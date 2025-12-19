  • Новость часаПВО сбила 36 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем
    Путин обозначил достижения и перспективы России
    Ростех заявил о превосходстве МС-21 над Boeing и Airbus
    Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом
    Киркоров: Ванга спасла мне жизнь и предсказала брак с Пугачевой
    Памфилова заявила о готовности ЦИК организовать голосование для украинцев в России
    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине
    Набиуллина назвала иск ЦБ к Euroclear своевременным
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    В Болгарии арестовали двоих россиян по требованию США
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    17 комментариев
    19 декабря 2025, 22:45 • Новости дня

    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений

    Политолог Мартынов: Многие участники СВО – это поколение 90-х

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Мы склонны вешать ярлыки, но не бывает потерянных поколений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. По его словам, многие участники СВО принадлежат к поколению 90-х годов, что лишний раз доказывает ошибочность этого стереотипа. Тема «потерянного поколения» и вечного спора отцов и детей была поднята в ходе программы «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным.

    «Мы склонны клеить ярлыки на целые поколения, но мы ответственны за своих детей. Если что-то пошло не так в какой-то момент, то в первую очередь это не поколение потерялось, а взрослые не смогли их должным образом воспитать», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Сегодня, подчеркивает политолог, Россия противостоит практически всему коллективному Западу. «Принимая эти вызовы, то самое поколение 90-х, на которое наклеили ярлык «потерянное», встало на защиту страны. Многие участники СВО – это поколение 90-х. Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, Путин верит в нашу молодежь», – заявил Мартынов.

    По его мнению, участники СВО, студенты, молодые карьеристы и даже футбольные хулиганы – части одного поколения с общей системой ценностей. «В том-то и особенность молодежи, что среди них, в отличие от взрослых, нет раскола в понимании базовых принципов. Это все те же молодые люди. Когда возникает такой вызов, как СВО, они вместе решают сложнейшие задачи, стоящие перед страной», – добавил он.

    Мартынов также обратил внимание на готовность Путина работать с Западом при взаимном уважении. «Ничего невероятного в этом нет. Мы живем в великой стране-цивилизации. Россия – одна из ведущих держав по всем видам суверенитета. Поэтому мы готовы вежливо разговаривать со всеми, но при условии, что с нами тоже разговаривают вежливо», – пояснил собеседник.

    Что касается демографической политики, то здесь, по словам политолога, Путин сочетает материальные и ценностные стимулы. «Я убежден, что рождение детей – это чудо. А то, что государство помогает семьям – эту практику нужно только развивать. Но дети рождаются не из-за материнского капитала, а скорее наоборот», – считает он.

    Также президент, по мнению эксперта, честно объяснил необходимость непопулярных фискальных мер, одновременно дав сигнал об их возможном временном характере. «Фискальные меры – чувствительная тема. Но это мировая практика. Некоторые коррекции необходимы для сбалансированности бюджета, и, когда ситуация изменится, налоги будут снижены», – рассуждает Мартынов.

    «Важно и то, что президент понятно и простым языком объяснил людям суть происходящего. Жанр практически личного общения главы государства со всей страной – дорого стоит, формат «Итогов года» не имеет аналогов в мире», – заключил политолог.

    В пятницу в эфир вышла передача «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства отвечал на вопросы журналистов и жителей страны в течение четырех с половиной часов.

    Президент не согласился с тем, что поколение 90-х было потеряно для страны. «Это вечная проблема – отцов и детей, и известная книжка Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит. И в практике жизни всегда, всегда, из поколения в поколение, одно и то же: «при нас», «мы вот тогда», «а вот сейчас не то»… Да, для старших поколений какие-то вещи, привычки молодых людей кажутся и нелепыми, и неуместными, но в критической ситуации человек проявляется. В нашей истории было так всегда», – сказал Путин.

