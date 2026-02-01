  • Новость часаСредства ПВО за пять часов уничтожили над регионами России более 20 дронов ВСУ
    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    NYT: Встреча России, США и Украины в Абу-Даби отложена
    Путин позвонил Наине Ельциной
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    1 февраля 2026, 22:55 • Новости дня

    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби

    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Владимира Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам Зеленского, после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым, он назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

    «Был доклад нашей переговорной команды, есть договорённости о трёхсторонней встрече, она будет в среду или в четверг, как в прошлый раз. <...> В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

    Напомним, 1 февраля New York Times писала, что второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта перенесен на несколько дней. Причиной указывала недавняя встреча российской и американской сторон в США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский перед встречей в Абу-Даби отказался от компромиссов по Донбассу и ЗАЭС. Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно. Власти США заявили, что воодушевлены усилиями России по достижению мира на Украине.

    1 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ударные беспилотники БМ-70 с системой спутникового управления нанесли точечные удары по аэродрому украинских войск в районе Миргорода Полтавской области.

    В Telegram-канале «Северный ветер» уточнили, что «инновационные дроны БМ-70 на спутниковом управлении работают в тылу врага».

    «Наши расчеты ударных БпЛА навели шороху на вражеском аэродроме в районе Полтавской области. Точными ударами уничтожены РЛС П-18, а также самолеты F-16 и Су-27 противника», – говорится в сообщении.

    В субботу военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.

    Во вторник министр обороны Украины Михаил Федоров заявил об использовании Россией дронов с системой Starlink.


    1 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах

    Эксперт Кашин: России нужно нарастить ресурсы для взлома терминалов Starlink

    Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Блокировка БПЛА с незарегистрированными терминалами Starlink на Украине осложнит выполнение задач как ВСУ, так и ВС России. Москве придется направить большие ресурсы на цифровой взлом этой системы, считает военный эксперт Василий Кашин. Ранее в SpaceX сообщили о контрмерах против использования Россией Starlink.

    «Одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ – это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 км/ч. Это затруднит размещение терминала на беспилотниках», – пояснил военный эксперт Василий Кашин.

    «Вторая мера дополняет первую: создание «белого списка» находящихся на территории Украины модемов Starlink. Все остальные будут автоматически блокироваться. Разумеется, это затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где используются незарегистрированные терминалы, купленные на деньги волонтеров или спонсоров», – продолжил он.

    «Допускаю, что обе этих меры технически реализуемы. Они создадут неудобства украинским гражданским пользователям и военным, но они повлекут осложнения и для российских сил. У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в «белый список», – полагает собеседник.

    Ранее советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования Россией терминалов Starlink для ударов дронами в зоне СВО. Он уточнил в своем Telegram-канале, что это коснулось также украинских пользователей.

    «Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется осуществить дополнительные меры», – написал гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Сообщения о том, что российские войска пользуются Starlink, появились еще в 2023 году. По сообщениям ряда СМИ, поставки в Россию идут из ОАЭ. Терминалы перед ввозом регистрируют на иностранные компании, после чего активируют аккаунт на любое имя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России используют эту систему связи и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    1 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    @ Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти обратились к Евросоюзу за беспрецедентной суммой поддержки, которая во много раз превышает ежегодные государственные расходы страны, подсчитали СМИ.

    Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о беспрецедентной финансовой поддержке в объеме 1,5 трлн долларов, сообщает РИА «Новости». Эта сумма превышает годовые расходы украинского бюджета в 14 раз, следует из расчетов агентства на основе данных Минфина Украины.

    Бюджет Украины на 2026 год предусматривает расходы в 4,83 трлн гривен, что эквивалентно 108,05 млрд долларов по расчетному курсу 44,7 гривны за доллар. Такая поддержка со стороны Евросоюза позволила бы Киеву покрывать все бюджетные расходы более чем на десять лет вперед.

    Эксперты подчеркивают, что объем запрошенных средств является рекордным для международной финансовой помощи и может стать самым крупным единовременным траншем в истории отношений Украины и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза передало лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, включающими сумму 1,5 трлн долларов.

