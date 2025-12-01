Tекст: Антон Антонов

По подсчетам РИА «Новости», основанным на данных Минобороны России, к 25 сентября освобождены были 205 населенных пунктов, затем к ним добавились еще 70 в период с 26 сентября по 30 ноября.

В свою очередь, ТАСС подсчитало, что за осенний период бойцы ВС России освободили 87 населенных пунктов.

В ДНР 31 населенный пункт освобожден силами группировок российских войск «Центр», «Запад», а также Южной группировкой войск. В Днепропетровской области, благодаря подразделениям «Востока», под контроль взяты 24 населенных пункта. В Запорожской области силами «Востока» и «Днепра» – еще 20 населенных пунктов.

Кроме того, в Харьковской области российские военные «Запада» и «Севера» обеспечили освобождение 11 населенных пунктов. В Сумской области освобождена Юнаковка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Минобороны России сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.