутам, у местных властей должна быть возможность оперативно прикрыть промышленные объекты, порты, энергетику и даже жилые кварталы и больницы», – считает Кнутов.

    Кроме того, раз киевский режим недоговороспособен, «Россия должна наносить массированные удары по центрам принятия решений, оборонным предприятиям и логистике противника».

    «Если мы хотим предотвратить появление еще большего количества беспилотников, нужно перерезать артерии поставок. Дороги из Польши, портовые сооружения в Одессе и Ильичевске, причалы – все, где перевозится или разгружается оружие, должно находиться под пристальным вниманием. Только периодическими чувствительными ударами, как минимум раз в неделю-две, мы сможем привести украинскую экономику к остановке и остановить поток комплектующих для дронов», – полагает Кнутов.

    В субботу утром Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов. «Работают средства ПВО», – написал он. Беглов призвал горожан, согласно рекомендациям Оперативного штаба, оставаться дома и не выходить на улицу. Он также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета. «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

    Этот налет произошел на фоне завершения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    В свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом более 140 дронов. Фрагменты беспилотников рухнули в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Некоторые обломки нанесли незначительные повреждения нескольким частным жилым домам. Возле поселка Большая Ижора специалисты Минобороны ликвидируют пожар.

    По данным местных СМИ, системы ПВО отражали налеты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Зафиксирована защита акватории Финского залива и объектов военной и морской инфраструктуры.

    Для оперативного реагирования в Ломоносовском районе создан временный штаб. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Власти напомнили о необходимости строго следовать инструкциям при сигнале воздушной опасности.

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    6 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Стремительный рост доли технологических гигантов грозит мировому рынку крупнейшим финансовым пузырем с XIX века, а санкционная политика лишь ускоряет глобальный отказ от доллара? отметил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках ПМЭФ.

    Мировая экономика оказалась под угрозой масштабного кризиса из-за доминирования технологического сектора. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава «Роснефти» Игорь Сечин указал на тревожную тенденцию.

    «На американском фондовом рынке за последние десять лет доля десяти крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%», – заявил руководитель корпорации.

    По его словам, в скором времени этот показатель приблизится к 50%. Это произойдет благодаря ожидаемому выходу на биржу гигантов SpaceX, OpenAI и Anthropic с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов. Сечин подчеркнул, что мир стоит на пороге крупнейшего финансового пузыря со времен железнодорожного бума в США в XIX веке, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в докладе «Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?» топ-менеджер затронул тему американской валюты. Он предупредил, что дальнейшее использование доллара в качестве санкционного инструмента неминуемо ускорит создание независимых финансовых альтернатив.

    Известный инвестор Джим Роджерс предупредил о формировании нового финансового пузыря в секторе искусственного интеллекта.

    Ранее Игорь Сечин назвал золото главным конкурентом американскому доллару.

    Комментарии (5)
    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    6 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Кобяков: Мы навсегда отобьем охоту Запада бросаться на Россию с оружием
    Кобяков: Мы навсегда отобьем охоту Запада бросаться на Россию с оружием
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента Антон Кобяков обвинил западные страны в стремлении к реанимации фашизма и пообещал ответ, который навсегда пресечет военные авантюры.

    Советник президента Антон Кобяков высказался о западных планах в отношении России, передает РИА «Новости».

    «Сегодня Запад опять решил возродить фашизм, память оказалась короткая. Но мы помним и чтим нашу историю, и всегда будем против любой реинкарнации фашизма», – заявил он.

    Кобяков добавил, что так называемые партнеры, как и 85 лет назад, рассчитывают на поход на Восток и уничтожение русских, но, по его словам, в этом они просчитались. Советник подчеркнул, что Москва не позволит реализовать такие сценарии. Он отметил, что в нынешних условиях Россия задействует иные средства обороны

    «Если так называемые партнеры сегодня, как и 85 лет назад, думают, что историческая спираль и поход их на Восток снова приведут к уничтожению множества русских, то они заблуждаются. В этот раз с нашей стороны будут задействованы другие средства обороны. Мы навсегда отобьем охоту бросаться на Россию с оружием», – предупредил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественной церемонии в МИД заявил о призывах в Европе повторить опыт нацистов и нанести России стратегическое поражение.

    Позже эксперты в материале газеты ВЗГЛЯД расценили усиление военной риторики Германии и призывы к расчленению России как проявление реваншизма. А сам Кобяков на ПМЭФ заявил о попытках США выйти из украинских переговоров на фоне, по его словам, ясного исхода СВО в пользу России.

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    6 июня 2026, 07:55 • Новости дня
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Петербург в субботу подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    «Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», – написал он.

    Беглов призвал горожан, согласно рекомендациям Оперативного штаба, оставаться дома и не выходить на улицу.

    Он  также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

    «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом более 70 дронов. Аэропорты Пулково и Храброво перешли в особый режим работы с рейсами. Минобороны доложило об уничтожении более чем 370 дронов ВСУ над Россией за ночь.


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    6 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока

    Лидер украинской партии «Свобода» Тягнибок получил ранение при ударе дрона

    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    @ Aleksandr Gusev/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер запрещенной в России украинской националистической партии «Свобода» пострадал в результате удара беспилотника по автомобилю на передовой, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

    Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок получил ранения на передовой в результате атаки беспилотника, передает РИА «Новости». Информацию о происшествии подтвердил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

    «Олега Тягнибока ранили на фронте», – написал градоначальник в своем Telegram-канале. Уточняется, что дрон поразил автомобиль, в котором передвигался политик. При этом степень тяжести полученных травм и точное место инцидента не раскрываются.

    Олег Тягнибок известен активным участием в государственном перевороте на Украине в 2013-2014 годах. После воссоединения Крыма с Россией он неоднократно выступал с угрозами в адрес жителей полуострова.

    В конце 2019 года бывший боец украинского спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин заявлял, что лидер националистов является одним из виновников расстрела протестующих во время беспорядков на «Майдане».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Олег Тягнибок руководил запрещенной в России экстремистской партией «Свобода» в период государственного переворота.

    В августе прошлого года во Львове застрелили другого коменданта майдана Андрея Парубия.

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    6 июня 2026, 12:19 • Новости дня
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов относительно публикации письма Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину и реакции президентов РФ и США на него.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не делать поспешных выводов относительно сложившейся ситуации, передает РИА «Новости».

    Речь идет о недавнем послании Владимира Зеленского, а также реакции на него Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

    «Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», – отметил представитель Кремля в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.

    Ранее украинский политик разместил на своем сайте открытое обращение к президенту России с предложением провести переговоры в третьей стране для завершения конфликта. Российский лидер во время пленарного заседания форума в Петербурге сообщил, что пока не видит смысла в подобной встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России бегло ознакомился с этим посланием накануне.

    Официальный представитель Кремля отказался раскрывать реакцию российского лидера на данное обращение.

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    6 июня 2026, 18:42 • Новости дня
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский миллиардер Роман Абрамович, по словам украинского депутата Алексея Гончаренко, в мае провел встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Российским бизнесменом, который встречался с Владимиром Зеленским, был Роман Абрамович, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ( внесен в перечень террористов и экстремистов), пишут «Вести».

    По информации депутата, встреча прошла в Киеве 21 мая. В своем Telegram-канале он заявил: «Такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать встречу через российского предпринимателя.

    Ранее Гончаренко в соцсетях заявил о «положительных сигналах» в словах Путина по Украине. А пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности Путина в любой момент встретиться с Зеленским в Москве или в другой точке.

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    6 июня 2026, 17:59 • Новости дня
    Россиянка Мирра Андреева триумфально выиграла финал турнира «Ролан Гаррос»
    Россиянка Мирра Андреева триумфально выиграла финал турнира «Ролан Гаррос»
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Девятнадцатилетняя Мирра Андреева впервые завоевала титул Большого шлема, уверенно обыграв в финале польку Майю Хвалиньскую и заработав 240 млн рублей призовых.

    Российская теннисистка Мирра Андреева завоевала титул чемпионки Открытого чемпионата Франции, передает РИА «Новости».

    В финальном матче, прошедшем на грунтовых кортах, она обыграла Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

    19-летняя спортсменка, посеянная под восьмым номером, стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке.

    «Я смотрела «Ролан Гаррос» по телевизору с ранних лет. Я не могу поверить, что держу этот трофей в своих руках», – призналась Андреева во время награждения.

    После триумфальной победы россиянка произнесла благодарственные речи на трех языках: английском, французском и русском. Она выразила особую признательность своей команде, тренерам и родителям.

    Ожидается, что Андреева поднимется на шестую строчку в рейтинге WTA и возглавит чемпионскую гонку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в полуфинале турнира российская теннисистка одержала победу над украинкой Мартой Костюк.

    Перед этим спортсменка уверенно обыграла румынку Сарану Кырстю на стадии четвертьфинала.

    Польская финалистка Майя Хвалиньская на пути к решающему матчу выбила из борьбы россиянку Анну Калинскую.

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    6 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    ВЦИОМ: Современная молодежь отказалась от ценностей поколения 1990-х
    ВЦИОМ: Современная молодежь отказалась от ценностей поколения 1990-х
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Современная молодежь имеет другие жизненные приоритеты и отличается по типу взросления от тех россиян, чья молодость пришлась на 1990-е годы. Сравнение двух поколений провел генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Современная молодежь имеет иные жизненные приоритеты по сравнению с поколением 1990-х годов, пишет «Ленте.ру».

    Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на Петербургском международном экономическом форуме пояснил, что в конце прошлого века люди были вынуждены выживать. По этой причине молодым приписывали стремление разбогатеть любой ценой.

    «Молодежь 1990-х воспринималась как поколение выживания и рывка, а нынешняя молодежь – как поколение навигации в сложном мире. Она не более инфантильна, а скорее, более чувствительна к качеству жизни, более требовательна к среде и более ориентирована не только на результат, но и на смысл, комфорт и соответствие жизни своим ценностям», – отметил Абрамов.

    Сегодня образ молодых людей стал более конструктивным. Они стремятся учиться, создавать семьи и заниматься интересным делом, а не только потреблять. При выборе работы зумеры обращают внимание на гибкость графика и ценности компании, а не только на зарплату.

    Кроме того, глава ВЦИОМ оценил уровень напряженности в российском обществе. По его словам, показатель находится на уровне минус четыре пункта, что говорит о внутреннем напряжении без резких внешних реакций. При этом молодежь остается самой жизнерадостной группой населения – 44% настроены позитивно, хотя у младших миллениалов уровень тревожности выше из-за вопросов стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты ВЦИОМ объяснили эффект отложенного взросления у современной молодежи экономическими барьерами.

    Президент России Владимир Путин отверг тезис о потерянном поколении девяностых годов.

    Аналитики отметили активное стремление молодых россиян к самореализации внутри своей страны.

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    6 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе

    Константинов заявил о состоянии Зеленского в 5 млрд долларов

    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Неофициальные оценки личного капитала Владимира Зеленского достигают почти 5 млрд долларов, что выводит его в список богатейших людей Европы.

    Неофициальные данные о богатстве лидера киевского режима озвучил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС. Он отметил, что приближенные политика также обладают колоссальными средствами и прячутся за границей, в частности в Израиле.

    «Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского – судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное», – подчеркнул Константинов.

    Глава крымского парламента добавил, что инсайдерские источники оценивают капитал политика примерно в 5 млрд долларов. Однако официальная декларация об имуществе за 2025 год демонстрирует совершенно иные цифры.

    Согласно документам, общая сумма средств семьи превышает один млн долларов, включая 595 тыс. долларов наличными. Остальные сбережения распределены по различным финансовым организациям, включая банк в Цюрихе, где хранится 346 483 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чистая стоимость активов Владимира Зеленского за прошлый год существенно выросла.

    В конце марта декларация главы киевского режима о доходах исчезла из открытого доступа.

    Весной прошлого года он приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции.

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    6 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские страны начнут стремиться к миру на Украине только тогда, когда конфликт начнет напрямую угрожать их собственным национальным интересам, заявил на полях ПМЭФ бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

    «Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», – приводит  РИА «Новости» слова Риттера.

    Он подчеркнул, что Европа является одной из активно вовлеченных в противостояние сторон, при этом европейские государства несут ответственность за происходящее.