    Евросоюз с февраля 2022 года по декабрь 2025 года направил на Украину 103,29 млрд евро для финансовой, бюджетной и гуманитарной поддержки.

    1 февраля 2026, 15:20 • Новости дня
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил перспективы Владимира Зеленского с судьбой героев Михаила Булгакова, заявив, что исход уже предрешен и изменить ситуацию невозможно.

    В интервью ТАСС, а также Reuters и проекту Wargonzo, Медведев подчеркнул, что не собирается обсуждать судьбу Зеленского в деталях.

    «Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить», – заявил Медведев, процитировав Михаила Булгакова. Фрагмент интервью Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

    В воскресенье Владимир Зеленский не исключил возможность повторного выдвижения на пост президента Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев сообщил, что Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени.

    1 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос ограничения военного потенциала Киева становится актуальным на фоне заявлений о скором вступлении Украины в Евросоюз, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Могу сказать, что с учётом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Киев будет технически готов к вступлению в Евросоюз в первом полугодии 2026 года, а полностью – в 2027 году. Он выразил желание закрепить конкретную дату вступления Украины в ЕС в мирном договоре по итогам конфликта.

    По словам Зеленского, Украина ведёт переговоры по открытию необходимых кластеров для подготовки к членству и рассчитывает на поддержку европейских стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО может привести к войне с Россией. Минобороны Украины заявило о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества.

    1 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Следователи перечислили рабочие версии пропажи семьи Усольцевых

    Tекст: Катерина Туманова

    В качестве основной версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае рассматривается несчастный случай, а возможность их побега официально исключена, сообщила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

    По её слова, изначально рассматривали три основные версии произошедшего, первая из которых заключалась в том, что люди самостоятельно отправились в лес  или в горную местность и приняли решение скрыться.

    «Вторая версия, что они дошли до какой-то точки в тайге либо шли уже обратно, и с ними произошел несчастный случай. Поэтому они не смогли вернуться. Третья версия – это криминальный характер смерти, то есть нападение на территории, где они находились, и сокрытие трупов в лесу либо вывоз их куда-то», – рассказала Сырымбетова ТАСС.

    Он уточнила, что при расследовании версия о побеге была опровергнута. Против неё свидетельствовали собранные по делу доказательства. Две остальные версии планомерно отрабатываются.

    С учетом того, что уже установлено следствием, приоритетной остается версия несчастного случая на территории Кутурчинского Белогорья, подытожила представитель СК России.

    Напомним, 2 октября 2025 года МВД по Красноярскому краю сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время похода в направлении горы Буратинка. По факту их безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело пункту «а», части 2, статьи 105 УК России (Убийство двух или более лиц).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следствие рассматривает возможность, что исчезновение семьи в тайге связано не только с несчастным случаем, но и с преступными действиями. Выяснилось, что глава семьи Сергей Усольцев привлекался к административной ответственности и участвовал в американской программе в 1990-х годах.

    Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» заявили, что найти пропавшую семью Усольцевых в Красноярском крае возможно после схода снега. Эксперт-поисковик оценила вероятность ухода семьи Усольцевых жить в тайгу.

    1 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Российский боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF

    Муртазалиев проиграл бой Келли и лишился титула чемпиона IBF

    Российский боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В поединке в британском Ньюкасле россиянин Бахрам Муртазалиев проиграл британцу Джошу Келли судейским решением, уступив чемпионский пояс IBF.

    Бахрам Муртазалиев не смог защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг, уступив в поединке из 12 раундов, который прошёл в Ньюкасле британцу Джошу Келли, передает ТАСС.

    Келли победил Муртазалиева решением судей. Для Муртазалиева это первое поражение в профессиональной карьере после 23 побед, из которых 17 были одержаны нокаутом.

    Келли впервые участвовал в бою за титул чемпиона мира и одержал 18-ю победу в карьере, девять из которых закончились нокаутом.

