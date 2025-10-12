Tекст: Ирма Каплан

Источники сообщили Geo News, что афганские вооруженные силы открыли неспровоцированный огонь по нескольким пограничным пунктам, включая Ангур-Адду, Баджаур и Куррам, в то время как сообщалось также о нападениях в Дире, Читрале, Барамче и других.

Целью обстрела афганскими силами было помочь формированиям хавариджитов пересечь границу с Пакистаном. Они подтвердили, что пограничные посты пакистанской армии отреагировали в полную силу, эффективно уничтожив позиции атакующих.

Афганские вооруженные силы были охвачены паникой и, как сообщается, обратились к Пакистану с просьбой прекратить массированные ответные действия после того, как были взорваны несколько афганских постов, включая лагеря Дуран-Мела и Туркманзай.

Также был нанесен удар по посту Шахидан, что привело к многочисленным разрушениям среди афганских войск и в Фитна Аль-Хаваридж, в то время как пакистанские войска уничтожили посты в Курраме и Джандосаре.

Официальные лица сообщили, что боевики движения «Талибан*» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) бросили несколько тел и постов, прежде чем покинуть этот район после мощного противодействия Пакистана.

Источники сообщили, что пакистанские войска эффективно рассеяли воинствующие формирования на территории Афганистана, нанеся удары по нескольким позициям боевиков террористических групп.

Афганские солдаты покинули объект, оставив после себя несколько тел, когда силы безопасности нанесли удар по афганскому посту в Кунаре. В Чагае в результате ударов пакистанцев, по сообщениям, было убито несколько боевиков, а контрольно-пропускные пункты противника превратились в руины.

Они добавили, что афганские блокпосты совершенно не смогли обеспечить огневое прикрытие поддерживаемым Индией группировкам боевиков во время перестрелки и в понесли тяжелые потери.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заявило, что в ответ на неоднократные нарушения воздушного пространства Афганистана и авиаудары Пакистаном его силы провели операцию отмщения вдоль линии Дюранда.