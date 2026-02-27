Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.3 комментария
Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» и военной базе Пакистана
Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по «ядерному объекту» в Пакистане и военной базе в населенном пункте Какол в районе города Абботтабад в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщил афганский канал Ariana News.
Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по предполагаемому ядерному объекту и военной базе в районе города Абботтабад, передает ТАСС.
Атака произошла в населенном пункте Какол, где находится Пакистанская военная академия.
По сведениям телеканала Ariana News, сотни погибших и раненых были доставлены в Пакистанский институт медицинских наук в Исламабаде. Сообщается, что среди пострадавших есть как военные, так и мирные граждане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Афганистан и Пакистан сообщили о большом числе погибших военных с обеих сторон. Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана. Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану.