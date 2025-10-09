Взрывы произошли в Кабуле

Tекст: Антон Антонов

Власти Афганистана подтвердили, что в Кабуле слышали звук взрыва. При этом на данный момент о пострадавших не сообщается. Власти заверили, что поводов для беспокойства нет. Инцидент расследуется. По словам местных жителей, после взрыва в городе слышали стрельбу, пишет Anadolu Ajansi.

«Местные сообщения в социальных сетях намекали на возможные авиаудары со стороны неопознанных самолетов», – пишет TRT.

Взрывы прозвучали на фоне роста региональной напряженности. Министр иностранных дел Афганистана отказался от встречи с представителями Пакистана, что подчеркивает обострение отношений между двумя странами, передает Republic World.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной на границе Афганистана и Пакистана произошли вооруженные столкновения. В конце 2024 года на пакистано-афганской границе также произошли вооруженные столкновения.