    На вопрос журналиста «Би-би-си» о будущем России глава государства сказал, что «мы готовы с вами работать, и с Великобританией, и с Европой в целом, и с Соединенными Штатами, но на равных, при уважительном отношении друг к другу».

    В ходе эфира речь зашла о семейных ценностях и рождении детей. Путин напомнил, молодому журналисту, что в России создана целая система поддержки семей с детьми, в том числе и студенческих семей.

    «Ждать бесконечно улучшения материального положения, получения образования и прочее, и прочее можно бесконечно, но лучше не откладывать рождение ребенка, это часть нашей жизни, и мы должны идти по этой жизни так, как есть. Продолжение рода – тем более вы наверняка человек верующий, да? – это, может быть, божественная миссия человека. И поэтому мы, конечно, будем продолжать эти меры поддержки», – сказал глава государства.

    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», получает помощь от полицейских Мурманской области при оформлении российского гражданства, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Женщина ранее обратилась через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», рассказав о сложностях с подготовкой документов для получения гражданства, передает РИА «Новости».

    В сентябре Кондратьева приехала в город Кола к своей дочери и решила остаться в России. В конце ноября она подала документы на получение вида на жительство, и, как сообщила Волк, сотрудники отдела по вопросам миграции уже завершили все необходимые процедуры.

    После завершения оформления полицейские вместе с представителями «Народного фронта» лично посетили Кондратьеву и вручили ей вид на жительство. Сейчас для женщины готовят необходимые справки для приема в гражданство России, которые будут рассмотрены в максимально короткие сроки, отметила Волк.

    Комментарии (7)
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    По его словам, Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить определенные меры безопасности в этот день.

    «Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», – сказал глава государства в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин назвал свои предложения о введении международного управления на Украине гипотетическими, но допустил, что при наличии воли со стороны западных стран и в условиях коррупционного скандала в Киеве подобный сценарий теоретически возможен. Он отметил, что для легитимности власти в стране необходимо провести выборы. «Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», – подчеркнул президент.

    Говоря о запросах киевских властей обеспечить безопасность при выборах и добиваться прекращения боевых действий, Путин указал, что Россия и на новых территориях проводила выборы всех уровней, несмотря на попытки их сорвать, и не требовала гарантий от иных государств. Он напомнил, что Россия проводила федеральные, региональные и муниципальные выборы в условиях спецоперации на Украине.

    Путин также подчеркнул, что в случае проведения выборов на Украине Москва будет вправе требовать, чтобы украинцы, проживающие в России, смогли проголосовать на территории России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    Комментарии (12)
    Кто помешал Урсуле ограбить Россию

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    Комментарии (0)
    Депутат Колесник: Любой, кто посягнет на калининградский транзит, будет уничтожен

    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    «Любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации, в том числе с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя высказывание президента Владимира Путина о возможных мерах России в случае блокады Калининградской области.

    «Очевидно, что любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен: эффективно и окончательно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Напомним, на прошедших в пятницу  «Итогах года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, каковы будут действия нашей страны в случае блокады Калининградской области. «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил президент.

    Депутат Колесник, в свою очередь, напомнил содержание российской ядерной доктрины: там сказано, что среди военных опасностей, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, значатся в том числе «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям». Андрей Колесник считает высказывание президента прямым сигналом Западу о том, что Россия в случае блокады Калининградской области может применять любые инструменты вооруженной борьбы, в том числе ядерное оружие.

    Депутат назвал сразу три страны, которые могут ждать, по его словам, «обнуления» и от которых можно ожидать мер по блокаде Калининградской области: это Эстония, Литва и Латвия. Он напомнил, что Эстония в середине мая этого года уже атаковала танкер, шедший на загрузку нефти в российский порт. Тогда в дело пришлось вмешаться российскому истребителю Су-35.

    «В ущерб себе до минимума снизила транзит в Калининградскую область Литва», – добавил эксперт. Сейчас, по словам депутата, даже «Почта России» хочет «уходить на воду», потому что Литва вскрывает наши почтовые контейнеры на железной дороге, срывая, в нарушение всех правил, пломбы. Так что почтовые отправления в Калининград скоро будут отправляться паромами.

    По словам эксперта, идущие в Калининградскую область корабли охраняются конвоями. Их патрулируют и с воздуха. «Плюс на самих кораблях, которые к нам следуют, находятся специалисты по охране», – пояснил Колесник.

    Что касается Польши, то она давно перекрыла границу с Россией, через которую шла оживленная торговля, и местные польские магазины прогорели. «Поляки, в отличии от прибалтов, очень не хотят с Россией воевать, они хотят торговать. Однако их власти, как и власти прибалтийских стран, тоже могут попытаться спровоцировать конфликт. Готовыми нужно быть ко всему», – резюмировал депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО не скрывают, что имеют планы агрессии против Калининграда. Эксперты указывали, что обвинения стран ЕС в том, что российские самолеты якобы нарушают их воздушное пространство, являются провокацией с целью создать почву для оправдания блокады Калининградской области. В Финляндии открыто признавали, что возможная блокада Калининградской области станет де-факто объявлением войны против России.

    Комментарии (0)
    Журналист Бажанов получил согласие на брак после эфира «Итогов года»

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Екатеринбургский журналист публично попросил руки у девушки в эфире «Итогов года с Владимиром Путиным» и получил положительный ответ.

    Журналист Кирилл Бажанов из Екатеринбурга сделал предложение своей возлюбленной во время эфира «Итоги года с Владимиром Путиным». Молодой человек пришел на мероприятие с табличкой «Хочу жениться», украшенной пятью нарисованными сердечками и был одет в костюм с яркой алой бабочкой и брошью в тон.

    По словам девушки, передает ТАСС, она не знала о планах возлюбленного. «Не знала [о задумке]. Ответила «да», – сообщила она в разговоре с журналистами.

    Жест Бажанова вызвал активное обсуждение в зале и в социальных сетях, многие присутствующие поддержали молодого человека аплодисментами. Теперь пара готовится к предстоящей свадьбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кирилл Бажанов во время эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным» сделал предложение своей девушке и пригласил президента на свадьбу.

    Журналист отметил, что тщательно продумал образ жениха поскольку встречается со своей девушкой уже восемь лет и его очень волнует вопрос поддержки молодых семей.

    Комментарии (4)
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент подвел итоги года, за четыре с лишним часа рассмотрев обращения со всей страны и ответив на вопросы российских и иностранных журналистов.

    Президент России Владимир Путин в пятницу подвел «Итоги года» совместив по традиции пресс-конференцию с прямой линией. Глава государства за четыре часа 27 минут ответил на 77 обращений, поступивших как от журналистов в Гостином Дворе, так и от участников прямой линии, включая телефонные звонки, сообщения через соцсети и мессенджеры, пишет ТАСС.

    Организаторы вывели на экраны до 30 вопросов, поступивших дистанционно, но основная часть обращений исходила все же от журналистов, некоторые задавали по несколько вопросов.

    В числе присутствовавших были иностранные репортеры – журналистам из Белоруссии, Сербии, Китая, а также США, Британии и Франции удалось задать свои вопросы президенту без посредников.

    За последний час Владимир Путин отвечал на вопросы по теме утильсбора, лекарственного обеспечения и городского развития Москвы. Отдельно президент упомянул платформу MAX, заявив о достижении страной полного цифрового суверенитета.

    На пресс-конференции прозвучали и личные вопросы: глава государства рассказал о своем рабочем графике, признался, что трудится до ночи и даже пошутил о нарушении трудового законодательства.