    Риттер считает, что стремление к мирному урегулированию появится у европейцев тогда, когда последствия кризиса станут для них по-настоящему ощутимыми.

    «В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутат Кеннес заявил, что Украина не победит Россию из-за позиции лидеров ЕС. Риттер объяснил причины атак беспилотников Украины на Москву и Петербург. Экс-разведчик Риттер заявил, что санкции ЕС и США не действуют на Россию.


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    6 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Сечин завершил выступление на ПМЭФ цитатой из Екклесиаста
    Сечин завершил выступление на ПМЭФ цитатой из Екклесиаста
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Высокие процентные ставки и непредсказуемый механизм формирования курса рубля усиливают давление на нефтегазовую отрасль, угрожая финансовой стабильности и доходам бюджета, отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

    Игорь Сечин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме указал на необходимость решения макроэкономических вопросов, передает РИА «Новости».

    «Тем не менее, как сказано в Екклесиасте: «Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного»», – сказал он.

    По словам руководителя компании, на нефтегазовую отрасль давят не только внешние ограничения, но и внутренние факторы. Высокие процентные ставки увеличивают стоимость обслуживания долгов, а непонятный механизм формирования курса рубля бьет по доходам экспортеров и бюджета.

    Кроме того, опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий создает дополнительные риски. Разумные шаги в этих направлениях помогут поддержать экономику и быстро принесут необходимые государству результаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роснефти» Игорь Сечин указал на угрозу масштабного экономического кризиса из-за доминирования технологического сектора.

    Министр экономического развития Максим Решетников спрогнозировал переход к более крепкому курсу рубля.

    Комментарии (6)
    6 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Опубликованное лидером киевского режима обращение к президенту России содержит неприемлемые высказывания и давно известное предложение о встрече для завершения конфликта, отметил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», – приводит РИА «Новости» его ответ журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    В четверг, 4 июня, Владимир Зеленский разместил в интернете обращение к президенту России с призывом провести переговоры в третьей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского, а также сообщил о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу. 



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    6 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше
    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Польши проигнорировали призывы переименовать традиционные русские вареники в украинские, предпочитая ассоциировать любимое национальное блюдо с домашней едой, а не с политикой.

    Представители гастрономического бизнеса в Варшаве констатировали провал инициативы по переименованию русских вареников в украинские, передает РИА «Новости».

    Традиционное блюдо с творожно-картофельной начинкой остается любимым лакомством поляков.

    «Иногда можно встретить такие случаи, когда в основном производители дешевых полуфабрикатов просто меняют название своего продукта с «русские» на «украинские», оставляя без изменений и ингредиенты, и рецепт, и даже дизайн упаковки, но подавляющее большинство людей в таких случаях теряются и все-равно говорят именно «русские»», – рассказал владелец одного из столичных ресторанов.

    Попытки внедрить новое название предпринимались преимущественно в социальных сетях, но в повседневной жизни они не прижились. Для жителей страны русские вареники ассоциируются с домашней едой и традициями, а не с политикой.

    Владелец магазина полуфабрикатов в центре Варшавы подтвердил, что дискуссии о переименовании не оказали серьезного влияния на продажи. По его словам, люди привыкли к традиционному названию за многие десятилетия, и дальше обсуждений дело не пошло.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, русофобские настроения среди польского населения заметно ослабли.

    Военные власти Польши раскритиковали поведение украинцев.

    Ранее Минпромторг анонсировал принятие ГОСТа на традиционную русскую кухню.


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    6 июня 2026, 13:07 • Новости дня
    Священники рассказали об отношении к модному течению «монастырингу»

    Священники рассказали об отношении к новому модному течению монастырингу

    Священники рассказали об отношении к модному течению «монастырингу»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Новый тренд среди молодежи, получивший название «монастыринг», может превратиться в глянцевый туризм или стать всего лишь попыткой совершить «цифровой детокс». Однако он способен привести в религию новых людей, как в свое время это сделало движение хиппи, сказали газете ВЗГЛЯД священники.

