Силы ПВО сбили 41 украинский дрон за три часа
Минобороны сообщило об уничтожении 41 БПЛА над семью регионами России
Вечером над семью российскими регионами за три часа были уничтожены 41 украинский беспилотник, из которых больше всего сбито в Брянской области.
За три часа российские силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа над различными регионами страны, передает Минобороны.
С 17.00 до 20.00 по московскому времени дежурные расчёты сбили 13 дронов в Брянской области, девять – в Курской, семь – в Белгородской, пять – в Калужской, четыре – в Орловской, два – в Липецкой и один – в Воронежской области. Оперативная информация о возможных разрушениях или пострадавших не приводится.
Минобороны уточняет, что атаки осуществлялись самолетными беспилотниками, однако все они были своевременно обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны.
Ранее в субботу силы ПВО России за девять часов сбили 24 украинских беспилотника.
За минувшую ночь средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников над регионами России.