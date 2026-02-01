Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби

Tекст: Катерина Туманова

«Был доклад нашей переговорной команды, есть договорённости о трёхсторонней встрече, она будет в среду или в четверг, как в прошлый раз. <...> В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Напомним, 1 февраля New York Times писала, что второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта перенесен на несколько дней. Причиной указывала недавняя встреча российской и американской сторон в США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский перед встречей в Абу-Даби отказался от компромиссов по Донбассу и ЗАЭС. Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно. Власти США заявили, что воодушевлены усилиями России по достижению мира на Украине.