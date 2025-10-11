«Талибан» объявило об успешном завершении операции против Пакистана

Tекст: Ирма Каплан

«По данным министерства обороны, операция завершилась в 12 часов по местному времени и, по словам источников, прошла успешно», – сказано в Telegram-канале ToloNews.



В Минобороны «Талибана» предупредили, что в случае повторного нарушения Пакистаном воздушного пространства Афганистана вооруженные силы движения будут решительно защищать страну.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер пакистанских талибов был убит в Кабуле в результате атаки дрона. После вооруженных столкновений на границе, афганские ВВС нанесли удары по пакистанскому городу Лахор.