    Также Путин отметил, что не собирает материалы для мемуаров, никогда не отправлял видеокружки в мессенджерах и признал наличие определенной профессиональной деформации, как и у любого человека. В эфире президент также надиктовал послание для будущих поколений, которое предложил поместить в капсулу времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время «Итогов года» Владимир Путин признался, что ощущает прошлый Новый год, как если бы он был всего две-три недели назад.

    Ранее сообщалось, что к эфиру поступило более 2,5 млн обращений, и министерства уже начали работу над ними. Искусственный интеллект GigaChat от «Сбера» помогает обрабатывать этот массив данных.

    Основные темы обращений касались социальной политики, поддержки участников СВО, экономической ситуации и жилищных вопросов. Сбор обращений начался 4 декабря, к обработке привлекли операторов-ветеранов спецоперации и волонтеров Народного фронта.

    Комментарии (0)
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость повышения боеспособности армии за счет внедрения новых видов стратегических вооружений.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы страны стали самыми боеспособными в мире, передает ТАСС.

    На итоговой пресс-конференции Путин отметил, что развитие Вооруженных сил обеспечивает их превосходство пофактическим показателям, включая внедрение новых видов вооружения стратегического характера.

    Глава государства отметил: «Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооруженных cил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера. Это все большие события в жизни страны, не только в жизни Вооруженных cил».

    В ходе подведения итогов года Путин заявил, что Россия сегодня занимает лидирующие позиции в сфере беспилотников. Российская армия ведет наступление по всем направлениям фронта.

    Комментарии (0)
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломаты из российского посольства добиваются консульского доступа к гражданину РФ Виталию Звягинцеву, которого подозревают в якобы шпионаже и арестовали в Израиле.

    Российское посольство в Израиле обратилось с официальным запросом о предоставлении консульского доступа к задержанному гражданину РФ Виталию Звягинцеву, передает РИА «Новости».

    В диппредставительстве сообщили, что работают над выяснением всех деталей инцидента и держат ситуацию под контролем. По информации посольства, напрямую от самого задержанного или его родственников никаких обращений не поступало.

    Об аресте россиянина ранее рассказали в израильской службе безопасности ШАБАК и министерстве обороны. По их данным, Звягинцева задержали в начале декабря по подозрению в шпионаже на Иран. Сообщается, что тридцатилетний Звягинцев работал в Израиле и с октября 2025 года начал контактировать с оператором иранской разведки, который называл себя «Роман» и утверждал, что проживает в России.

    В материалах ШАБАК говорится, что, действуя по указаниям куратора, россиянин выполнял задания, связанные со съемкой объектов инфраструктуры и судов в израильских портах. За выполненную работу Звягинцев получал оплату в цифровых валютах. В пятницу прокуратура Израиля официально выдвинула ему обвинения в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская разведка проникла на сверхсекретный военный объект в Израиле. За прошлый год израильская служба безопасности «Шабак» задержала от 20 до 30 иранских агентов.

    Комментарии (2)
    Командир бригады «Эспаньола» Станислав Орлов официально признан погибшим

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольческая бригада футбольных фанатов «Эспаньола» сообщила о гибели командира объединения Станислава Орлова по прозвищу «Испанец», пишут СМИ.

    Смерть своего командира Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», подтвердила бригада «Эспаньола» в своем Telegram-канале, передает Газета.ru. Официального заявления о причинах и обстоятельствах гибели пока не опубликовано: сообщается, что правоохранительные органы продолжают устанавливать точные детали произошедшего.

    Сослуживцы Орлова пояснили, что после завершения проверочных процедур появится официальная информация о месте и причине его гибели.

    10 декабря СМИ сообщили о задержании Орлова вместе с Алексеем Живовым по подозрению в торговле оружием, однако эти сведения не нашли подтверждения в правоохранительных структурах, а дальнейших контактов с ними не удалось установить.

    11 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ссылался на Эдгарда Запашного, когда опубликовал сообщение о гибели Орлова, однако публикация позднее была удалена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Эспаньола» принимали активноеучастие в боях в Часов Яре. До этого подразделение сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР.

