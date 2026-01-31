  • Новость часаРоссийские войска освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области
    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»
    МИД России осудил санкции США против Кубы
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    Маск заявил об изменении баланса сил в мире
    Конгрессвумен США Луна потребовала от Украины объяснений из-за захвата храма
    В материалы по делу Эпштейна включили заявление об изнасиловании Трампом девочки
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    31 января 2026, 12:22 • Новости дня

    В Киеве и Харькове остановилось метро из-за отключения электричества

    Метро Киева и Харькова остановили из-за отключения электроэнергии

    Tекст: Мария Иванова

    Метро в Киеве и Харькове полностью прекратило движение из-за перебоев с электроснабжением, сообщают местьные СМИ.

    Работа метро в Киеве и Харькове была полностью остановлена из-за отключения электроэнергии, передает ТАСС со ссылкой на украинский «24 канал».

    В сообщении отмечается, что метрополитен этих двух крупнейших городов страны прекратил движение поездов.

    Подробности причин отключения света и перспектив восстановления работы метро пока не приводятся. Несмотря на остановку общественного транспорта, официальная тревога в Киевском и Харьковском регионах объявлена не была.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов произошел масштабный транспортный коллапс.

    В Харькове ввели аварийные отключения из-за нехватки электроэнергии.

    31 января 2026, 03:40 • Новости дня
    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»

    Убившая военкора Татарского террористка Трепова дала интервью на ТВ

    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»
    @ кадр из видео телеканала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в отношении военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов) дала интервью журналисту Андрею Медведеву для телеканала «Россия 1».

    Об этом в Telegram сообщила телеведущая и журналистка Ольга Скабеева: «Террористка Трепова (убившая военкора Татарского) дала интервью».

    Скабеева пояснила, что в воскресенье на телеканале «Россия 1» выйдет фильм Андея Медведева «Предательство», где будет полная версия интервью. «Как ВСУ вербуют для диверсий детей. Как полжизни сидят за теракты. Касается каждого», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2023 года военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге. В январе 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве Татарского. Суд установил, что организатор убийства Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина – один и тот же человек, сотрудник Службы безопасности Украины.

    30 января 2026, 13:49 • Новости дня
    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев

    Песков: Зеленский просил личной встречи с Путиным, а не наоборот

    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сам проявил инициативу провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а российская сторона выразила готовность к встрече только в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков напомнил, что инициатива о личной встрече между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским исходила именно от Зеленского, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, российский президент не делал предложений о встрече и не приглашал Зеленского, а сам Зеленский неоднократно просил о такой встрече. Песков также уточнил, что Владимир Путин в ответ на инициативу Зеленского заявил о готовности встретиться, но только в Москве.

    Пресс-секретарь Кремля акцентировал внимание на важности этой последовательности событий, отметив, что заявления украинской стороны о проведении саммита в Киеве не соответствуют реальным обстоятельствам.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что считает невозможным встречу с Владимиром Путиным в Москве.

    До этого глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    В ответ Кремль пригласил Зеленского посетить Москву для встречи с Путиным и пообещал гарантии безопасности и условий работы.

    30 января 2026, 20:20 • Видео
    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    31 января 2026, 09:40 • Новости дня
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Фёдорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине.

    Американский предприниматель Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову, который обратился с просьбой помочь в предотвращении использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине, передает RT.

    В социальной сети X Маск написал Федорову: «Всегда рад».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Перебои в работе Starlink зафиксировали по всему миру.

    Глава компании SpaceX Илон Маск подтвердил наличие сбоя в работе системы Starlink.

    30 января 2026, 13:02 • Новости дня
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт Кнутов: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что жители Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского. У Киева есть простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Дональд Трамп заявил о личной просьбе к Владимиру Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода.

    «Дональд Трамп, обратившись к Владимиру Путину с просьбой о перерыве в ударах на время сильных морозов, признал результативность российских атак», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне собеседник напомнил заявления главы Белого дома о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    «Эти оценки основаны, вероятно, на докладах Пентагона. Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик. Другими словами, Вашингтон попросил побеждающую сторону о гуманитарном шаге. Причем речь идет о договоренности между Россией и США.

    Украинских властей мало заботит благополучие собственных граждан. «То, что киевляне и жители других городов Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского, его окружения и европейских стран. У Киева есть хороший и простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение», – подчеркнул Кнутов.

    «Но вместо этого украинское руководство использует население в качестве «живого щита» и обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военные предприятия, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.

    По его мнению, хотя Россия и ответила согласием на просьбу Трампа о перерыве в ударах по энергетике, это не означает остановки российских ракетных атак. «У наших военных есть и другие цели, по которым мы сможем ударить, если так решит военное руководство», – указал он.

    Эксперт допустил, что украинская сторона также взяла на себя обязательства не бить по российским энергообъектам, в том числе НПЗ. «Очередные провокации ВСУ в таком случае станут лишь очередным подтверждением для мирового сообщества о том, кто является препятствием к урегулированию», – заключил Кнутов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва официально пока не подтверждала договоренности. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Позже Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и договоренностей об «энергетическом перемирии». В качестве посредника выступила команда Трампа. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», – сказал он.

    Отметим, весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    30 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России

    Политолог Баширов ожидает завершения конфликта на Украине в 2026 году

    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия за осенне-зимний период 2025 года создала мощный фундамент для дальнейшего продвижения вглубь территории противника, остановить которое Украине не позволит разрушенная экономика и нехватка ресурсов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Владимиру Зеленскому, не желающему «сдавать Донбасс без боя», о реалиях на фронте.

    «2026-й год имеет все шансы стать годом завершения конфликта на Украине. При этом боевые действия будут окончены на условиях России. В пользу этого говорят сразу две тенденции», – считает политолог Марат Баширов, профессор ВШЭ.

    Первая – это положение дел на фронте. «ВС РФ продолжают наступать, беря под контроль один населенный пункт за другим. Конечно, можно задаваться вопросом о темпах, но нельзя забывать, что мы наступаем в крайне неблагоприятных условиях, – объясняет он. – Наши основные успехи пришлись на период с сентября по настоящее время, а осень и зима не благоприятствуют активным боевым действиям из-за низких температур и гололедицы. Однако фундамент, заложенный за эти месяцы, позволит российской армии значительно ускорить продвижение уже в конце весны».

    «Вторая тенденция – колоссальные проблемы украинского тыла. Его функционирование зависит от экономики, которая сейчас фактически заморожена. У офиса Зеленского огромные трудности с обеспечением даже минимального денежного оборота в стране», – продолжает эксперт.

    «На Украине разрушена энергосистема, значительная часть территорий осталась без электричества. Многие заводы и производства, не только военные, сейчас бездействуют – им попросту не на чем работать. А значит, и местным магазинам нечего продавать, – уточняет Баширов. – Это вынужденное бездействие бизнеса останавливает приток налогов в казну. Офис Зеленского довел страну до состояния, когда внутренние доходы близки к нулю. Страна может существовать только на деньги внешних спонсоров, но и их ресурсы не безграничны».

    «Кроме того, Европе теперь приходится выделять Украине еще большие суммы, чтобы компенсировать отсутствие внутренних поступлений в бюджет. Выдержат ли страны ЕС такую нагрузку? Крайне сомнительно. Эту проблему понимают на Западе. Глава МВФ Кристалина Георгиева уже говорила, что Киеву необходимо увеличивать бюджетные доходы. Но за счет чего? Проблему все видят, а решить ее невозможно», – заключил политолог.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс: «Динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять».

    О том, что Москва готова добиваться целей СВО военным путем, если дипломатия не сработает, еще в декабре говорил и Владимир Путин. «Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы», – отмечал глава государства.

    Путин подчеркивал, «цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты». «Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться», – говорил российский лидер.

    При этом в мировых СМИ активно обсуждается возможность скорого завершения конфликта и анализируются сценарии, которые называют «де-факто капитуляцией Украины». Так, например, американская газета The Wall Street Journal писала о конфиденциальных предложениях США, включающих признание Крыма российским и блокировку вступления Украины в НАТО.

    31 января 2026, 04:34 • Новости дня
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Орле сотрудники МЧС проведут извлечение части боезаряда ракеты из грунта и его обезвреживание вдали от от населенных пунктов, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Мероприятия по ликвидации части ракеты, обнаруженной 26 января, будут организованы 31 января в Орле. По словам губернатора, все необходимые подготовительные работы завершены силами ведомств. Специалисты МЧС планируют извлечь часть боезаряда из грунта и транспортировать ее на безопасное расстояние от города для ликвидации путем подрыва.

    Клычков сообщил в соцсети «ВКонтакте», что в связи с операцией будет проведена эвакуация жителей на семи улицах и в пяти садовых товариществах, попадающих в радиус 500 м от места обнаружения боеприпаса. Работы начнутся с 08.30, а по окончании обезвреживания ракеты власти обещают оперативно проинформировать население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, в том числе над Орловской областью.

    31 января 2026, 05:47 • Новости дня
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В январе многие пенсионеры-переселенцы на Украине столкнулись с прекращением выплат, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

    «Оказывается, для того чтобы получить пенсию, надо было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ», – сообщил Лубинец.