    Муртазалиев завоевал чемпионский пояс IBF в апреле 2024 года, победив немца Джека Кулкая нокаутом в 11-м раунде, а в октябре того же года выиграл у Тима Цзю техническим нокаутом в третьем раунде. Он работает с американской промоутерской компанией Top Rank и ранее был обязательным претендентом на титул IBF.

    Келли ранее проиграл россиянину Давиду Аванесяну бой за титул чемпиона Европы в 2021 году, а также добивался успехов на любительском ринге, становясь чемпионом Англии и бронзовым призером Европейских игр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, россиянин Гассиев нокаутировал болгарина Пулева и стал чемпионом мира WBA. Россиянин Немков завоевал титул чемпиона PFL в тяжелом весе. Россияне выиграли медальный зачет на XXIII чемпионате мира по боксу


    1 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооружённые силы Украины (ВСУ) за январь 2026 года потеряли в зоне СВО более 38,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, следует из сводок Минобороны России.

    Согласно данным оборонного ведомства, с 1 по 9 января ВСУ лишились 11 355 человек в зоне действия российских группировок. С 10 по 16 января – 8 695 человек, а с 17 по 23 января – 8 810 солдат. В период с 24 по 31 января – 9 785 военнослужащих, подсчитали в ТАСС.

    В целом потери в личном составе ВСУ за месяц достигли 38 645 военнослужащих, при этом наибольшие потери армия Украины понесла в секторах действия бойцов. российской группировки «Центр».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Центр» водрузили российский флаг в Димитрове. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта из-за дезертирства в ВСУ. Россия в 2026 году поведёт наступление на двух основных направлениях СВО.


    1 февраля 2026, 12:32 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия освободила населенный пункт Зеленое в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Российская армия освободила населенный пункт Зеленое в Харьковской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В сводке ведомства отмечается: «Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Зеленое в Харьковской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военнослужащие России также освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Подразделения российских войск освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    1 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Начало последнего месяца зимы отметится в Московском регионе низкими температурами и отсутствием снегопадов из-за антициклона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Нет, снегопадов не будет, потому что антициклон формируется над Кольским полуостровом, давление будет повышаться, поэтому температуры очень низкие. Хорошо выраженные морозы прогнозируются, это приведет к тому, что уже в ближайшую ночь температура в Москве в спальных районах –20... –22 градуса. Вот только в центре будет минус 17-18, что тоже совсем не жарко», – сообщил он ТАСС.

    По словам синоптика, дневные температуры по региону прогнозируются –12...–17 градусов, в Москве –13... –14 градусов, осадков почти не ожидается.

    В воскресенье, 1 февраля, местами будет небольшой снег. Ночные температуры в Москве достигнут –20... –22, по области –25 градусов.

    Вильфанд предупредил, что морозная погода будет сопровождаться северным ветром 6-11 м/с, что усиливает холод.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах. В ЦФО ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов. Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве.

    1 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Сальдо призвал освободить умы жителей правобережной Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Кроме правобережья Днепра в Херсонской области, в освобождении нуждаются умы местных жителей, охваченных западной идеологией, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наша цель благородна и справедлива: нам нужно всё сделать для того, чтобы освободить людей, живущих на правобережной части Украины от вторгшегося в их умы и вторгающегося в дальнейшем духа, который навеян западными идеологами», – заявил он ТАСС.

    По его словам, иначе всё ведёт к уничтожению личности, идентичности, уничтожению культурных традиций, насаждению чуждых традиций и идей, которые не свойственны людям, проживающим на этой территории.

    Сальдо считает освобождение «от вторжения в умы» такой же важной задачей спецоперации, как освобождение территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переходе в собственность России имущества украинских олигархов. Также он сообщал, что власти Украины перестали помогать оставшимся в Херсоне гражданам.

    1 февраля 2026, 02:41 • Новости дня
    На Украине власти и военные не поделили землю под кладбище для солдат ВСУ

    На Украине земля для мемориального кладбища стала поводом для скандала

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный суд на Украине признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области, что не устроило военных, которые пообещали, что землю придут «защищать ветераны».