    Напомним, что «Эспаньола» является добровольческим отрядом из футбольных фанатов разных клубов.

    Комментарии (0)
    Набиуллина назвала иск ЦБ к Euroclear своевременным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иск Банка России к Euroclear был подан своевременно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

    По ее словам, причины подачи иска именно сейчас «уместно будет раскрыть позже», передает ТАСС. «А что будет дальше, как будет исполняться решения суда – это будет определено после вступления решения суда в законную силу», – добавила Набиуллина.

    Она также отметила, что ей сложно комментировать мотивы стран Евросоюза, которые не одобрили конфискацию российских активов. Глава ЦБ считает, что это связано с «подрывом базовой основы функционирования международной финансовой системы». По ее словам, такое решение могло иметь серьезные последствия для мировых финансовых процессов.

    Кроме того, Набиуллина подтвердила, что Банк России ходатайствовал о рассмотрении этого дела в закрытом режиме, поскольку в материалах будет изложена информация, относящаяся к банковской тайне.

    Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж, а не кражу, отметив возможные тяжелые последствия.

    Провал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен.

    Комментарии (2)
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили назвал «отражением кризиса в Европе» призыв французского лидера Эммануэля Макрона к контактам с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «очевиден огромный кризис» в Европе, поэтому такой призыв был «необратимым». «У них нет иного выхода, ищут пути для выхода из ситуации и завершения войны на Украине», – сказал президент Грузии.

    Кавелашвили считает, что евробюрократия начинает осознавать последствия дальнейшей эскалации конфликта. Президент Грузии отметил, что сейчас все больше стран «хотят выбрать мирную позицию, которой придерживается Грузия».

    В этой связи он напомнил, что Россия и Украина были в свое время близки к договоренностям, которым помешала позиция тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона.

    Напомним, Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С января 2026 года минимальная розничная цена водки за 0,5 литра вырастет до 409 рублей, новый приказ Минфина устанавливает правила до 2031 года.

    Согласно опубликованному приказу Минфина на официальном портале правовой информации, с 1 января 2026 года минимальная розничная цена водки в России составит 409 рублей за 0,5 литра, передает ТАСС. Ранее она составляла 349 рублей.

    Для бренди минимальная розничная цена будет повышена с 472 до 605 рублей за 0,5 литра, для коньяка – с 651 рубля до 755 рублей за тот же объем.

    В документе также сказано, что минимальная отпускная цена на водку для производителей составит 337 рублей за 0,5 литра, а оптовая – 351 рубль. Для бренди отпускная цена будет на уровне 457 рублей, оптовая – 463 рубля, для коньяка отпускная цена установлена на отметке 546 рублей, оптовая – 577 рублей за 0,5 литра.

    Указанные положения приказа Минфина вступают в силу с 1 января 2026 года и будут действовать по 31 декабря 2031 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производство водки в России за январь-ноябрь 2025 года снизилось на 5,5% и составило 69,5 млн декалитров.

    Эксперт Дмитрий Трепольский в октябре прогнозировал рост стоимости водки и коньяка из-за увеличения акцизов и производственных издержек, что приведет к подорожанию бутылки минимум на 30 рублей.

    До этого Роскачество признало водку наиболее безопасным продуктом в России.

    Комментарии (3)
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Наиболее яркий моментом программы «Итоги года» стало обращение Владимира Путина к потомкам, в котором он представил образ России в будущем – светлой и полной надежд страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов.

    «Формат «Итогов года» президентом давно превратился в способ поддержания высокого уровня доверия между главой государства и обществом. Любой желающий мог убедиться, что Владимир Путин отлично разбирается во всех государственных вопросах, понимает их с поразительной точностью и четкостью», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Самое главное – президент на деле показывает, что в прямом диалоге с ним не существует запретных тем. Даже самые сложные проблемы он готов обсуждать с гражданами, что наглядно демонстрирует высокую степень внимания Путина к повседневным запросам каждого россиянина», – акцентирует собеседник.