    В настоящее время среди молодежи набирает популярность тренд, известный как «монастыринг». Он заключается в том, что молодые люди временно селятся в монастырях, чтобы пожить по их уставу, а затем публикуют отчеты о своем опыте в соцсетях.

    Как правило, такие люди не являются регулярными прихожанами церкви, поэтому их манера путешествовать вызывает споры в Сети. 

    «Уход в монастырь – это прежде всего смена образа жизни ради молитвы о себе и своих близких. Однако часто за этим стоит не столько глубокая вера, сколько желание испытать себя и проверить свои возможности. Молодежи свойственно искать что-то новое, чего раньше не было, и проверять границы собственных сил. В большинстве случаев вопрос истинной веры при этом снимается, превращаясь в своеобразное упражнение по испытанию себя в способности отказаться от благ общества», – говорит священник, член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе ВЦОиСМИ, писатель Александр Авдюгин.

    В качестве примера он приводит один из самых строгих женских монастырей – Шамордино в Калужской области (Казанская Свято-Амвросиевская пустынь). Туда каждую весну набирают девушек, которые пишут прошения, проходят собеседования и готовятся к монашеству. В то же время туда часто приезжают люди из чистого любопытства: они ничего не знают, не понимают и не верят, но ищут там откровений или новых ощущений. Для них это лишь проверка себя и желание совершить «цифровой детокс», пожить месяц без социальных сетей, но потом рассказать о своих «трудовых подвигах».

    «Желание отличаться от других – характерная черта молодежи. Это может быть формой социального протеста, а не только культурного поиска. В качестве исторической параллели можно вспомнить движение хиппи, которое также было своего рода монастырингом для тех, кто не принимал правила общества. Многие из них впоследствии действительно уходили в настоящие монастыри, меняя идеологию и образ жизни», – делится Авдюгин.

    Движение хиппи, зародившееся в 60-х годах прошлого столетия в Америке как протест против общества потребления и традиционных ценностей, действительно стало для многих молодых людей путем к духовным поискам и к вере. Изначально хиппи стремились уйти от цивилизации, создавали коммуны и искали свободу через отказ от материальных благ, но позже стали обращаться ко Христу, находя в христианстве ту искреннюю любовь, мир и принятие, которых им не хватало.

    По словам собеседника, в СССР также наблюдалась такая тенденция. Центрами притяжения становились возрождающиеся монастыри, прежде всего Оптина пустынь (Введенский ставропигиальный мужской монастырь), где будущих священников и монахов крестили прямо в озере неподалеку.

    Между тем священник и интернет-миссионер Владислав Береговой отмечает, что «монастыринг» ему искренне симпатичен. Объясняет он это тем, что такой вид путешествия разрушает глупый стереотип, что «вера – только для бабушек».

    «Молодежь едет в архаичный музей, а обретает место силы. Едут развлечься, а обретают пространство личной встречи с Богом. И это здорово! Монахи живут молитвой и трудом, а не сном и трапезой. Пусть ребята селятся, работают, снимают, знакомятся с реальной монастырской жизнью, а не иллюзорной», – считает священник.

    По его словам, самое главное, чтобы после фотосессии в стенах «временного жилища», «места испытания самого себя» оставалась тишина в сердце. Такой интерес, уверен собеседник, – отличный миссионерский шанс, потому не стоит отталкивать молодежь, а лучше сказать ей: «Входите, Бог вас ждет!».

    «Конечно, есть риск превратить все в глянцевый туризм для соцсетей. Приехал, пофоткался, уехал – и никакой встречи с Богом. Но мы же умеем ждать. Семена посеяны. Пусть начинают путь к Богу с лайков. Жизнь – она долгая. Пусть они запомнят, что православие знает и открывает живого Бога. Что монастырь – не закрытый клуб вдовцов или брошенных жен. Это открытые ворота для тех, кто устал от ежедневной фальши и бессмысленности гонки за успехом. Это место силы и духовного роста. Так что пусть едут. И когда на душе станет темно и тоскливо, пусть то, что было трендом, станет точкой опоры и трамплином к счастью», – заключил Береговой.

    Напомним, в 2020 году председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) выразил мнение, что в сфере туризма и паломнической деятельности необходимо выработать единые методики организации и проведения экскурсий в святые места.

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