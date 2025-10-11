Афганские ВВС нанесли удар по пакистанскому Лахору

Афганские ВВС атаковали Лахор после вооруженных столкновений на границе

Tекст: Вера Басилая

По данным портала Tolo News, авиация Афганистана нанесла удар по пакистанскому городу Лахор после вооруженных столкновений, произошедших вечером в субботу на границе двух стран, передает ТАСС.

Ранее лидер пакистанских талибов (организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) был убит в Кабуле в результате атаки дрона.

До этого в пятницу в столице Афганистана прогремели взрывы.

Местные жители сообщили о звуках стрельбы в городе. В соцсетях заявили о возможных авиаударах.