Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Взрывы произошли в Кабуле
В столице Афганистана прогремели взрывы, местные жители сообщили о звуках стрельбы, в соцсетях заявляют о возможных авиаударах, сообщают СМИ.
Власти Афганистана подтвердили, что в Кабуле слышали звук взрыва. При этом на данный момент о пострадавших не сообщается. Власти заверили, что поводов для беспокойства нет. Инцидент расследуется. По словам местных жителей, после взрыва в городе слышали стрельбу, пишет Anadolu Ajansi.
«Местные сообщения в социальных сетях намекали на возможные авиаудары со стороны неопознанных самолетов», – пишет TRT.
Взрывы прозвучали на фоне роста региональной напряженности. Министр иностранных дел Афганистана отказался от встречи с представителями Пакистана, что подчеркивает обострение отношений между двумя странами, передает Republic World.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной на границе Афганистана и Пакистана произошли вооруженные столкновения. В конце 2024 года на пакистано-афганской границе также произошли вооруженные столкновения.