    Коллегия Верховного суда отклонила кассационные жалобы Киевской ОВА и госучреждения «Национальное военное мемориальное кладбище», оставив в силе решения предыдущих инстанций. Последние изъятие земли под мемориальный комплекс признали противоправным, так как эти земли входят в заповедный фонд, где вырубка запрещена, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

    Этим решением строительство на кладбище останавливается, хотя захоронения там ведутся с августа 2025 года.

    Решение суда среди военных вызвало недовольство и протесты, они призывают общественность защищать военное кладбище, от суда требуют отменить решение.

    При том, что местные жители выступали против строительства кладбища, напоминает ТАСС. По словам жителей, под выбранным для кладбища земельным участком находятся высокие грунтовые воды, могилы могут подтапливаться, что грозит 12 сёлам Киевской области.

    Несмотря на протест и решения суда, было проведено торжественное открытие кладбища с участием Владимира Зеленского, напоминает агентство. Оно строилось, пока жители протестовали и выражали недовольство. В июле 2025 года в кабмине Украины сообщили о 6 тыс. мест для первых захоронений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. На кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times.

    В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет  кладбище.

    1 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Россия объявила в розыск экс-премьера Украины Яценюка

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявлен в России в розыск по уголовной статье, указано в базе МВД России.

    «Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>переобъявлен» , приводит РИА «Новости» сведения из базы МВД России.

    Как ранее отмечали в Следственном комитете России, Яценюку, а также экс-руководителю администрации президента Украины Сергею Пашинскому и бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице заочно предъявлены обвинения.

    По данным ведомства, они входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в решении о начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

    В Следственном комитете указывали, что в результате этих действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, среди которых 44 ребенка.

    Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва в 2024 году передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе. Генпрокуратура в 2025 году направила в суд дело о геноциде в Донбассе со стороны Киева. Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины.

    1 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года российские военнослужащие взяли под контроль 24 населённых пункта в различных областях зоны спецоперации, включая Запорожскую и Донецкую, следует из сводок Минобороны России.

    На основе сводок Минобороны, российские военные с начала 2026 года освободили 24 населённых пункта, десять из которых – в Запорожской области. Там бойцы группировок «Восток» и «Днепр» взяли под контроль Терноватое, Новояковлевку, Речное, Прилуки, Павловку, Жовтневое, Белогорье, Новобойковское, Зеленое и Петровку, согласно подсчетам ТАСС.

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцы группировок «Центр» и Южной группировки войск освободили шесть населенных пунктов: Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное и Торецкое.

    В Харьковской области подразделения «Запад» и «Север» взяли под контроль Купянск-Узловой, Старицу, Симиновку и Подолы.

    В Сумской области группировка войск «Север» освободили Грабовское, Комаровку и Белую Березу. Также усилиями бойцов группы «Восток» под контроль российских сил перешёл населённый пункт Братское в Днепропетровской области.

    Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 15 января заявил, что в первые две недели января российские войска освободили около восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    1 февраля 2026, 13:29 • Новости дня
    Ограничения на Starlink ввели на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ограничения на использование сети Starlink были введены на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.

    По его словам, ограничения на использование спутниковой связи Starlink были введены на Украине, передает РИА «Новости». Бескрестнов сообщил, что многие пользователи уже столкнулись с первыми контрмерами в работе системы. По его словам, «текущие решения (ограничения на использование Starlink) являются временными, или скажу по-другому – экстренными».

    Ранее стало известно, что у Вооруженных сил Украины возникли серьезные проблемы при использовании Starlink, из-за чего украинское Минобороны обратилось к компании SpaceX с просьбой помочь в их решении. Бескрестнов также подчеркнул, что необходимо собрать всю информацию о пользователях услуг SpaceX в рядах ВСУ.

    Как пишет издание «Страна.ua», вероятно в ближайшее время на Украине будет отключена часть устройств, работающих через Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск ответил министру обороны Украины по поводу использования спутниковой связи Starlink.

    Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Перебои в работе Starlink фиксировались по всему миру.

