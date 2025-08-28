Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.5 комментариев
Венгрия зареклась способствовать ускорению членства Украины в Евросоюзе
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ускоренное вхождение Украины в Европейский союз нанесет серьезный ущерб объединению и выразил категорическое неприятие страной данной стратегии.
«Венгрия никогда не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС. Это ускоренное членство стало бы трагедией и для Венгрии, и для всего ЕС. Любой, кто здраво поразмыслит, установит, какое влияние окажет вступление Украины на Венгрию и ЕС: это будет смертельным ударом», – приводит РИА «Новости» слова Сийярто на организованном венгерским изданием Mandiner мероприятии.
По словам Сийярто, после присоединения Украины к Евросоюзу стране пришлось бы отдать все средства ЕС, украинская мафия получила бы возможность свободно перемещаться по Европе, а низкокачественная украинская продукция могла бы подорвать европейское сельское хозяйство.
«Мы не хотим находиться в одном объединении с Украиной, так как это сулит мрачное будущее», – сказал Сийярто.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз. Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но Венгрия под руководством Орбана стала единственной страной ЕС, которая открыто противостояла давлению со стороны США. Вскоре, как написала газета Politico, Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз.