Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений

Политолог Мартынов: Многие участники СВО – это поколение 90-х

Tекст: Андрей Резчиков

«Мы склонны клеить ярлыки на целые поколения, но мы ответственны за своих детей. Если что-то пошло не так в какой-то момент, то в первую очередь это не поколение потерялось, а взрослые не смогли их должным образом воспитать», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Сегодня, подчеркивает политолог, Россия противостоит практически всему коллективному Западу. «Принимая эти вызовы, то самое поколение 90-х, на которое наклеили ярлык «потерянное», встало на защиту страны. Многие участники СВО – это поколение 90-х. Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, Путин верит в нашу молодежь», – заявил Мартынов.

По его мнению, участники СВО, студенты, молодые карьеристы и даже футбольные хулиганы – части одного поколения с общей системой ценностей. «В том-то и особенность молодежи, что среди них, в отличие от взрослых, нет раскола в понимании базовых принципов. Это все те же молодые люди. Когда возникает такой вызов, как СВО, они вместе решают сложнейшие задачи, стоящие перед страной», – добавил он.

Мартынов также обратил внимание на готовность Путина работать с Западом при взаимном уважении. «Ничего невероятного в этом нет. Мы живем в великой стране-цивилизации. Россия – одна из ведущих держав по всем видам суверенитета. Поэтому мы готовы вежливо разговаривать со всеми, но при условии, что с нами тоже разговаривают вежливо», – пояснил собеседник.

Что касается демографической политики, то здесь, по словам политолога, Путин сочетает материальные и ценностные стимулы. «Я убежден, что рождение детей – это чудо. А то, что государство помогает семьям – эту практику нужно только развивать. Но дети рождаются не из-за материнского капитала, а скорее наоборот», – считает он.

Также президент, по мнению эксперта, честно объяснил необходимость непопулярных фискальных мер, одновременно дав сигнал об их возможном временном характере. «Фискальные меры – чувствительная тема. Но это мировая практика. Некоторые коррекции необходимы для сбалансированности бюджета, и, когда ситуация изменится, налоги будут снижены», – рассуждает Мартынов.

«Важно и то, что президент понятно и простым языком объяснил людям суть происходящего. Жанр практически личного общения главы государства со всей страной – дорого стоит, формат «Итогов года» не имеет аналогов в мире», – заключил политолог.

В пятницу в эфир вышла передача «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства отвечал на вопросы журналистов и жителей страны в течение четырех с половиной часов.

Президент не согласился с тем, что поколение 90-х было потеряно для страны. «Это вечная проблема – отцов и детей, и известная книжка Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит. И в практике жизни всегда, всегда, из поколения в поколение, одно и то же: «при нас», «мы вот тогда», «а вот сейчас не то»… Да, для старших поколений какие-то вещи, привычки молодых людей кажутся и нелепыми, и неуместными, но в критической ситуации человек проявляется. В нашей истории было так всегда», – сказал Путин.

На вопрос журналиста «Би-би-си» о будущем России глава государства сказал, что «мы готовы с вами работать, и с Великобританией, и с Европой в целом, и с Соединенными Штатами, но на равных, при уважительном отношении друг к другу».

В ходе эфира речь зашла о семейных ценностях и рождении детей. Путин напомнил, молодому журналисту, что в России создана целая система поддержки семей с детьми, в том числе и студенческих семей.

«Ждать бесконечно улучшения материального положения, получения образования и прочее, и прочее можно бесконечно, но лучше не откладывать рождение ребенка, это часть нашей жизни, и мы должны идти по этой жизни так, как есть. Продолжение рода – тем более вы наверняка человек верующий, да? – это, может быть, божественная миссия человека. И поэтому мы, конечно, будем продолжать эти меры поддержки», – сказал глава государства.