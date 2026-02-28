Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.32 комментария
Пакистан сообщил об увеличении потерь Афганистана до 331 убитого
Число афганских военных, убитых в ходе столкновений с пакистанскими силами, увеличилось по меньшей мере до 331, более 500 получили ранения, заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X.
Число погибших в рядах афганских военных во время столкновений на границе с Пакистаном достигло 331 человека, более 500 получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра информации Пакистана Аттауллы Тарара. По его словам, авиационные удары были нанесены по 37 объектам на территории Афганистана, уничтожены 104 блокпоста, еще 22 взяты под контроль пакистанскими силами.
Также сообщается о поражении более 163 единиц военной техники афганских сил, среди которых танки, бронетранспортеры и артиллерия. Боевые действия на границе вновь вспыхнули вечером 26 февраля, когда Кабул начал военную операцию, отвечая на недавние авиаудары Пакистана по афганской территории.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что отношения между странами перешли в фазу открытого вооруженного противостояния с правительством талибов в Афганистане. В то же время Минобороны Афганистана утром 27 февраля объявило о завершении операции и сообщило о гибели 55 пакистанских военных, а также о захвате двух баз и 19 погранпостов.
Пакистанская сторона, однако, подчеркивает, что бои продолжаются, несмотря на заявления Кабула о завершении операции. Ситуация на границе остается крайне напряженной, и стороны продолжают обмениваться обвинениями в эскалации конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Афганистана заявили о гибели большого числа пакистанских военных. Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана. Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» и базе Пакистана.