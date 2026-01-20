В Киеве после взрывов наступил масштабный транспортный коллапс

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Киеве после ночных взрывов наблюдается серьезный транспортный коллапс, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». В городе резко выросли цены на такси, а на остановках общественного транспорта образовались длинные очереди.

Согласно информации агентства Укринформ, многие жители вынуждены идти пешком к ближайшим работающим станциям метро, поскольку движение поездов ограничено из-за перебоев с электроснабжением. Телеканал «Киев-24» отмечает, что на перронах метро собираются огромные толпы, из-за чего передвигаться становится крайне затруднительно.

Столичная администрация утром подтвердила, что поезда в киевском метро следуют без остановок на ряде станций у реки Днепр. Для связи между левым и правым берегом были запущены только два поезда с интервалом около 25 минут, что еще больше осложнило транспортную ситуацию.

Кроме того, после взрывов в городе фиксируются серьезные перебои с электро- и водоснабжением. По данным городских властей, более 5,6 тыс. многоэтажек остались без отопления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с водой и электричеством.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей города уехать из Киева.

В многоэтажных домах Киева начали лопаться трубы отопления.