    По его совам, пенсионеров среди «временно перемещенных лиц» более 1,3 млн человек. При этом пенсионный фонд не уведомил граждан о необходимости подтвердить, что они не получают пенсии от России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, для подтверждения требовалось использовать веб-портал пенсионного фонда и электронную подпись, которой большинство пенсионеров не умеют пользоваться.

    Многие узнали о новых требованиях только после того, как выплаты не поступили на счета, что вызвало очереди и панику. Лубинец заявил, что государство переложило обязанность по сбору информации на пенсионеров, подвергнув их права риску из-за бюрократической процедуры.

    Он обратился к правительству с требованием упростить процесс подтверждения, продлить сроки и использовать уже имеющиеся государственные реестры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отмечали, что выплата пенсий на Украине зависит от финансовой поддержки Евросоюза и что власти Украины могут прекратить выплаты пенсий и зарплат госслужащим без этой поддержки.

    30 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Захарова предложила Украине запретить таблицу Менделеева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации вокруг запрета русского культурного наследия на Украине.

    Она саркастически предложила киевским властям «идти до конца» и запретить даже таблицу Менделеева после скандала с исполнением балета «Лебединое озеро» украинскими артистами, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что вот в этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?» – заявила Захарова во время брифинга.

    Она подчеркнула, что подобный скандал «возможен только в анекдоте и на Украине», добавив, что «так можно дойти вообще до отмены самих себя полностью».

    Напомним, украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро».

    Финская телерадиовещательная компания Yle в 2023 году сообщала, что после запрета на Украине русского балета украинские коллективы вынуждены уезжать за границу для того, чтобы иметь возможность репетировать произведения русских композиторов

    30 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Зеленский признал проблему «бусификации»

    Зеленский признал существование проблемы насильственной мобилизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский во время общения с украинскими журналистами заявил о наличии проблемы насильственной мобилизации в стране.

    Он сформулировал три главные задачи для министра обороны Михаила Федорова, среди которых назвал «разобраться с вопросом бусификации», то есть насильственной мобилизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна».

    В ходе беседы Зеленский также подчеркнул важность решения вопросов по контрактной армии и обеспечения безопасности воздушного пространства Украины.

    Ранее командование ВСУ признало необходимость насильственной мобилизации.

    В декабре в Харькове сотрудники военкомата попытались силой доставить в машину мужчину с сердечным заболеванием, но оставили на асфальте без помощи.

    30 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля

    Песков: Трамп попросил Путина не наносить удары по Киеву до 1 февраля

    Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и другим городам Украины до 1 февраля.

    Песков подтвердил, что Дональд Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой временно не наносить удары по Киеву, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Трамп попросил воздержаться от атак на столицу Украины до 1 февраля, чтобы способствовать подготовке к возможным переговорам.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов.

    Политолог Павел Данилин заявил, что недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием».

    30 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Скачко: Зеленский боится правды о жестах доброй воли Москвы

    Политолог Скачко: Зеленский пытается приписать себе чужой дипломатический успех

    Скачко: Зеленский боится правды о жестах доброй воли Москвы
    @ Yauhen Yerchak/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Согласие Москвы до февраля не бить по украинской энергетике Киев пытается представить как свой дипломатический успех, хотя по факту это результат договоренностей между лидерами России и США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский приписал Украине заслугу в приостановке ударов по ее энергетическим объектам.

    «Владимир Зеленский не может сказать правду и признать перерыв в российских ударах по украинской энергетике жестом доброй воли Москвы. Этим он сильно подставил бы своих евроатлантических кураторов, которых Киев считает партнерами», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В целом Банковая не упустит возможности пиара, приписав себе чужой дипломатический успех. Это один из элементов идеологической борьбы Киева с «агрессором», якобы вынужденным прервать удары по энергетике из-за умелой политики Зеленского. И безусловно, глава режима использует произошедшее в своей кампании перед потенциальными выборами», – уверен спикер.

    «Помимо этого, Зеленскому нужен этот кейс для попытки снять с себя ответственность за пробуксовку мирного процесса и полуразрушенную энергетику Украины. Приемы Банковой примитивны и предсказуемы, но вполне могут сработать при содействии ряда западных СМИ и истеблишмента. И я уверен, их помощь не заставит себя долго ждать», – отметил он.

    «Это же касается и приглашения Путина в Киев, о чем уже успел заявить Зеленский. Это попытка Киева увести украинское и по возможности западное общественное мнение от действительности. И этот пиар даже может частично сработать на не самой вдумчивой части аудитории», – пояснил эксперт.

    «Именно поэтому Зеленский откровенно наглеет на фоне доброго жеста Москвы. Он понимает, что часть украинцев воспримет риторику Банковой за чистую монету. Москва же не будет его осаживать ввиду абсурдности заявлений и невысокой субъектности самого Киева в данном контексте», – резюмировал собеседник.

    Ранее Зеленский заявил, что согласие Москвы не бить по украинской энергетике стало результатом переговоров украинской и американской делегаций. «Мы ценим усилия наших партнеров по защите жизней. Спасибо, президент Трамп! Наши команды обсуждали это в ОАЭ», – приводит его слова «Политика Страны».

    Кроме того, он пригласил президента России Владимира Путина в Киев. «Публично приглашаю его, если он решится, конечно. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву», – заявил он.

    Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по энергетике Киева и других городов Украины из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие.

    «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов. Москва пока официально не подтверждала договоренности.

    Между тем в Кремле подтвердили, что Трамп попросил Владимира Путина приостановить удары по Киеву. «Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю – до 1 февраля – от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российской лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА «Новости».

    31 января 2026, 06:19 • Новости дня
    Конгрессвумен США Луна потребовала от Украины объяснений из-за захвата храма
    Конгрессвумен США Луна потребовала от Украины объяснений из-за захвата храма
    @ Michael Brochstein/Keystone Press Agenc/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от украинского посла в США Ольги Стефанишиной явиться в ее офис для обсуждения ситуации с захватом храма в селе Кузьмин.

    «Несмотря на мои предупреждения, продолжается захват храма Рождества в Кузьмине, которого добивается Анатолий Михайлюк, местный олигарх, оказывающий давление на жителей, чтобы добиться незаконного захвата прихода», – заявила Луна в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Луна рассчитывает, что Стефанишина «объяснится» в связи с данной ситуацией.

    Ранее Луна заявила о намерении добиваться привлечения к ответственности украинских чиновников, причастных к захвату церквей, и пообещала обратиться к Ватикану, передает РИА «Новости».

    По ее словам, она получила видеообращение от православных христиан из села Кузьмин с просьбой о защите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается вытеснение Украинской православной церкви. В Вышгороде Киевской области представители ПЦУ предприняли попытку захватить действующий Пантелеймоновский храм канонической Украинской православной церкви. В декабре раскольники захватили храм УПЦ в Кировоградской области Украины.


    30 января 2026, 19:12 • Новости дня
    Украина не получила обещанные Байденом сотни миллионов долларов
    Украина не получила обещанные Байденом сотни миллионов долларов
    @ Joe Biden/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина так и не получила сотни миллионов долларов, которые были обещаны ей еще при администрации Джо Байдена, пишет Reuters.

    Причиной называют закрытие агентства USAID и последовавший за этим «бюрократический тупик», в котором оказалась финансовая помощь Киеву, говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что западные чиновники обеспокоены сложившейся ситуацией. Украинский представитель отметил, что Киев осведомлен о задержке, однако опасается, что открытое обсуждение вопроса может спровоцировать дипломатический резонанс. Также в материале говорится, что президент США Дональд Трамп часто сдержанно относился к просьбам Украины о поддержке.

    Отмечается, что ранее американская сторона выражала опасения, что выделяемые Украине средства могут использоваться не по назначению. «Поддержка администрацией Байдена энергетического сектора Украины стала катастрофой», – заявил представитель Административно-бюджетного управления Белого Дома.

    Ранее газета New York Post подсчитала, что США с 2014 года передали Украине военную помощь на сумму более 67 млрд долларов.

    30 января 2026, 17:50 • Новости дня
    В Музее войны в Киеве демонтировали надпись на русском о бесссмертии погибших
    В Музее войны в Киеве демонтировали надпись на русском о бесссмертии погибших
    @ Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Надпись «Их имена бессмертны, их подвиги будут жить вечно», размещенная на русском языке и посвященная памяти советских солдат, была снята с фасада Музея войны в Киеве.

    В демонтаже надписи лично участвовал директор музея, который использовал молоток для удаления букв, пишет украинское издание «Страна».  В администрации музея пояснили, что это решение связано с проведением политики «деколонизации».

    В 2023 году в Киеве демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать», который менее чем через год заржавел.

    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию
    Обрушение карьера в ДРК привело к гибели 227 человек
    Снегопады практически полностью парализовали логистику ВСУ в районе Харькова
    Эксперт назвала риски при грубости в адрес телефонных мошенников
    Меры безопасности на концертах Долиной усилили
    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа
    Экс-аналитик ЦРУ рекомендовал заклеивать камеры на гаджетах

    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    США приревновали Британию к КНР

    Не иначе как «пекинской капитуляцией» называет британская пресса визит своего премьера Кира Стармера в КНР. Зачем глава правительства Великобритании встречался с Си Цзиньпином и почему этой встречей резко недовольна не только оппозиция в Лондоне, но и руководство Соединенных Штатов? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах

      Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

