Силы ПВО сбили 41 украинский дрон за три часа

Минобороны сообщило об уничтожении 41 БПЛА над семью регионами России

Tекст: Мария Иванова

За три часа российские силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа над различными регионами страны, передает Минобороны.

С 17.00 до 20.00 по московскому времени дежурные расчёты сбили 13 дронов в Брянской области, девять – в Курской, семь – в Белгородской, пять – в Калужской, четыре – в Орловской, два – в Липецкой и один – в Воронежской области. Оперативная информация о возможных разрушениях или пострадавших не приводится.

Минобороны уточняет, что атаки осуществлялись самолетными беспилотниками, однако все они были своевременно обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Ранее в субботу силы ПВО России за девять часов сбили 24 украинских беспилотника.

За минувшую ночь средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников над регионами России.