    «В рамках программы наиболее отчетливо звучала важная тема: в центре общественной жизни и государственной политики сегодня находится семья, ее развитие и пополнение. В этом нет ничего удивительного, ведь речь идет о важном институте традиционных ценностей, от которого зависит и улучшение демографической ситуации в стране», – поясняет эксперт.

    «Не меньше внимания президент уделил проблемам безопасности России. На фоне продолжающейся спецоперации это тоже крайне значимая тема. При этом глава государства также подчеркнул важность поддержки наших бойцов, воюющих в зоне СВО. Россия гордится своими защитниками», – добавляет он.

    «Еще одна интересная деталь – это особое отношение Путина к будущему нашей страны. Не случайно во время трансляции он продиктовал письмо потомкам.

    Для того чтобы развиваться, модернизироваться, мы должны понимать конечную цель пути, а для этого важно сформировать образ того государства, к которому стремимся, который мы намерены воплотить в жизнь», – говорит собеседник.

    «Президент демонстрирует гражданам слаженный образ этого будущего – яркий, светлый, полный надежд. Это сигнал даже не на десятилетия, а на столетия вперед. И мы, граждане России, принимаем нарисованную президентом картину и активно трудимся ради ее реализации», – завершил Асафов.

    Напомним, в Москве завершилась программа «Итоги года» с Владимиром Путиным. В рамках нее президент ответил на 77 обращений, поступивших как от журналистов, так и от простых граждан.

    Одной из наиболее запомнившихся тем стало рассуждение президента о том, что бы он положил в «капсулу времени». Глава государства, в частности, решил остановиться на послании, текст которого он продиктовал в прямом эфире.

    «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда: нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте – мы шли вперед, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас.

    Если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно и у нас многое получилось.

    Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – процитировал послание президента потомкам официальный сайт Кремля.

    Комментарии (3)
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Марко Рубио, обсуждая на брифинге с журналистом программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в шутку сравнил пресс-конференцию президента России и собственные ответы на вопросы.

    Журналист начал свой вопрос с имени российского лидера, на что Рубио ответил: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?». Он также в шутку предположил, что президент России решил прошедшим мероприятием «перекрыть» выступление самого Рубио.

    Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы Путин, госсекретарь заявил, что не сможет показать такой же результат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Рубио отметил, что отвечал на вопросы на испанском, добавив в шутку, что вряд ли по-испански говорил и Путин.

    В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге. В последние месяцы пресс-зал министерства пустеет, так как Рубио занимает сразу несколько государственных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову.

    Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Разговор длился 4 часа 27 минут. Этот формат стал одним из самых продолжительных в истории подобных мероприятий.

    Комментарии (0)
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время итоговой прямой линии специально поддержал журналиста из Екатеринбурга Кирилла Бажанова, который в эфире сделал предложение своей возлюбленной.

    Ведущая Екатерина Березовская прервала ход программы, чтобы сообщить, что девушка дала согласие. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия-24».

    Путин отметил важность материальной поддержки, подчеркнув: «Кирилл задался вопросом о материальной стороне дела. На самом деле правильно – мужчина должен думать о том, как внести существенный вклад в решение материальных вопросов. Вот мы с шапкой сейчас по кругу пойдем и соберем вам как минимум на свадьбу».

    Ранее Путин в ходе «Итогов года» заявил, что допускает возможность любви с первого взгляда.

    Комментарии (0)
    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральная избирательная комиссия готова организовать голосование для граждан Украины, находящихся на территории России, если соответствующее решение будет принято, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

    Памфилова подчеркнула, что комиссия обеспечит процедуру на самом высоком уровне.

    «Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне», – отметила Памфилова, ее слова приводит Telegram-канал ЦИК.

    Напомним, президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    Комментарии (7)
